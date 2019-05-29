Венгрия возобновила прокачку нефти по «Дружбе»Газета.Ru 03:52

Венгрия возобновила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Транснефти". Как отмечается, перекачка нефти началась в 00.10 по местному времени.

Общество Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на суды Краснодара Автомобильные концерны Mercedes, Hyundai, KIA и Jaguar обратились в ФСБ России с заявлением о мошеннических схемах взыскания компенсаций в пользу владельцев авто через суды Краснодара.

Политика Закон об импичменте внесли в Раду Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что внес в украинский парламент законопроект об импичменте президента.

Политика Китай лишит США редкоземельных металлов Китай готов лишить США доступа к редкоземельным металлам, которые используются везде от потребительской электроники до военной техники.

Происшествия На экс-заводе Порошенко загорелся корабль На территории судостроительного предприятия «Ленинская кузница» (переименована в «Кузницу на Рыбацком»), которое ранее принадлежало экс-президенту Украины Петру Порошенко, вспыхнул пожар, сообщило 29 мая информационное агентство «Украинские новости».

Происшествия «Аэрофлот» потребует от губернатора Сергея Фургала опровержения «Аэрофлот» считает публичное заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о том, что причина катастрофы лайнера SSJ-100, выполнявшего рейс SU1492 Москва — Мурманск — «это на 100 процентов человеческий фактор», неприкрытой попыткой оказать давление на комиссию Межгосударственного авиационного комитета и следственные органы, а также подготовить определенным образом общественное мнение.

Армия и оружие В Госдуме заявили о защищенности Крымского моста от провокаций Украины Депутат Госдумы Виктор Водолацкий прокомментировал для "Известий" заявление военного эксперта Александра Артамонова о возможных провокациях Киева против Крымского моста с использованием американских фрегатов.

Политика Глава ВЦИОМ назвал причину падения рейтинга Путина Россияне не верят в то, что завтра будет лучше, чем сегодня, а на общественные настроения сильное воздействие оказывает "эффект черных очков" - именно этим можно объяснить падение личного рейтинга Владимира Путина, считает глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

Политика Совфед прекратил полномочия сенатора Мезенцева Совет Федерации досрочно прекратил полномочия председателя комитета по экономической политике Дмитрия Мезенцева, который стал новым послом России в Белоруссии.

Здоровье Определен возраст, в котором детям лучше начинать заниматься спортом Идеальный возраст для начала занятий футболом — 6 лет, лыжами — 4 года. Отдавать ребенка на регби следует не раньше, чем в 12 лет.

Политика Зеленский впервые приехал в Донбасс как президент Владимир Зеленский впервые в качестве президента Украины посетил Донбасс, сообщает его пресс-служба в понедельник, 27 мая.

Общество Во Львове протестующие ворвались в горсовет В пятницу, 24 мая,во Львове во время заседания исполкома горсовета заммэра по финансово-экономическим вопросам и по вопросом градостроительства Геннадия Васькива облили краской.

Авто Hyundai Creta нового поколения засветился на тестах без камуфляжа Кроссовер Creta или, как называют его в некоторых странах, ix25 фотошпионы поймали на дорогах Южной Кореи.

Общество С YouTube удалили видео протестов в Екатеринбурге Роскомнадзор по запросу Генпрокуратуры России потребовал у екатеринбургского интернет-портала Е1.ru удалить видеозаписи митинга строительства храма в Екатеринбурге.

Политика Чайка связал катастрофу SSJ100 с серьезными проблемами в авиаотрасли Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.

Политика Захарова потребовала немецкие СМИ объясниться за скандал с россиянкой Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала германские СМИ объяснить ситуацию с видео, спровоцировавшем политический скандал в Австрии.

Гаджеты Microsoft презентовала игровую мышку IntelliMouse Pro Компанией Microsoft сделан анонс новой версии игровой мышки, которую назвали IntelliMouse Pro.

Гаджеты Intel показала прототип двухэкранного ноутбука Компания Intel на выставке Computex 2019 представила прототип ноутбука, оснащённого двумя экранами.

Экономика Орешкин объяснил свои слова о снижении соцподдержки ради роста ВВП Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что у России нет необходимости ограничивать социальную поддержку граждан ради экономического роста, как это делали в Китае.

Политика Матвиенко призвала уйти в отставку чиновника, напавшего на журналиста Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала "запредельным" поведение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста "России 24".

Футбол «Спартак» договорился о переходе бывшего нападающего «ПСЖ» Кутателадзе Нападающий юношеской сборной Грузии Николоз Кутателадзе, известный по выступлению за молодежную команду «ПСЖ», продолжит карьеру в «Спартаке».

Происшествия Названа причина сбоя в московском метро 21 мая Причиной сбоя в московском метро 21 мая стал "человеческий фактор".