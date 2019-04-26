Энергетика
Венгрия приостановила поставки российской нефтиНациональная служба новостей вчера в 14:49
Венгерская компания MOL приостановила поставки российской нефти через трубопровод «Дружба» из-за сообщений об ухудшении качества поставляемого сырья, сообщает РИА «Новости».В компании выразили надежду на скорейшее возобновление импорта, уточнив, что временная остановка поставок через трубопровод «Дружба» не скажется на работе НПЗ в ближайшее время.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 09:17, Ашберн
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