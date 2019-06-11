Футбол
Венгрия с минимальным счетом обыграла УэльсСпорт-Экспресс 17:03
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Альберт Флориан»
|2′
Крис Гантер
Мате Паткаи
|39′
Адам Надь
|49′
|54′
Итан Ампаду
Мэттью Смит
Филип Холендер
Роланд Варга
|59′
Балаж Джуджак
Ласло Кляйнхайслер
|70′
|73′
Дэвид Брукс
Харри Уилсон
|79′
Том Лоуренс
Сэм Воукс
Мате Паткаи
|80′
|82′
Джеймс Александр Лоуренс
Доминик Собослаи
Барнабаш Беше
|83′
|87′
Бен Дэвис
Михай Корхут
|90′
Венгрия
Расстановка 4‑5‑1
1
Гулачи
14
Ловренчич
2
Барат
6
Орбан
3
Корхут
15
Кляйнхайслер
8
Надь
21
Беше
16
Паткаи
17
Варга
9
Салаи
1
Хеннеси
2
Гантер
6
Уильямс
15
Лоуренс
4
Дэвис
9
Воукс
7
Аллен
10
Уилсон
8
Смит
20
Джеймс
11
Бэйл
Уэльс
Расстановка 4‑5‑1
Сборная Венгрии переиграла Уэльс в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 – 1:0. Единственный гол встречи забил Мате Паткаи. Венгрия, набрав девять очков, поднялась на первое место в турнирной таблице группы Е. Уэльс, в активе которого 3 очка, на 4-м месте.
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