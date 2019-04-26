Энергетика
Венгрия приостановила транзит нефти через трубопровод «Дружба»RT на русском 12:30
Крупнейшая нефтегазовая компания Венгрии MOL (Magyar Olaj es Gazipari Reszvenytarsasag) объявила о приостановке транзита российской нефти через трубопровод «Дружба».
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