Венгрия получит газ из России в обход УкраиныГазета.Ru 03:26

с чего всё началось

Венгрия получила от "Газпрома" гарантии на поставки газа в 2020 году. Российский холдинг будет направлять газ в страну, даже если до этого времени ему не удастся согласовать новое соглашение о транзите газа с Украиной.

Венгрия получит газ из России в обход Украины

Авто В России стартовали продажи топовой версии внедорожника Haval H9 Внедорожник Haval H9 получил в России новую топовую версию Premium.

Политика Донбасс готовится к массовой выдаче российских паспортов Москва планирует масштабный прием в гражданство Российской Федерации жителей мятежного Донбасса.

Экономика Годовая прибыль «Ленэнерго» выросла почти на 40% Чистая прибыль «Ленэнерго» по итогам прошлого года выросла на 36,7% год к году до 10,6 млрд руб. (здесь и далее – данные по МСФО), говорится в сообщении компании.

Политика Нетаньяху ответил на заявление Трампа о Голанских высотах Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху ответил на заявление американского президента Дональда Трампа о том, что США пора признать суверенитет Израиля над Голанами.

Армия и оружие В США включили российские крейсеры в список самых смертоносных в мире Американские эксперты составили список самых смертоносных крейсеров в мире, в который вошли российские ракетные крейсеры «Петр Великий», «Киров», «Адмирал Лазарев» (проект «Орлан») и «Адмирал Нахимов».

Авто LADA Vesta SW получила премию за экономичность в Австрии Российский универсал LADA Vesta SW с 1,6-литровым двигателем получил премию австрийского автомобильного сообщества Marcus в номинации «Экономичная новинка» среди моделей компакт-класса.

Происшествия Шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае В Китае взрыв на химическом заводе унес жизни как минимум шести человек.

Происшествия В ЯНАО вертолет с 20 пассажирами совершил жесткую посадку Вертолет с 20 пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Политика Лавров рассказал о причине авиаударов НАТО в Югославии Действия НАТО в Югославии были связаны с желанием альянса продвинуться на восток - к границам России, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

Общество В Самарской области предложили отчислять из детсадов за прогулы Министерство образования и науки Самарской области предложило рассмотреть возможность отчисления детей, которые долго не посещают дошкольные образовательные учреждения без уважительных причин, сообщили РИА Новости в пресс-службе Самарской губернской думы.

Общество В Пенсионном фонде разъяснили, кто имеет право на двойную пенсию Право на две пенсии имеют члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, получившие радиационное заражение и еще несколько категорий граждан.

Происшествия Появилось видео с места нападения на полицейского в Нижнекамске Появились первые кадры с места ЧП, произошедшего в Нижнекамске в пятницу утром около здания УМВД России по Нижнекамскому району.

Энергетика Правительство заморозило цены на бензин до лета По действующему соглашению нефтяники были обязаны до конца марта сдерживать цены на АЗС и в мелкооптовой торговле, благодаря чему стоимость топлива на заправках с начала года выросла лишь на 0,4–1,1% (в прошлом году – на 8–9%).

Политика Андрея Чибиса назначили врио губернатора Мурманской области В Мурманской области назначили врио губернатора. Им стал заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.

Хоккей Барбашев оформил хет-трик и стал главной звездой дня в НХЛ Русский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев впервые в карьере оформил хет-трик и стал первой звездой дня в НХЛ.

Футбол Сборная Азербайджана потерпела поражение в матче с Хорватией В другом матче 1-го тура группы E сборная Словакии на своем поле обыграла Венгрию со счётом 2:0. В составе победителей отличились Ондрей Дуда (43-я минута) и Альберт Русняк (85).

Армия и оружие Первый серийный Ил-76МД-90А передадут Минобороны на следующей неделе Первый серийный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А будет передан ВКС России на следующей неделе, сообщила пресс-служба "Авиационного комплекса имени Ильюшина".

Футбол Сборная России проиграла Бельгии в отборе на Евро-2020 Если потеря очков Брюсселе была, в принципе, ожидаемой, то в следующем матче команда Черчесова позволить себе этой роскоши уже не может.

Гаджеты Xiaomi представила 48-мегапиксельный Redmi Note 7 для России Компания Xiaomi представила в России бюджетный смартфон Redmi Note 7. Это первое устройство бренда Redmi, развитие которого теперь происходит отдельно от торговой марки Xiaomi.

Финансы Курс доллара вырос до 63,97 рубля Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 10 копеек и составил 63,97 рубля.

Происшествия В Афинах в полицейскую будку около посольства России бросили гранату В Афинах в полицейскую будку возле здания российского консульства бросили взрывное устройство, передает телеканал "Россия 24".

Армия и оружие Разведка США узнала о переброске российских «Кинжалов» для испытаний Российские военные перебросили 20 гиперзвуковых ракет «Кинжал» на полигон для проведения очередных испытаний, сообщил 21 марта CNBC со ссылкой на доклад разведки США.

Происшествия ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа В Москве, Липецке и Санкт-Петербурге проводят обыски по делу о хищении средств гособоронзаказа, изымаются документы.

Происшествия За якобы поддельные кроссовки избили пятиклассницу в Челябинске Как рассказала мама пострадавшей Ксения Зинченко, в первый раз ее дочь пришла домой из учебного заведения вся в слезах в понедельник, 18 марта.

Спорт Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на ЧМ Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов идут вторыми после ритм-танца на чемпионате мира в Японии, сообщает РИА "Новости".