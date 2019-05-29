Энергетика
Венгрия возобновила прокачку нефти по «Дружбе»Газета.Ru 03:52
Венгрия возобновила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Транснефти". Как отмечается, перекачка нефти началась в 00.10 по местному времени.
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Технологии
Quanta Magazine (США): программисты расширяют рубежи поддающихся проверке знаний (Quanta Magazine)
В апреле два ученых-программиста опубликовали научную работу, где многократно увеличили количество задач, которые трудно решить, но легко проверить.
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Израильский парламент проголосовал за самороспуск, после того как премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху не удалось за отведённый срок сформировать новое правительство.
Обновлено в 17:34
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Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Здоровье
Создан лучший способ в убеждении людей о необходимости вакцинации
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Общество
В Пенсионном фонде вскрыли аферу с накоплениями россиян
В ПФР в конце прошлого года заметили аномальный рост заявлений от людей, которые хотели перевести свои пенсионные накопления из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой.
Обновлено в 06:59
Экономика
Клиенты НПФ смогут получать выплаты по старому пенсионному возрасту
Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать выплаты по старым возрастным критериям.
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Экономика
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Особый тарифный режим уже действует в традиционно проблемных с точки зрения неплатежей национальных республиках Северного Кавказа, а также в Бурятии, Туве и Карелии.
Обновлено в 18:44
Общество
В WikiLeaks сообщили об ухудшении состояния здоровья Джулиана Ассанжа
Состояние здоровья основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа ухудшилось за время, которое он провел в лондонской тюрьме Белмарш.
Обновлено в 20:26
Транспорт
Электробус: шесть вопросов о новом виде транспорта в Калининграде
Администрация Калининграда ожидает прибытия нового вида общественного транспорта — электробуса.
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Экономика
Путин продлил амнистию капиталов до 2020 года
Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении амнистии капиталов. Документ опубликован на портале правовой информации.
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Футбол
Азар объявил о решении покинуть «Челси»
Полузащитник «Челси» Эден Азар, оформивший дубль в финальном матче Лиги Европы с «Арсеналом» (4:1), объявил о решении покинуть лондонский клуб.
Обновлено в 17:03
Наука
Назван смертельно опасный для сердца продукт
Большие объемы энергетических напитков за короткое время могут быть смертельно опасными для сердца.
Обновлено в 15:32
Баскетбол
«Химки» вышли в финал Единой лиги
Московский ЦСКА узнал своего соперника по финалу плей-офф баскетбольной Единой лиги.
Обновлено в 14:43
Происшествия
В Башкирии кассир банка пропала после исчезновения 23 млн рублей
Полиция Башкирии объявила в розыск кассира банка, которую подозревают в хищении около 23 млн рублей.
Обновлено вчера в 13:57
Армия и оружие
Путин подписал закон об ответственности командиров за психологическое состояние солдат
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который предполагает возложение ответственности на командиров за морально-политическое и психологическое состояние подчиненного личного состава.
Обновлено в 18:53
Общество
Гороскоп на 29 мая: Козерогу не стоит отступать от задуманного, а у Львов откроются новые перспективы
Астролог рекомендует не отступать от задуманного.
Обновлено вчера в 10:19
Экономика
Налоговая служба пояснила порядок отказа от статуса самозанятого
Сняться с учета и перестать быть плательщиком налога на профессиональный доход можно через приложение «Мой налог», пояснил РБК замруководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.
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Экономика
СМИ сообщили о двукратном росте цен на плацкарт
Наименьший рост цен отмечен на поездах из Москвы до Санкт-Петербурга, Смоленска и Пскова, но и тут стоимость выросла более чем на 60 процентов.
Обновлено в 18:30
Футбол
Гильерме просит 3 миллиона за новый контракт с «Локо»
Голкипер хотел бы получить подписной бонус в размере 3 миллионов евро, а также увеличить свою зарплату, которая сейчас равна 2,5 миллионам евро в год.
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Игры
Стала известна дата выхода игры Death Stranding
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Суд арестовал напавшего на школьницу в Вольске подростка
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Снять иммунитет с российского сотрудника ООН хотят в Косово
Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила намерен добиваться снятия иммунитета с российского сотрудника ООН.
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Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от аномальной жары
Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте рекомендации, которым стоит следовать для защиты от аномальной жары.
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Представлен обновленный кроссовер BMW X1
Компания обещает для обновленного кроссовера 16 комбинаций двигателей и трансмиссий, но пока BMW X1 представлен с ограниченным набором модификаций.
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Путешествия
Рыба, сыр, вино: что надо железно попробовать в Крыму
Благородные напитки Наиболее известный крымский продукт — разумеется, вино.
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Происшествия
Гендиректора ППГХО и депутатов задержали по подозрению в коррупции
По данным следствия, депутат, который является руководителем одного из местных предприятий, дал полумиллионную взятку гендиректору ППГХО за возможность оказания услуг по организации питания работников горно-химического объединения.
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Московский бизнесмен заплатил за ужин с Аксеновой миллион рублей
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«Prado за 1,5 миллиона». Каким будет новый УАЗ
На какой платформе строят новинку Ограниченный объем инвестиций не позволит создать с нуля ни новый автомобиль, ни принципиально новую платформу, поэтому речь в данном случае идет все-таки о модернизации существующего шасси UAZ Patriot.
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