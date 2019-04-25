Венгрия приостановила транзит нефти по трубопроводу «Дружба»Аргументы и Факты 14:16

Ранее прокачку нефти остановили Украина и Словакия Крупнейшая венгерская нефтегазовая компания MOL приостановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба", передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Политика Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.

Политика Посольство России в США считает вопиющим беззаконием приговор Бутиной Приговор гражданке России Марии Бутиной, которая получила полтора года тюремного заключения по обвинению в ведению деятельности в пользу иностранного государства на территории США, является вопиющим беззаконием.

Шоу-бизнес Сестра Быстрицкой намерена оспорить завещание прославленной актрисы Как пишет портал "Дни.ру" со ссылкой на окружение умершей актрисы, всю свою недвижимость Быстрицкая сама решила завещать подруге.

Происшествия В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами "Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.

Экономика Киев выплатит вкладчикам Приватбанка $4,8 млрд при его денационализации В апреле 2019 года суд признал национализацию незаконной. После этого НБУ и Нацбанк Украины объявили о намерении обжаловать решение.

Политика Климкин призвал к секторальным санкциям против России Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал к секторальным санкциям против России в связи с законом об упрощенной выдаче российских паспортов гражданам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Происшествия Площадь пожара на складе завода «Красмаш» превысила 20 тыс. кв. м В Красноярске площадь пожара на складе холодильников на территории завода «Красмаш» превысила 20 тыс. кв. м. Огонь распространился на всё помещение предприятия.

Шоу-бизнес Иссохшую подругу Тимати заклевали толпой Ранее сообщалось, что экс-возлюбленная известного рэпера Тимати приняла участие в рекламной акции.

Здоровье Оттенок кожи предупредит о серьезных болезнях Если оттенок кожи изменился, это может указывать на возникновение заболеваний в организме.

Экономика В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.

Экономика Дивиденды «Ростелекома» рассчитают с учетом госсубсидий Совет директоров "Ростелекома" одобрил новую редакцию дивидендной политики, в которой уточнил расчет свободного денежного потока (FCF) для целей определения дивидендов, увеличив его на размер получаемых государственных субсидий, говорится в сообщении "Ростелекома".

Футбол Неймар дисквалифицирован на три матча за несдержанность Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций принял решение дисквалифицировать нападающего французского клуба "Пари Сен-Жермен" Неймара на три матча под эгидой УЕФА.

Футбол Назаров написал стихотворение о смене руководства в «Спартаке» Актер театра и кино Дмитрий Назаров, болеющий за «Спартак», прочитал в Instagram новое стихотворение, посвященное перестановкам в руководстве московского клуба.

Наука Просмотр фильма показал, как человек судит о других людях Цель ученых состояла в том, чтобы пронаблюдать, как меняется суждение о человеке на физиологическом уровне, поэтому они обратили внимание именно на эти области мозга.

Происшествия Суд изменил меру пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Уфе Районный суд Уфы изменил меру пресечения фигуранту дела о групповом изнасиловании девушки-дознавателя экс-полицейскому Павлу Яромчуку на домашний арест.

Политика В Киевский суд подали заявление о запрете выезда Порошенко за границу В Окружном административном суде Киева заявили о принятии к рассмотрению иска о запрете выезда за границу президенту Украины Петру Порошенко.

Общество Студенты ВШЭ потребовали снести памятник Дзержинскому Студенты ВШЭ в Москве потребовали снести памятник председателю ВЧК Феликсу Дзержинскому, который установлен на территории здания вуза на Шаболовке.

Политика Трамп заявил о выходе из международного договора о торговле оружием Дональд Трамп заявил о выходе США из международного договора о торговле оружием.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев рассказал, как решился на сына вне брака Певец умудрялся скрывать ребенка целых два года, однако журналистам удалось заполучить видеозапись, на которой артист вместе с мальчиком выходит из храма.

Происшествия Свободный таксист: оправдан чеченец, обвиненный в убийстве силовиков Житель Чечни Расамбек Бекмурзаев был оправдан коллегией присяжных заседателей по делу об убийстве офицера ФСБ и двух военнослужащих МВД России в 2000 году.

Политика Россияне смогут пребывать в Черногории без визы до 90 дней В МИД России сообщили, что граждане страны в период с 15 апреля по 31 октября 2019 года смогут без оформления визы посетить Черногорию.

Футбол «Челси» и «Порту» сыграют в финале Юношеской лиги УЕФА Сегодня, 26 апреля, определились финалисты Юношеской Лиги УЕФА. В первом полуфинальном матче встречались «Хоффенхайм» и «Порту».

Авто Lada 4x4 получит полностью независимую подвеску Цены на модель начинаются от 518 900 рублей.

Общество В России хотят перенести начало учебного года В Совет Госдумы вынесен для рассмотрения законопроект о переносе начала учебного года на 1 октября.