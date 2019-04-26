Энергетика
Венгрия приостановила транзит нефти через трубопровод «Дружба»RT на русском вчера в 12:30
Крупнейшая нефтегазовая компания Венгрии MOL (Magyar Olaj es Gazipari Reszvenytarsasag) объявила о приостановке транзита российской нефти через трубопровод «Дружба».
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Политика
В Москве задержан украинский миллионер Павел Климец
Обновлено в 02:38
Политика
Песков прокомментировал приговор Бутиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг дела россиянки Марии Бутиной.
Обновлено в 02:59
Происшествия
В Уфе пропала семья из 5 человек
В Уфе следователи устанавливают обстоятельства исчезновения семьи из пяти человек.
Обновлено вчера в 14:33
Футбол
В Англии отменили футбольный матч из-за отказа команды выйти на поле
Матч 45-го тура английского футбольного Чемпионшипа «Болтон Уондерерс» — «Брентфордом» был отменён из-за отказа игроков хозяев выходить на поле.
Обновлено в 03:59
Музыка
Дочь Алсу победила в проекте «Голос. Дети»
Вместе с Микеллой Абрамовой за звание победителя сезона в финале боролись также Мариам Абделькадер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Ержан Максим, Михаил Григорян, Анастасия Сисаури, Роберт Багратян, Нино Чеснер.
Обновлено вчера в 17:16
Гаджеты
В сети появилось видео с реалистичным рендером нового iPhone XI
В сети появилось видео, на котором демонстрируется макет нового «яблочного» смартфона iPhone XI.
Обновлено вчера в 07:17
Происшествия
В Хабаровском крае упал самолет Як-18
Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае, в результате происшествия погибли два человека.
Обновлено в 02:44
Шоу-бизнес
Семья Спартака Мишулина выиграла суд у лжевнука актера
С помощью суда семья Мишулина получила официальный документ, согласно которому Еремеев — не родственник Спартака Васильевича.
Обновлено вчера в 08:11
Здоровье
Девочке-бабочке требуется дорогое лечение
«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.
Обновлено в 03:25
Политика
Поклонская посоветовала Порошенко собирать вещи
Депутат Госдумы РФ от Крыма Наталья Поклонская спрогнозировала будущее уходящего «президента» Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 02:59
Культура
Из-за переноса премьеры последней части «Мстителей» этот уикенд для кинотеатров РФ станет самым провальным в году
В России премьера отложена до понедельника. Большинство российских кинотеатров работают последние дни при пустых или полупустых залах.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес
Воля рассказал историю, как Слепаков в детстве пытался избавиться от больших ушей
Обновлено в 01:54
Происшествия
Из шахты в ЛНР после аварии подняли тела 13 горняков
Спасатели подняли на поверхность тела 13 горняков, погибших при аварии на шахте «Схидкарбон» в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР).
Обновлено в 01:01
Общество
Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Политика
Путин: Севморпуть могут состыковать с Морским шёлковым путём
Президент РФ Владимир Путин заявил о возможности стыковки Северного морского пути и Морского шёлкового пути.
Обновлено в 01:16
Авто
Составлен рейтинг регионов с самыми большими продажами новых авто
Москва и Подмосковье стали крупнейшими региональными рынками по продажам новых легковых автомобилей в 1 квартале 2019 года.
Обновлено вчера в 10:10
Наука
Обнаружены белки-цели для лечения опухоли головного мозга
Обновлено вчера в 11:20
Политика
В ООН заявили о нарушении прав Ассанжа на частную жизнь
Спецдокладчик ООН по вопросу о праве на неприкосновенность частной жизни Джозеф Каннатачи сообщил о серьезных нарушениях в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора.
Обновлено в 03:49
Кино
Скончалась актриса Элина Быстрицкая
Умерла актриса театра и кино, Народная артистка СССР Элина Быстрицкая. Об этом стало известно сегодня, 26 апреля.
Обновлено вчера в 03:41
Происшествия
Трое детей пострадали при стрельбе в штате Оклахома в США
Ранее сайт kp.ru писал, что в результате стрельбы в американской штате Огайо погиб полицейский, еще один страж порядка получил ранения.
Обновлено в 01:40
Религия
В Иерусалиме христиане собираются в ожидании Благодатного огня
Обновлено вчера в 22:10
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров выступил против гей-парадов
Обновлено в 02:34
Футбол
«Зенит» оштрафован на 10 тысяч евро после игры с «Вильярреалом»
Как сообщили в пресс-службе УЕФА, «Зениту» выписали штраф в размере 10 тысяч евро.
Обновлено вчера в 14:11
Наука
Выяснена причина возникновения гигантской полыньи в Антарктиде
Из-за труднодоступного места ученые Нью-Йоркского университета в Абу-Даби использовали сочетание спутниковых наблюдений и данных реанализа, чтобы обнаружить, что циклоны (столь же интенсивные, как категория 11 по шкале Бофорта) и сильные ветры, дующие вдоль ледяного покрова, вызывают смещение льда в противоположных направлениях, что приводит к возникновению полыньи.
Обновлено 25 апреля в 09:18
Политика
Песков пошутил, что Путин работает вместо сна
Обновлено в 03:39
Общество
В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ
В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия
Варвара Караулова вышла на свободу
Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Политика
В штабе Зеленского допустили возможность роспуска Верховной рады
Представитель штаба Дмитрий Разумков в эфире телеканала "112 Украины" не исключил подобный сценарий, так как он предусмотрен в законодательстве страны.
Обновлено вчера в 15:45
Авто
У модели LADA XRay может появиться новый мотор Renault H4M
Сообщается, что 15 апреля 2019 года АвтоВАЗ получил ОТТС на обычную версию Lada XRay и Cross-версию, в котором указывается, что модель получит 1,6-литровый мотор Renault H4M и вариатор JATCO.
Обновлено вчера в 08:24