Энергетика

Венгрия приостановила транзит нефти через трубопровод «Дружба»RT на русском вчера в 12:30

Крупнейшая нефтегазовая компания Венгрии MOL (Magyar Olaj es Gazipari Reszvenytarsasag) объявила о приостановке транзита российской нефти через трубопровод «Дружба».
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Венгрия приостановила поставки российской нефти через трубопровод «Дружба»

Эхо Москвывчера в 16:02

Венгрия приостановила поставки российской нефти через трубопровод «Дружба»

ТАССвчера в 11:33

Еще одна страна приостановила поставки российской нефти

Взгляд.рувчера в 12:20

Венгерская MOL приостановила прием российской нефти

РБКвчера в 12:19

Венгрия приостановила поставки российской нефти через трубопровод «Дружба»

Коммерсантъвчера в 12:03

Венгрия остановила транзит российской нефти по «Дружбе»

Газета.Ruвчера в 12:47

Венгрия приостановила транзит нефти через трубопровод «Дружба»

RT на русскомвчера в 12:30
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Политика

В Москве задержан украинский миллионер Павел Климец

Обновлено в 02:38
Политика

Песков прокомментировал приговор Бутиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг дела россиянки Марии Бутиной.
Обновлено в 02:59
Происшествия

В Уфе пропала семья из 5 человек

В Уфе следователи устанавливают обстоятельства исчезновения семьи из пяти человек.
Обновлено вчера в 14:33
Футбол

В Англии отменили футбольный матч из-за отказа команды выйти на поле

Матч 45-го тура английского футбольного Чемпионшипа «Болтон Уондерерс» — «Брентфордом» был отменён из-за отказа игроков хозяев выходить на поле.
Обновлено в 03:59
Музыка

Дочь Алсу победила в проекте «Голос. Дети»

Вместе с Микеллой Абрамовой за звание победителя сезона в финале боролись также Мариам Абделькадер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Ержан Максим, Михаил Григорян, Анастасия Сисаури, Роберт Багратян, Нино Чеснер.
Обновлено вчера в 17:16
Гаджеты

В сети появилось видео с реалистичным рендером нового iPhone XI

В сети появилось видео, на котором демонстрируется макет нового «яблочного» смартфона iPhone XI.
Обновлено вчера в 07:17
Происшествия

В Хабаровском крае упал самолет Як-18

Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае, в результате происшествия погибли два человека.
Обновлено в 02:44
Шоу-бизнес

Семья Спартака Мишулина выиграла суд у лжевнука актера

С помощью суда семья Мишулина получила официальный документ, согласно которому Еремеев — не родственник Спартака Васильевича.
Обновлено вчера в 08:11
Здоровье

Девочке-бабочке требуется дорогое лечение

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.
Обновлено в 03:25
Политика

Поклонская посоветовала Порошенко собирать вещи

Депутат Госдумы РФ от Крыма Наталья Поклонская спрогнозировала будущее уходящего «президента» Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 02:59
Культура

Из-за переноса премьеры последней части «Мстителей» этот уикенд для кинотеатров РФ станет самым провальным в году

В России премьера отложена до понедельника. Большинство российских кинотеатров работают последние дни при пустых или полупустых залах.
Обновлено в 03:30
Происшествия

Ночью в Екатеринбурге ловили иностранных таксистов-нелегалов

Обновлено в 02:40
Шоу-бизнес

Воля рассказал историю, как Слепаков в детстве пытался избавиться от больших ушей

Обновлено в 01:54
Происшествия

Из шахты в ЛНР после аварии подняли тела 13 горняков

Спасатели подняли на поверхность тела 13 горняков, погибших при аварии на шахте «Схидкарбон» в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР).
Обновлено в 01:01
Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Политика

Путин: Севморпуть могут состыковать с Морским шёлковым путём

Президент РФ Владимир Путин заявил о возможности стыковки Северного морского пути и Морского шёлкового пути.
Обновлено в 01:16
Авто

Составлен рейтинг регионов с самыми большими продажами новых авто

Москва и Подмосковье стали крупнейшими региональными рынками по продажам новых легковых автомобилей в 1 квартале 2019 года.
Обновлено вчера в 10:10
Наука

Обнаружены белки-цели для лечения опухоли головного мозга

Обновлено вчера в 11:20
Политика

В ООН заявили о нарушении прав Ассанжа на частную жизнь

Спецдокладчик ООН по вопросу о праве на неприкосновенность частной жизни Джозеф Каннатачи сообщил о серьезных нарушениях в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора.
Обновлено в 03:49
Кино

Скончалась актриса Элина Быстрицкая

Умерла актриса театра и кино, Народная артистка СССР Элина Быстрицкая. Об этом стало известно сегодня, 26 апреля.
Обновлено вчера в 03:41
Происшествия

Трое детей пострадали при стрельбе в штате Оклахома в США

Ранее сайт kp.ru писал, что в результате стрельбы в американской штате Огайо погиб полицейский, еще один страж порядка получил ранения.
Обновлено в 01:40
Религия

В Иерусалиме христиане собираются в ожидании Благодатного огня

Обновлено вчера в 22:10
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров выступил против гей-парадов

Обновлено в 02:34
Футбол

«Зенит» оштрафован на 10 тысяч евро после игры с «Вильярреалом»

Как сообщили в пресс-службе УЕФА, «Зениту» выписали штраф в размере 10 тысяч евро.
Обновлено вчера в 14:11
Наука

Выяснена причина возникновения гигантской полыньи в Антарктиде

Из-за труднодоступного места ученые Нью-Йоркского университета в Абу-Даби использовали сочетание спутниковых наблюдений и данных реанализа, чтобы обнаружить, что циклоны (столь же интенсивные, как категория 11 по шкале Бофорта) и сильные ветры, дующие вдоль ледяного покрова, вызывают смещение льда в противоположных направлениях, что приводит к возникновению полыньи.
Обновлено 25 апреля в 09:18
Политика

Песков пошутил, что Путин работает вместо сна

Обновлено в 03:39
Общество

В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ

В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия

Варвара Караулова вышла на свободу

Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Политика

В штабе Зеленского допустили возможность роспуска Верховной рады

Представитель штаба Дмитрий Разумков в эфире телеканала "112 Украины" не исключил подобный сценарий, так как он предусмотрен в законодательстве страны.
Обновлено вчера в 15:45
Авто

У модели LADA XRay может появиться новый мотор Renault H4M

Сообщается, что 15 апреля 2019 года АвтоВАЗ получил ОТТС на обычную версию Lada XRay и Cross-версию, в котором указывается, что модель получит 1,6-литровый мотор Renault H4M и вариатор JATCO.
Обновлено вчера в 08:24
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