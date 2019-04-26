Энергетика
Венгрия приостановила транзит нефти через трубопровод «Дружба»RT на русском 12:30
Крупнейшая нефтегазовая компания Венгрии MOL (Magyar Olaj es Gazipari Reszvenytarsasag) объявила о приостановке транзита российской нефти через трубопровод «Дружба».
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 19:38, Ашберн
Происшествия
Суд изменил меру пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Уфе
Районный суд Уфы изменил меру пресечения фигуранту дела о групповом изнасиловании девушки-дознавателя экс-полицейскому Павлу Яромчуку на домашний арест.
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Политика
Путин утвердил критерии оценки эффективности губернаторов
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Обновлено в 08:29
Путешествия
В Крыму назвали среднюю стоимость летнего отдыха в 2019 году
Обновлено вчера в 22:02
Шоу-бизнес
Безрукова показала свою гладкую лисичку
Изюминкой наряда стала расшитая бисером лисичка, "спускающаяся" по груди. Завершили образ элегантные туфли.
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Политика
В США Марию Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы
Обновлено в 11:11
Политика
Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производства
Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины его производства, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:49
Происшествия
Красноярских воспитателей отправили в колонию за пытки детей иголками
Два воспитателя детского сада «Колосок» в городе Канске Красноярского края получили четыре года колонии общего режима за «воспитание» детей при помощи уколов кнопками и иголками.
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Обновлено в 16:48
Автоспорт
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Лучшим результатом Alfa Romeo во второй тренировке в Баку стало двенадцатое время Антонио Джовинацци.
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Музыка
Дочь Алсу победила в шоу «Голос. Дети»
За Микеллу Абрамову, наставницей которой была певица Светлана Лобода, проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено в 17:29
Общество
В Росгвардии выбрали самую красивую сотрудницу
Обновлено в 10:42
Наука
Ученые рассказали, как выживает бактерия «смелый путешественник»
Микробиологи из Томска первыми в мире выделили из глубинных подземных вод бактерию Desulforudis audaxviator, что с латыни переводится как "смелый путешественник".
Обновлено вчера в 05:37
Шоу-бизнес
Зинаида Кириенко рассказала о последних днях жизни Элины Быстрицкой
Зинаида Михайловна подтвердила, что друзья и коллеги Быстрицкой в последние недели ее жизни не могли общаться с ней из-за состояния здоровья артистки.
Обновлено в 11:10
Наука
Опорно-двигательный препарат: создано сильнейшее противовоспалительное
В России разработано инновационное лекарство для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, включая артрит и артроз.
Обновлено в 17:02
Происшествия
На Шри-Ланке прогремели три новых взрыва
Три взрыва прогремели в восточной части Шри-Ланки в городе Калмунай, сообщает местное издание News1st со ссылкой на представителя армии.
Обновлено в 11:08
Экономика
У винодельческого завода «Инкерман» появился новый владелец
Владельцем Инкерманского завода марочных вин стал винодел Валерий Захарьин, сообщила РБК исполняющая обязанности директора крымского предприятия Лариса Шимчук, и подтвердил новый собственник.
Обновлено в 15:26
Политика
Путин подписал указ о мерах по ликвидации пожаров в Забайкалье
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий меры по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края.
Обновлено в 16:37
Политика
Штаб Зеленского допустил роспуск Рады из-за отсутствия коалиции
По словам Разумкова, различные организации обращались к спикеру Рады Андрею Парубию с просьбой предоставить поименный список депутатов, входящих в коалицию, но не получили ответа.
Обновлено в 17:04
Происшествия
В Нигерии похитили двух сотрудников нефтяной компании Shell
Вооруженные похитили двух сотрудников нефтяной компании Shell Petroleum Development Company (SPDC) и убили двух полицейских-сопровождавших на юге Нигерии, сообщает местная газета Nation в пятницу.
Обновлено в 18:57
Происшествия
В деле бывшего куратора банков в ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер»
В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
Обновлено в 12:56
Финансы
Fitch сообщило о потере банками почти 1 трлн рублей из-за новых МСФО
«Значимым событием в банковском секторе в январе—феврале 2019 года стало введение подхода к формированию резервов на кредитные потери, сходного с МСФО 9, в рамках принимаемых Центральным банком Российской Федерации мер по приведению российских регулятивных правил учета в соответствие с международными практиками»,— говорится в сообщении агентства.
Обновлено в 16:00
Происшествия
Полковник ФСБ арестован за взятки в особо крупном размере
Полковник Черкалин, служащий управления Службы экономической безопасности ФСБ РФ, подозревается в получении нескольких взяток общей суммой в десятки миллионов рублей.
Обновлено в 07:08
Происшествия
В Красноярске горит завод ракетно-космической техники
В свою очередь, руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимер Устименко прокомментировал изданию "РИА Новости", что пожар возник в здании, где расположен склад готовых холодильников, производимых на территории предприятия.
Обновлено в 09:42
Политика
В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
Обновлено в 16:59
Армия и оружие
Мощный взрыв в сирийской Ракке унес жизни 10 человек
Террористы продолжают нападать на позиции курдов - 9 апреля в Ракке произошел взрыв около блокпоста СДС, который унес жизни 13 человек.
Обновлено в 18:32
Баскетбол
ЦСКА вышел в «Финал четырех» баскетбольной Евролиги
Московский ЦСКА в очередной раз заслужил право сыграть в "Финале четырех" баскетбольной Евролиги.
Обновлено в 16:55
Шоу-бизнес
Сын Влада Топалова и Регины Тодоренко не дает родителям спать по утрам
Влад Топалов поделился с поклонниками домашним видео, показав сына, не дающего им с Региной Тодоренко спать по утрам.
Обновлено в 02:43
Политика
Российская компания ответила на обвинения в порче нефти
Компания «Самаратранснефть-Терминал» не виновата в загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба», заявил первый заместитель ее генерального директора Антон Томилов.
Обновлено в 14:50