Политика
Венгрия получит российский газ в обход УкраиныLenta.ru вчера в 23:25
Венгрия и Россия договорились о поставках газа в 2020 году в обход Украины, если Москва и Киев не придут к соглашению о транзите топлива в Евросоюз. Об этом заявил министр иностранных дел и торговли страны Питер Шиярто после переговоров с руководителем «Газпрома» Алексеем Миллером.
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с чего всё началось
"Сегодня глава "Газпрома" и я заключили соглашение относительно гарантий поставок в Венгрию природного газа независимо от того, будет ли заключено транзитное соглашение между Россией и Украиной", - говорится во вчерашнем заявлении на сайте МИД Венгрии.РИА Новости00:43
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