Энергетика

Венгрия возобновила прокачку нефти по «Дружбе»Газета.Ru 03:52

Проблема с качеством нефти, которая поступала из России в Белоруссию по "Дружбе", возникла еще в апреле. По этой причине Белоруссия, а также Украина, Польша, Словакия и Венгрия приостановили прием российской нефти. На настоящий момент прокачку нефти возобновили Белоруссия и Украина.
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Венгрия возобновила прокачку нефти по трубопроводу «Дружба»

RT на русском04:28

«Транснефть» объявила о начале прокачки чистой нефти в Венгрию

Интерфакс03:39

Венгрия начала прокачку нефти по трубопроводу «Дружба»

ТАСС03:57

Венгрия возобновила прокачку нефти по «Дружбе»

Газета.Ru03:52

Венгрия начала прокачку нефти по «Дружбе»

РИА Новости03:52

Венгрия возобновила прокачку нефти через «Дружбу»

РБК04:08

Венгрия начала прокачку нефти по трубопроводу «Дружба»

Говорит Москва03:49
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