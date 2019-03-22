Венгрия получит российский газ в обход УкраиныLenta.ru вчера в 23:25

с чего всё началось

Венгрия и Россия договорились о поставках газа в 2020 году в обход Украины, если Москва и Киев не придут к соглашению о транзите топлива в Евросоюз. Об этом заявил министр иностранных дел и торговли страны Питер Шиярто после переговоров с руководителем «Газпрома» Алексеем Миллером.

Общество В США на пляже нашли странную рыбу Жительница штата Вашингтон Кэндис Вудбери нашла на побережье странное существо, которое оказалось редким тихоокеанским змеевидным угрем, сообщает Fox News.

Армия и оружие Выпуск Ил-76МД-90А взят под ведомственный контроль Выпуск Ил-76МД-90А взят под ведомственный контроль Вчера вице-премьер Юрий Борисов заявил, что предприятие «Авиастар-СП» сорвало соглашение на поставку в 2018 году трех военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А.

Происшествия Суд отменил приговор создателю сообщества «Мужское государство» В Нижнем Новгороде суд отменил приговор создателю группы «Мужское государство» Владиславу Позднякову, сообщает «Новая газета» со ссылкой на самого Позднякова.

Экономика Red Wings пострадала за SSJ 100 Росавиация заблокировала ей поставки канадских A220-300 Авиакомпания Red Wings отказалась от эксплуатации шести самолетов Airbus A220-300, поскольку машины не были сертифицированы Росавиацией для использования в России, рассказали "Ъ" источники в авиаотрасли.

Политика Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.

Политика США внесли два российских судна в список нарушающих санкции по КНДР Министерство финансов США заявило, что российские суда "Тантал" и "Витязь" были внесены в список нарушающих санкции по КНДР.

Гаджеты Смартфоны Nokia передавали данные пользователей в Китай Власти Финляндии начали расследование в связи с возможным нарушением правил безопасности персональных данных пользователей смартфонов Nokia, информацию о которых гаджеты автоматически отправляли в Китай, пишет NRK.

Футбол Россия проиграла Бельгии в матче отбора к Евро-2020 Сборная России уступила национальной команде Бельгии в первом матче отборочного цикла на чемпионат Европы - 2020, сообщает "Советский спорт".

Общество В Пенсионном фонде рассказали об имеющих право на вторую пенсию В настоящее время несколько категорий российских граждан имеют право на получение двух пенсий.

Политика Евросоюз одобрил отсрочку по Brexit Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что участники саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе единогласно одобрили предоставление Великобритании отсрочки по Brexit, передает Reuters.

Культура В Минкультуры создадут подразделение по вопросам безопасности музеев О создании в Минкультуры новой структуры по вопросам безопасности музеев вице-премьер Ольга Голодец сообщила 6 марта.

Политика Польша отказалась приглашать Путина на годовщину начала Второй мировой В МИД РФ прокомментировали решение президента Польши не приглашать Владимира Путина как представителя России на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.

Происшествия В МЧС проанализировали действия пожарных в ТЦ «Зимняя вишня» Пожарные, которые тушили возгорание в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года, действовали адекватно ситуации.

Политика Трамп предложил признать Голанские высоты израильскими Президент США Дональд Трамп намерен признать Голанские высоты израильской территорией.

Политика Трамп обвинил Украину в заговоре против США Украина замешана в заговоре против нынешних властей США в пользу бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

Экономика ЕС вслед за США начал наступление на Китай Председатель КНР Си Цзиньпин на этой неделе посетит Италию и Францию, а в апреле в Брюсселе пройдет саммит ЕС и Китая.

Армия и оружие В США начали испытания скоростного вертолета DEFIANT Боевой вертолет-прообраз следующего поколения DEFIANT, разработанный конструкторами американских компаний Sikorsky, Lockheed Martin и Boeing, совершил в четверг первый испытательный полет над полигоном в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).

Энергетика «Нафтогаз» прокомментировал решение суда по спору с «Газпромом» "Лондонский суд постановил, что принудительное исполнение решения Стокгольмского арбитража может быть проведено после решения Апелляционным судом округа Свеа, при условии выполнения Газпромом определенных действий", - говорится в сообщении "Нафтогаза".

Происшествия Главный томский пристав растратил деньги сотрудников Главного судебного пристава Томской области заподозрили в присвоении денег – он растратил не менее 700 тысяч рублей, предназначенных для премирования сотрудников, сообщил СУ СК области.

Здоровье Чистый воздух нанесут на карту В России появятся базы данных о состоянии окружающей среды В Роспотребнадзоре и Росприроднадзоре сообщили "Ъ", что для информирования населения о текущем состоянии воздуха и воды и возможных рисках в связи c этим для здоровья будут созданы информационно-аналитические базы данных, а также интерактивные карты.

Хоккей «Вегас» без Зыкова разгромил «Виннипег» В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас» дома разгромил «Виннипег».

Общество Весенняя погода идет в Новосибирск Весенняя погода идет в Новосибирск, сообщается на портале «Gismetio».

Финансы Россия разместит евробонды на $3 млрд и на €750 млн По словам собеседников агентства, объем размещения нового выпуска евробондов в долларах составит $3 млрд, доразмещения в евро - €750 млн.

Политика Центризбирком не пустил Павла Грудинина в Госдуму Члены ЦИК сослались на то, что на момент регистрации кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 году у господина Грудинина были открытые счета в иностранных банках, а офшорной компанией он, «возможно, владеет до сих пор».

Экономика МЭР отметило рост годовой динамики российской экономики Ускорился рост промышленного производства до 4,1 процента с 1,1 процента в январе.

Экономика Росстат сообщил о росте средней зарплаты чиновников Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских государственных служащих в 2018 году выросла на 7,7% по сравнению с 2017-м и составила 49,4 тыс. рублей.