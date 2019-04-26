Энергетика

Венгрия приостановила транзит нефти через трубопровод «Дружба»RT на русском 12:30

Крупнейшая нефтегазовая компания Венгрии MOL (Magyar Olaj es Gazipari Reszvenytarsasag) объявила о приостановке транзита российской нефти через трубопровод «Дружба».
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Венгрия приостановила поставки российской нефти через трубопровод «Дружба»

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Венгрия остановила транзит российской нефти по «Дружбе»

Газета.Ru12:47

Венгрия приостановила транзит нефти через трубопровод «Дружба»

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Еще одна страна приостановила поставки российской нефти

Взгляд.ру12:20

Венгерская MOL приостановила прием российской нефти

РБК12:19

Венгрия приостановила поставки российской нефти через трубопровод «Дружба»

Коммерсантъ12:03

Венгрия приостановила поставки российской нефти через трубопровод «Дружба»

ТАСС11:33
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Первый смартфон Huawei с выдвижной камерой показали в Сети

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Встреча Путина и Ким Чен Ына началась во Владивостоке

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Обновлено вчера в 00:09
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На Шри-Ланке прогремели три новых взрыва

Три взрыва прогремели в восточной части Шри-Ланки в городе Калмунай, сообщает местное издание News1st со ссылкой на представителя армии.
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Пасечник рассказал о подготовке к празднованию пятилетия ЛНР

Глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал о подготовке к празднованию пятилетней годовщины образования самопровозглашенной Луганской народной республики, которое будут отмечать 12 мая.
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Два легковых автомобиля столкнулись в пятницу в Омске, в результате ДТП погибли четыре человека, еще четверо, включая ребенка, доставлены в больницу.
Обновлено в 15:52
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий меры по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края.
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Обновлено в 15:26
Политика

Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным

Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено в 11:51
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В ДНР призвали ОБСЕ отреагировать на обстрелы ВСУ насосной станции

Обновлено в 07:12
Армия и оружие

Российский самолет-разведчик пролетел над стратегическими базами США

Как отмечает телеканал «360», самолет ВКС РФ пролетел также над базой «Форт Силл» в Оклахоме, над авиабазой «Дайс» в Техасе, базой «Форт-Блисс» в Нью-Мексико, где размещено 32-е командование ПВО и ПРО США.
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"Ливерпуль" на домашнем поле разбил "Хаддерсфилд Таун" в рамках встречи 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
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Проект нового стадиона «Торпедо» показали в Москве

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Ученые рассказали, как выживает бактерия «смелый путешественник»

Микробиологи из Томска первыми в мире выделили из глубинных подземных вод бактерию Desulforudis audaxviator, что с латыни переводится как "смелый путешественник".
Обновлено вчера в 05:37
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В России утвердили новый порядок профосмотров и диспансеризации

Новый порядок прохождения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила на совещании в Ростове-на-Дону министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
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В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено в 12:28
Политика

В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России

Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
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Перенесший инсульт Федор Добронравов вышел в свет

Многие забеспокоились, ведь год назад мужчина перенес инсульт и долго восстанавливался.
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Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в рамках Московской конференции по международной безопасности заявил, что одним из главных условий для снижения градуса напряженности может стать прекращение активности НАТО вблизи западных российских границ РФ.
Обновлено в 11:59
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Шесть человек пострадали в Дагестане при взрыве газа в доме

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