Энергетика
Венгрия приостановила транзит нефти по трубопроводу «Дружба»Аргументы и Факты 14:16
Ранее прокачку нефти остановили Украина и Словакия Крупнейшая венгерская нефтегазовая компания MOL приостановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба", передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 15:00, Ашберн
Политика
Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным
Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено в 11:51
Политика
Посольство России в США считает вопиющим беззаконием приговор Бутиной
Приговор гражданке России Марии Бутиной, которая получила полтора года тюремного заключения по обвинению в ведению деятельности в пользу иностранного государства на территории США, является вопиющим беззаконием.
Обновлено в 13:20
Шоу-бизнес
Сестра Быстрицкой намерена оспорить завещание прославленной актрисы
Как пишет портал "Дни.ру" со ссылкой на окружение умершей актрисы, всю свою недвижимость Быстрицкая сама решила завещать подруге.
Обновлено в 08:16
Происшествия
В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами
"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
Обновлено в 08:13
Экономика
Киев выплатит вкладчикам Приватбанка $4,8 млрд при его денационализации
В апреле 2019 года суд признал национализацию незаконной. После этого НБУ и Нацбанк Украины объявили о намерении обжаловать решение.
Обновлено в 14:41
Политика
Климкин призвал к секторальным санкциям против России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал к секторальным санкциям против России в связи с законом об упрощенной выдаче российских паспортов гражданам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 08:16
Шоу-бизнес
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Быстрицкой
Обновлено в 07:49
Происшествия
Площадь пожара на складе завода «Красмаш» превысила 20 тыс. кв. м
В Красноярске площадь пожара на складе холодильников на территории завода «Красмаш» превысила 20 тыс. кв. м. Огонь распространился на всё помещение предприятия.
Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес
Иссохшую подругу Тимати заклевали толпой
Ранее сообщалось, что экс-возлюбленная известного рэпера Тимати приняла участие в рекламной акции.
Обновлено в 11:41
Здоровье
Оттенок кожи предупредит о серьезных болезнях
Если оттенок кожи изменился, это может указывать на возникновение заболеваний в организме.
Обновлено в 10:21
Экономика
В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро
Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено в 12:28
Экономика
Дивиденды «Ростелекома» рассчитают с учетом госсубсидий
Совет директоров "Ростелекома" одобрил новую редакцию дивидендной политики, в которой уточнил расчет свободного денежного потока (FCF) для целей определения дивидендов, увеличив его на размер получаемых государственных субсидий, говорится в сообщении "Ростелекома".
Обновлено в 09:21
Футбол
Неймар дисквалифицирован на три матча за несдержанность
Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций принял решение дисквалифицировать нападающего французского клуба "Пари Сен-Жермен" Неймара на три матча под эгидой УЕФА.
Обновлено в 12:28
Футбол
Назаров написал стихотворение о смене руководства в «Спартаке»
Актер театра и кино Дмитрий Назаров, болеющий за «Спартак», прочитал в Instagram новое стихотворение, посвященное перестановкам в руководстве московского клуба.
Обновлено в 13:53
Наука
Просмотр фильма показал, как человек судит о других людях
Цель ученых состояла в том, чтобы пронаблюдать, как меняется суждение о человеке на физиологическом уровне, поэтому они обратили внимание именно на эти области мозга.
Обновлено вчера в 05:18
Происшествия
Суд изменил меру пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Уфе
Районный суд Уфы изменил меру пресечения фигуранту дела о групповом изнасиловании девушки-дознавателя экс-полицейскому Павлу Яромчуку на домашний арест.
Обновлено в 14:20
Политика
В Киевский суд подали заявление о запрете выезда Порошенко за границу
В Окружном административном суде Киева заявили о принятии к рассмотрению иска о запрете выезда за границу президенту Украины Петру Порошенко.
Обновлено в 13:19
Общество
Студенты ВШЭ потребовали снести памятник Дзержинскому
Студенты ВШЭ в Москве потребовали снести памятник председателю ВЧК Феликсу Дзержинскому, который установлен на территории здания вуза на Шаболовке.
Обновлено в 14:36
Политика
Трамп заявил о выходе из международного договора о торговле оружием
Дональд Трамп заявил о выходе США из международного договора о торговле оружием.
Обновлено в 13:13
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал, как решился на сына вне брака
Певец умудрялся скрывать ребенка целых два года, однако журналистам удалось заполучить видеозапись, на которой артист вместе с мальчиком выходит из храма.
Обновлено в 12:07
Происшествия
Свободный таксист: оправдан чеченец, обвиненный в убийстве силовиков
Житель Чечни Расамбек Бекмурзаев был оправдан коллегией присяжных заседателей по делу об убийстве офицера ФСБ и двух военнослужащих МВД России в 2000 году.
Обновлено 23 апреля в 17:02
Путешествия
В Крыму назвали среднюю стоимость летнего отдыха в 2019 году
Обновлено вчера в 22:02
Авто
Составлен рейтинг главных проблем петербургских водителей
Обновлено в 14:28
Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста
Обновлено вчера в 07:54
Политика
Россияне смогут пребывать в Черногории без визы до 90 дней
В МИД России сообщили, что граждане страны в период с 15 апреля по 31 октября 2019 года смогут без оформления визы посетить Черногорию.
Обновлено в 13:34
Футбол
«Челси» и «Порту» сыграют в финале Юношеской лиги УЕФА
Сегодня, 26 апреля, определились финалисты Юношеской Лиги УЕФА. В первом полуфинальном матче встречались «Хоффенхайм» и «Порту».
Обновлено в 14:06
Авто
Lada 4x4 получит полностью независимую подвеску
Цены на модель начинаются от 518 900 рублей.
Обновлено в 06:03
Общество
В России хотят перенести начало учебного года
В Совет Госдумы вынесен для рассмотрения законопроект о переносе начала учебного года на 1 октября.
Обновлено вчера в 12:17
Политика
Жители Донбасса не получат пенсии от России
Жители Донецкой и Луганской Народных Республик не смогут получать пенсии от России, пока не переедут на территорию РФ.
Обновлено в 04:24