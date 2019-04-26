Энергетика
Венгрия приостановила транзит нефти через трубопровод «Дружба»RT на русском вчера в 12:30
Крупнейшая нефтегазовая компания Венгрии MOL (Magyar Olaj es Gazipari Reszvenytarsasag) объявила о приостановке транзита российской нефти через трубопровод «Дружба».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 07:45, Ашберн
Политика
Путин назвал темы для обсуждения с Зеленским
Президент России Владимир Путин заявил, что хотел бы обсудить с избранным президентом Украины вопросы установления мира на юго-востоке страны.
Обновлено в 05:34
Энергетика
Трамп заявил, что призвал ОПЕК снизить цены на нефть
Президент США Дональд Трамп обратился к представителям ОПЕК с просьбой обеспечить снижение цен на нефть.
Обновлено вчера в 10:44
Политика
Путин думает о раздаче российских паспортов всем украинцам
Президент России Владимир Путин заявил, что в будущем украинцам могут упростить получение российского гражданства.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Варвара Караулова вышла на свободу
Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Политика
Зеленский улетел отдыхать в Турцию
Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский уехал на отдых в Турцию.
Обновлено вчера в 02:07
Шоу-бизнес
Любовь Успенская заявила, что «место королевы шансона свободно»
Многих удивило её заявление о том, что теперь вакантное место «королевы шансона» свободно.
Обновлено в 06:33
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Обновлено в 07:35
Политика
Путин: Севморпуть могут состыковать с Морским шёлковым путём
Президент РФ Владимир Путин заявил о возможности стыковки Северного морского пути и Морского шёлкового пути.
Обновлено в 01:16
Общество
МЧС предупреждает свердловчан о мокром снеге и гололеде
По данным синоптиков 28 апреля местами в Свердловской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега.
Обновлено в 04:58
Футбол
Вице-президентом «Спартака» может стать Сергей Михайлов
Новым вице-президентом московского "Спартака" может стать член совета директоров "Лукойла" Сергей Михайлов.
Обновлено в 03:04
Общество
Власти Австралии намерены истребить 2 миллиона диких кошек
Правительство Австралии намерено истребить 2 млн диких кошек для спасения эндемичных животных.
Обновлено вчера в 21:38
Происшествия
В Красноярске горит оборонный завод «Красмаш»
На красноярском оборонном заводе «Красмаш», который входит в госкорпорацию «Роскосмос» и производит межконтинентальные ракеты «Синева» произошел пожар.
Обновлено вчера в 10:40
Здоровье
Медведев поручил сократить сроки ожидания приема в медучреждениях
До 31 мая Министерство здравоохранения совместно с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским, возглавляющим рабочую группу Государственного совета по направлению "Здравоохранение", подготовит изменения в одноименный национальный проект для мониторинга доступности записи и сокращения сроков ожидания приема в первичных медучреждениях.
Обновлено в 04:31
Происшествия
В Уфе пропала семья из 5 человек
Обновлено вчера в 14:33
Политика
Медведев поручил наказать виновных в ситуации с загрязненной нефтью
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил провести проверку из-за попадания некачественной нефти в трубопровод "Дружба".
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук объяснила, почему призывала поддержать дочь Алсу на «Голосе»
Ковальчук отметила, что никого не заставляла голосовать "под дулом пистолета" и призвала быть комментаторов мягче и снисходительнее к детям.
Обновлено в 07:36
Авто
Geely показали грузовик на метаноле
Грузовик получил 12,45-литровый мотор, работающий на метаноле с отдачей в 460 л.с. Автомобиль предложат в трёх исполнениях — для гор, для региональной логистики и в стандартном.
Обновлено вчера в 11:13
Происшествия
Глава Федерации авиаспорта Дальнего Востока погиб при крушении Як-18
Президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока Владимир Левшин погиб при крушении самолёта Як-18 в Хабаровском крае.
Обновлено в 04:50
Футбол
Игорь Шалимов возглавит по окончании сезона «Спартак-2»
Бывший главный наставник футбольного клуба «Краснодар» Игорь Шалимов по окончании текущего сезона займет пост главного тренера московской команды футбольной национальной лиги России (ФНЛ) «Спартак-2», сообщает 27 апреля Сhampionat.com.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Лобода отреагировала на скандал с победой дочери Алсу в «Голосе»
Многие зрители усомнились в честности подсчета голосов, пользователи соцсетей писали, что другие финалисты были более достойны победы.
Обновлено в 05:53
Политика
В штабе Зеленского допустили мир в Донбассе по плану России
Избранный президент Украины Владимир Зеленский может принести мир в Донбасс, причем на условиях российской стороны, но такой вариант не понравится украинским патриотам - заявили в штабе политика.
Обновлено в 02:20
Политика
В Раде заявили об угрозе экологической катастрофы на Украине
Депутат украинского парламента Сергей Шахов заявил, что на ряде украинских предприятий существует реальная угроза экологической катастрофы.
Обновлено в 03:25
Экономика
В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро
Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено вчера в 12:28
Наука
Ген долгой жизни помогает ремонтировать ДНК
Разницу в мышином и бобровом вариантах гена SIRT6 удалось показать в опытах с человеческими клетками и мухами-дрозофилами: с бобровым сиртуином 6 клетки лучше справлялись с повреждениями в ДНК, а мухи с ним жили дольше, чем с мышиным вариантом.
Обновлено 24 апреля в 00:07
Шоу-бизнес
Алена Шишкова: «Тимур дает нашей дочери очень много любви и внимания, даже при всей его занятости»
Оба родителя уделяют много внимания дочери Алисе, которая стала настоящей радостью для мамы рэпера Симоны.
Обновлено в 06:30
Общество
Беглов сказал «спасибо» москвичам за уборку Петербурга
Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов сегодня поблагодарил рабочих из Москвы за уборку нашего города.
Обновлено в 05:37
Происшествия
В ДТП на Киевском шоссе в Москве пострадал грудной ребенок
Три человека пострадали в результате ДТП на Киевском шоссе в Москве. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
Обновлено в 04:33
Политика
Daimler не смог объяснить наличие лимузинов Mercedes у Ким Чен Ына
В германском концерне Daimler удивились, узнав о люксовых автомобилях Mercedes в автопарке главы КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено вчера в 13:08