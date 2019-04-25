Энергетика

Венгрия приостановила транзит нефти по трубопроводу «Дружба»Аргументы и Факты 14:16

Ранее прокачку нефти остановили Украина и Словакия Крупнейшая венгерская нефтегазовая компания MOL приостановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба", передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
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News.ruвчера в 12:07
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Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным

Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
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Приговор гражданке России Марии Бутиной, которая получила полтора года тюремного заключения по обвинению в ведению деятельности в пользу иностранного государства на территории США, является вопиющим беззаконием.
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Сестра Быстрицкой намерена оспорить завещание прославленной актрисы

Как пишет портал "Дни.ру" со ссылкой на окружение умершей актрисы, всю свою недвижимость Быстрицкая сама решила завещать подруге.
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"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
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Киев выплатит вкладчикам Приватбанка $4,8 млрд при его денационализации

В апреле 2019 года суд признал национализацию незаконной. После этого НБУ и Нацбанк Украины объявили о намерении обжаловать решение.
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Климкин призвал к секторальным санкциям против России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал к секторальным санкциям против России в связи с законом об упрощенной выдаче российских паспортов гражданам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Быстрицкой

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Площадь пожара на складе завода «Красмаш» превысила 20 тыс. кв. м

В Красноярске площадь пожара на складе холодильников на территории завода «Красмаш» превысила 20 тыс. кв. м. Огонь распространился на всё помещение предприятия.
Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес

Иссохшую подругу Тимати заклевали толпой

Ранее сообщалось, что экс-возлюбленная известного рэпера Тимати приняла участие в рекламной акции.
Обновлено в 11:41
Здоровье

Оттенок кожи предупредит о серьезных болезнях

Если оттенок кожи изменился, это может указывать на возникновение заболеваний в организме.
Обновлено в 10:21
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В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено в 12:28
Экономика

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Совет директоров "Ростелекома" одобрил новую редакцию дивидендной политики, в которой уточнил расчет свободного денежного потока (FCF) для целей определения дивидендов, увеличив его на размер получаемых государственных субсидий, говорится в сообщении "Ростелекома".
Обновлено в 09:21
Футбол

Неймар дисквалифицирован на три матча за несдержанность

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций принял решение дисквалифицировать нападающего французского клуба "Пари Сен-Жермен" Неймара на три матча под эгидой УЕФА.
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Футбол

Назаров написал стихотворение о смене руководства в «Спартаке»

Актер театра и кино Дмитрий Назаров, болеющий за «Спартак», прочитал в Instagram новое стихотворение, посвященное перестановкам в руководстве московского клуба.
Обновлено в 13:53
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Просмотр фильма показал, как человек судит о других людях

Цель ученых состояла в том, чтобы пронаблюдать, как меняется суждение о человеке на физиологическом уровне, поэтому они обратили внимание именно на эти области мозга.
Обновлено вчера в 05:18
Происшествия

Суд изменил меру пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Уфе

Районный суд Уфы изменил меру пресечения фигуранту дела о групповом изнасиловании девушки-дознавателя экс-полицейскому Павлу Яромчуку на домашний арест.
Обновлено в 14:20
Политика

В Киевский суд подали заявление о запрете выезда Порошенко за границу

В Окружном административном суде Киева заявили о принятии к рассмотрению иска о запрете выезда за границу президенту Украины Петру Порошенко.
Обновлено в 13:19
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Студенты ВШЭ потребовали снести памятник Дзержинскому

Студенты ВШЭ в Москве потребовали снести памятник председателю ВЧК Феликсу Дзержинскому, который установлен на территории здания вуза на Шаболовке.
Обновлено в 14:36
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В Омске умер двухлетний мальчик, которого дед пытался сжечь в печи

Обновлено в 09:28
Политика

Трамп заявил о выходе из международного договора о торговле оружием

Дональд Трамп заявил о выходе США из международного договора о торговле оружием.
Обновлено в 13:13
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Сергей Лазарев рассказал, как решился на сына вне брака

Певец умудрялся скрывать ребенка целых два года, однако журналистам удалось заполучить видеозапись, на которой артист вместе с мальчиком выходит из храма.
Обновлено в 12:07
Происшествия

Свободный таксист: оправдан чеченец, обвиненный в убийстве силовиков

Житель Чечни Расамбек Бекмурзаев был оправдан коллегией присяжных заседателей по делу об убийстве офицера ФСБ и двух военнослужащих МВД России в 2000 году.
Обновлено 23 апреля в 17:02
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В Крыму назвали среднюю стоимость летнего отдыха в 2019 году

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Составлен рейтинг главных проблем петербургских водителей

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Обновлено вчера в 07:54
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Россияне смогут пребывать в Черногории без визы до 90 дней

В МИД России сообщили, что граждане страны в период с 15 апреля по 31 октября 2019 года смогут без оформления визы посетить Черногорию.
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«Челси» и «Порту» сыграют в финале Юношеской лиги УЕФА

Сегодня, 26 апреля, определились финалисты Юношеской Лиги УЕФА. В первом полуфинальном матче встречались «Хоффенхайм» и «Порту».
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Цены на модель начинаются от 518 900 рублей.
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В России хотят перенести начало учебного года

В Совет Госдумы вынесен для рассмотрения законопроект о переносе начала учебного года на 1 октября.
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Жители Донбасса не получат пенсии от России

Жители Донецкой и Луганской Народных Республик не смогут получать пенсии от России, пока не переедут на территорию РФ.
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