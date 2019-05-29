Энергетика
Венгрия возобновила прокачку нефти по «Дружбе»Газета.Ru 03:52
Венгрия возобновила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Транснефти". Как отмечается, перекачка нефти началась в 00.10 по местному времени.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 08:18, Ашберн
Политика
Саакашвили выдали удостоверение для возвращения на Украину
Как ранее писал News.ru, новый президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении Михаилу Саакашвили гражданства страны 28 мая.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес
Корчевников раскрыл детали романа певицы МакSим и известного актера
В сегодняшнем выпуске программы "Судьба человека" актер рассказал, почему его отношения с певицей МакSим не сложились.
Обновлено в 07:17
Здоровье
РПЦ откроет бесплатный центр реабилитации наркозависимых в Москве
В пресс-службе Синодального отдела по благотворительности Русской православной церкви сообщили о намерении открыть в июле 2019 года в центре Москвы бесплатный центр амбулаторной реабилитации для наркозависимых.
Обновлено в 06:59
Хоккей
Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу на чемпионате мира
Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок, который они получили за победу на завершившимся в Словакии чемпионате мира.
Обновлено вчера в 12:36
Политика
Лавров назвал ситуацию на Балканах итогом «попустительства ЕС и НАТО»
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что новое обострение между Сербией и Косово — «результат попустительства и Европейского Союза, и НАТО» в отношении Косово, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:45
Происшествия
В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок
В районе села Строгановка Симферопольского района припаркованный на горе автомобиль с пятилетним ребенком самопроизвольно покатился со склона и опрокинулся, что привело к трагическом последствиям.
Обновлено в 05:04
Общество
Половине россиян хватает только на еду и одежду
Как следует из доклада Росстата, данные которого приводит РБК, почти половине семей хватает денег только на еду и одежду.
Обновлено вчера в 07:22
Политика
Матвиенко предложила Украине начать отношения «с чистого листа»
Россия заинтересована в налаживании добрососедских отношений с Украиной и готова к диалогу «с чистого листа».
Обновлено в 05:36
Гаджеты
Бюджетный флагман Redmi K20 Pro протестировали в Geekbench
В тестировании участвовала версия с 8 ГБ оперативной памяти и под управлением операционной системы Android 9.0 Pie.
Обновлено в 01:23
Кино
Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон проходит лечение из-за стресса
Представитель актера не сообщил подробностей, но веб-сайт PageSix газеты New York Post написал, что Харингтон сильно переживал из-за окончания шоу и за несколько недель до трансляции финального эпизода отправился реабилитационный центр, где проходит лечение от стресса, переутомления и злоупотребления алкоголем.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие
Госдепартамент США обвинил Россию в эскалации конфликта в Сирии
Госдепартамент США обеспокоен действиями сирийских властей и российских вооруженных сил на северо-западе Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Морган Ортагус.
Обновлено вчера в 15:04
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено вчера в 10:50
Авто
Обновленный BMW X1 стал сверхэкономичным гибридом
Компания BMW представила обновленный X1.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Ликсутов объяснил сбои движения в метро человеческим фактором
Причиной остановки трех поездов в тоннеле на Большой кольцевой линии 21 мая стал человеческий фактор, заявил глава дептранса Москвы Максим Ликсутов.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Ожидавший пересадку печени ребенок упал с кровати и умер
В московской больнице после падения с кровати умер девятимесячный ребенок.
Обновлено в 08:08
Общество
Россельхознадзор выступил против тотального запрета на ввоз мяса
Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию зарубежной мясной и молочной продукции для личных целей, однако не считает, что он должен быть тотальным.
Обновлено в 02:28
Общество
Минобороны и Тимати представили совместную коллекцию одежды
Бренд Black Star Wear, владельцем которого является рэп-исполнителя Тимати совместно с сетью магазинов "Военторг" представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".
Обновлено 27 мая в 23:59
Авто
Обновленный Skoda Superb оказался дешевле старого
Skoda Superb в комплектации Style тоже подешевел: цена на новинку - 739 900 крон (минус 45 тысяч от ценника старого Superb).
Обновлено в 07:11
Политика
Лавров прокомментировал политический скандал в Австрии
Россия ждет от СМИ объективного освещения политического скандала в Австрии. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Обновлено в 06:36
Шоу-бизнес
Анна Пескова полтора года скрывала от общественности рождение дочери
Звезда многосерийных кинокартин «Морские дьяволы» и «Тест на беременность» весьма тщательно скрывала «интересное» положение и рождение дочери.
Обновлено в 00:29
Теннис
Кудерметова вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
Обновлено в 06:53
Происшествия
Чайка рассказал о серьезных проблемах в авиационной отрасли России
Крушение самолета Sukhoi Superjet 100 при посадке в «Шереметьево» стало следствием серьезных проблем в авиационной отрасли России, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на «правительственном часе» в Госдуме.
Обновлено в 06:48
Экономика
Кудрин призвал не драматизировать ситуацию с исполнением нацпроектов
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин призвал не драматизировать ситуацию с исполнением нацпроектов, - управление ими пока только выстраивается.
Обновлено в 06:28
Музыка
Егор Крид рассказал о расставании с лейблом Black Star
Российский певец Егор Крид рассказал в интервью Юрию Дудю об уходе из лейбла Black Star, в котором он проработал семь лет.
Обновлено вчера в 17:31