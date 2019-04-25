Энергетика

Венгрия приостановила транзит нефти через трубопровод «Дружба»RT на русском 12:30

Крупнейшая нефтегазовая компания Венгрии MOL (Magyar Olaj es Gazipari Reszvenytarsasag) объявила о приостановке транзита российской нефти через трубопровод «Дружба».
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Венгрия приостановила транзит нефти через трубопровод «Дружба»

RT на русском12:30

Венгерская MOL приостановила прием российской нефти

РБК12:19

Венгерская компания довольна качеством российской нефти

News.ruвчера в 12:07

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РЕН ТВвчера в 16:36

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Коммерсантъ12:03
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Общество

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Президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из Международного договора о торговле оружием, который регулирует его оборот между странами.
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Даниил Квят: Машина до аварии была очень быстра

Даниил Квят остался доволен темпом своей машины, даже несмотря на то, что успел пройти во второй сессии свободных заездов всего 9 кругов.
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Загорелась крыша одного из корпусов на заводе «Красмаш» в Красноярске.
Обновлено в 09:35
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Нобель Арустамян рассказал, что бюджет «Динамо» будет на уровне ЦСКА

Журналист и комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян поделился сведениями о том, насколько сильно возрастут финансовые возможности московского «Динамо» в следующем сезоне.
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Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
Обновлено в 16:59
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На побережье Франции выброшены несколько сотен мертвых дельфинов

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Районный суд Уфы изменил меру пресечения фигуранту дела о групповом изнасиловании девушки-дознавателя экс-полицейскому Павлу Яромчуку на домашний арест.
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