Футбол

Венгрия с минимальным счетом обыграла УэльсСпорт-Экспресс 17:03

Венгрия — Уэльс
1 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Альберт Флориан»
2′
Крис Гантер
Мате Паткаи
39′
Адам Надь
49′
54′
Итан Ампаду
Мэттью Смит
Филип Холендер
Роланд Варга
59′
Балаж Джуджак
Ласло Кляйнхайслер
70′
73′
Дэвид Брукс
Харри Уилсон
79′
Том Лоуренс
Сэм Воукс
Мате Паткаи
80′
82′
Джеймс Александр Лоуренс
Доминик Собослаи
Барнабаш Беше
83′
87′
Бен Дэвис
Михай Корхут
90′
1 фото
Сборная Венгрии переиграла Уэльс в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 – 1:0. Единственный гол встречи забил Мате Паткаи. Венгрия, набрав девять очков, поднялась на первое место в турнирной таблице группы Е. Уэльс, в активе которого 3 очка, на 4-м месте.
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