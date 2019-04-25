Энергетика
Венгрия приостановила поставки нефти из РоссииИзвестия вчера в 16:58
Венгрия приостановила поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба». Как сообщили ТАСС в крупнейшей нефтегазовой компании страны MOL, ограничение введено в целях предосторожности.
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Происшествия
Три человека погибли в результате ДТП в Татарстане
ДТП с участием автомобиля Opel в Буинском районе Татарстана унесло жизни трех человек, еще один госпитализирован.
Обновлено в 01:31
Происшествия
В страшном ДТП под Омском погибли 4 человека
Жуткая авария случилась сегодня ночью под Омском. Все произошло на улице Красноярский тракт, в районе завода «Пластмасс» на окраине города.
Обновлено в 00:09
Музыка
После победы дочери Алсу на «Голосе» начата проверка результатов
В конце эфира было объявлено, что победительницей стала дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено вчера в 19:03
Авто
У LADA XRay может появиться модификация с новым мотором от Renault
Ранее «АвтоВАЗ» сертифицировал еще одну версию LADA XRay с 1,6-литровым двигателем Renault H4M и вариатором Jatco.
Обновлено вчера в 03:26
Армия и оружие
Немецкие СМИ испугались новой российской подлодки
Обновлено вчера в 22:39
Хоккей
Строительство новой арены в Омске начнется в 2020 году
Обновлено вчера в 10:37
Кино
В Google появилась перчатка бесконечности Таноса
Обновлено вчера в 04:20
Политика
В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
Обновлено вчера в 16:59
Политика
Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным
Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено вчера в 11:51
Происшествия
Трех полковников ФСБ арестовали по делу о коррупции
Басманный суд Москвы арестовал экс-сотрудника управления "К" ФСБ полковника Андрея Васильева по обвинению в хищении, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено вчера в 10:21
Происшествия
Фанаты «Мстителей» избили посетителя кинотеатра за спойлеры
Обновлено вчера в 22:03
Шоу-бизнес
Рита Дакота пожаловалась на разлуки с дочерью и долю матери-одиночки
Рита Дакота растит полуторагодовалую дочь Мию одна. Певица рассталась с Владом Соколовским после измен бывшего мужа.
Обновлено вчера в 13:19
Политика
Американский профессор предрек конец «эры США»
Профессор по международным отношениям Гарвардского университета в США Стивен Уолт заявил, что Соединенные Штаты теряют свои позиции на мировой арене.
Обновлено в 00:50
Гаджеты
Количество смартфонов Huawei с интерфейсом EMUI достигло 470 млн
Количество использующихся смартфонов Huawei с интерфейсом EMUI достигло 470 млн, заявил представитель Huawei Ван Ченглу на конференции EMUI Media.
Обновлено в 01:33
Происшествия
Почему россиянке грозит 20 лет тюрьмы за пачку антидепрессантов
Жительница Екатеринбурга Дарья Беляева подозревается в контрабанде наркотиков из-за покупки в интернете польского антидепрессанта.
Обновлено вчера в 17:03
Политика
Украинского мультимиллионера арестовали в Москве за взятку
Украинского бизнесмена Павла Климца арестовали в Москве по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено вчера в 22:45
Политика
Путин заявил о возможности расширения проекта «Сахалин-2»
Россия рассматривает возможность расширения проекта по сжижению газа «Сахалин-2», заявил российский лидер Владимир Путин в ходе заседания круглого стола на форуме «Один пояс — один путь» в Пекине.
Обновлено в 00:58
Происшествия
Из шахты в ЛНР после аварии подняли тела 13 горняков
Обновлено в 01:01
Общество
Черногория ввела для россиян упрощенный порядок пребывания в стране
Российские граждане смогут пребывать на территории Черногории 90 дней без получения визы вместо прежних 30.
Обновлено вчера в 16:09
Происшествия
В Уфе пропала семья из 5 человек
По факту исчезновения людей возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетнего", сообщает следственное управление Следственного комитета России по Республике Башкортостан.
Обновлено вчера в 14:33
Политика
Климкин призвал к секторальным санкциям против России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал к секторальным санкциям против России в связи с законом об упрощенной выдаче российских паспортов гражданам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 08:16
Происшествия
В ДТП в Крыму погибли шесть человек
Шесть человек погибли, двое пострадали в результате лобового столкновения иномарки и микроавтобуса в Симферопольском районе Крыма.
Обновлено в 00:50
Хоккей
Таварес и Стоун сыграют за сборную Канады на ЧМ-2019
Сборная Канады на ЧМ-2019 попала в одну группу с США, Финляндией, Германией, Словакией, Данией, Францией и Великобританией.
Обновлено вчера в 23:18
Общество
Повзрослевший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети
В твиттере появились фотографии повзрослевшего 14-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая, которые впечатлили пользовательниц соцсети.
Обновлено вчера в 15:34
Происшествия
Суд изменил меру пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Уфе
Районный суд Уфы изменил меру пресечения фигуранту дела о групповом изнасиловании девушки-дознавателя экс-полицейскому Павлу Яромчуку на домашний арест.
Обновлено вчера в 14:20
Политика
Штаб Зеленского допустил роспуск Рады из-за отсутствия коалиции
По словам Разумкова, различные организации обращались к спикеру Рады Андрею Парубию с просьбой предоставить поименный список депутатов, входящих в коалицию, но не получили ответа.
Обновлено вчера в 17:04
Армия и оружие
БТР «Бумеранг» превзошел ожидания Минобороны во время испытаний
Российская боевая платформа «Бумеранг» превзошла ожидаемые характеристики во время испытаний, пишет Утро.ру.
Обновлено вчера в 09:19
Авто
Изменилась стоимость автомобилей семейства LADA Granta
Обновлено 25 апреля в 06:50