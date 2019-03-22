Политика
Венгрия получит газ из России в обход УкраиныГазета.Ru 03:26
Венгрия получила от "Газпрома" гарантии на поставки газа в 2020 году. Российский холдинг будет направлять газ в страну, даже если до этого времени ему не удастся согласовать новое соглашение о транзите газа с Украиной.
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с чего всё началось
"Сегодня глава "Газпрома" и я заключили соглашение относительно гарантий поставок в Венгрию природного газа независимо от того, будет ли заключено транзитное соглашение между Россией и Украиной", - говорится во вчерашнем заявлении на сайте МИД Венгрии.РИА Новости00:43
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