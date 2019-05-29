Энергетика
Венгрия возобновила прокачку нефти по «Дружбе»Газета.Ru 03:52
Венгрия возобновила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Транснефти". Как отмечается, перекачка нефти началась в 00.10 по местному времени.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 07:32, Ашберн
Общество
Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на суды Краснодара
Автомобильные концерны Mercedes, Hyundai, KIA и Jaguar обратились в ФСБ России с заявлением о мошеннических схемах взыскания компенсаций в пользу владельцев авто через суды Краснодара.
Обновлено вчера в 09:32
Армия и оружие
Зеленский обещал сделать все возможное для освобождения бойцов ВСУ, попавших в плен в ДНР
Обновлено в 06:33
Политика
Закон об импичменте внесли в Раду
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что внес в украинский парламент законопроект об импичменте президента.
Обновлено в 05:58
Политика
Китай лишит США редкоземельных металлов
Китай готов лишить США доступа к редкоземельным металлам, которые используются везде от потребительской электроники до военной техники.
Обновлено в 01:46
Происшествия
На экс-заводе Порошенко загорелся корабль
На территории судостроительного предприятия «Ленинская кузница» (переименована в «Кузницу на Рыбацком»), которое ранее принадлежало экс-президенту Украины Петру Порошенко, вспыхнул пожар, сообщило 29 мая информационное агентство «Украинские новости».
Обновлено в 04:43
Происшествия
«Аэрофлот» потребует от губернатора Сергея Фургала опровержения
«Аэрофлот» считает публичное заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о том, что причина катастрофы лайнера SSJ-100, выполнявшего рейс SU1492 Москва — Мурманск — «это на 100 процентов человеческий фактор», неприкрытой попыткой оказать давление на комиссию Межгосударственного авиационного комитета и следственные органы, а также подготовить определенным образом общественное мнение.
Обновлено в 05:05
Армия и оружие
В Госдуме заявили о защищенности Крымского моста от провокаций Украины
Депутат Госдумы Виктор Водолацкий прокомментировал для "Известий" заявление военного эксперта Александра Артамонова о возможных провокациях Киева против Крымского моста с использованием американских фрегатов.
Обновлено в 06:32
Политика
Глава ВЦИОМ назвал причину падения рейтинга Путина
Россияне не верят в то, что завтра будет лучше, чем сегодня, а на общественные настроения сильное воздействие оказывает "эффект черных очков" - именно этим можно объяснить падение личного рейтинга Владимира Путина, считает глава ВЦИОМ Валерий Федоров.
Обновлено в 06:24
Политика
Совфед прекратил полномочия сенатора Мезенцева
Совет Федерации досрочно прекратил полномочия председателя комитета по экономической политике Дмитрия Мезенцева, который стал новым послом России в Белоруссии.
Обновлено в 03:44
Здоровье
Определен возраст, в котором детям лучше начинать заниматься спортом
Идеальный возраст для начала занятий футболом — 6 лет, лыжами — 4 года. Отдавать ребенка на регби следует не раньше, чем в 12 лет.
Обновлено в 03:09
Политика
Зеленский впервые приехал в Донбасс как президент
Владимир Зеленский впервые в качестве президента Украины посетил Донбасс, сообщает его пресс-служба в понедельник, 27 мая.
Обновлено 27 мая в 13:52
Общество
Во Львове протестующие ворвались в горсовет
В пятницу, 24 мая,во Львове во время заседания исполкома горсовета заммэра по финансово-экономическим вопросам и по вопросом градостроительства Геннадия Васькива облили краской.
Обновлено в 06:12
Авто
Hyundai Creta нового поколения засветился на тестах без камуфляжа
Кроссовер Creta или, как называют его в некоторых странах, ix25 фотошпионы поймали на дорогах Южной Кореи.
Обновлено в 05:58
Общество
С YouTube удалили видео протестов в Екатеринбурге
Роскомнадзор по запросу Генпрокуратуры России потребовал у екатеринбургского интернет-портала Е1.ru удалить видеозаписи митинга строительства храма в Екатеринбурге.
Обновлено в 07:15
Шоу-бизнес
Пластический хирург показал фото Дарьи Пынзарь до и после операции
Звезда «ДОМа-2» Дарья Пынзарь переживает период реабилитации после пластической операции.
Обновлено в 06:00
Политика
Чайка связал катастрофу SSJ100 с серьезными проблемами в авиаотрасли
Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.
Обновлено в 06:14
Происшествия
В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок
Обновлено в 05:04
Политика
Захарова потребовала немецкие СМИ объясниться за скандал с россиянкой
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала германские СМИ объяснить ситуацию с видео, спровоцировавшем политический скандал в Австрии.
Обновлено в 07:08
Культура
Ксения Собчак может стать ведущей передачи на «Первом канале»
Обновлено вчера в 15:43
Гаджеты
Microsoft презентовала игровую мышку IntelliMouse Pro
Компанией Microsoft сделан анонс новой версии игровой мышки, которую назвали IntelliMouse Pro.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Фанаты «Арсенала» и «Челси» устроили драку в Баку
Обновлено в 06:01
Гаджеты
Intel показала прототип двухэкранного ноутбука
Компания Intel на выставке Computex 2019 представила прототип ноутбука, оснащённого двумя экранами.
Обновлено в 06:02
Экономика
Орешкин объяснил свои слова о снижении соцподдержки ради роста ВВП
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что у России нет необходимости ограничивать социальную поддержку граждан ради экономического роста, как это делали в Китае.
Обновлено вчера в 21:14
Политика
Матвиенко призвала уйти в отставку чиновника, напавшего на журналиста
Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала "запредельным" поведение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста "России 24".
Обновлено в 05:36
Футбол
«Спартак» договорился о переходе бывшего нападающего «ПСЖ» Кутателадзе
Нападающий юношеской сборной Грузии Николоз Кутателадзе, известный по выступлению за молодежную команду «ПСЖ», продолжит карьеру в «Спартаке».
Обновлено в 06:03
Происшествия
Названа причина сбоя в московском метро 21 мая
Причиной сбоя в московском метро 21 мая стал "человеческий фактор".
Обновлено в 07:04
Шоу-бизнес
Няня сына Меган Маркл уволилась после двух недель работы
Няня принца Арчи, сына герцогини Сассекской Меган Маркл и принца Гарри, уволилась после двух недель работы.
Обновлено в 02:10