Энергетика
Венгрия получила «чистую» нефть по «Дружбе»Взгляд.ру 11:53
«Сегодня, в 16.45 мск, несколько раньше предполагаемого времени, кондиционная нефть дошла до приемно-сдаточного пункта (ПСП) «Фенешлитке» (Венгрия)», – передает его слова ТАСС. К прокачке кондиционной нефти Венгрия приступила в среду утром. Накануне возобновились поставки нефти по «Дружбе» в Чехию.
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Во Львове протестующие штурмовали здание горсовета
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Политика
Спецпрокурор Роберт Мюллер объявил об отставке
Спецпрокурор Роберт Мюллер, расследовавший предположения о приписываемом Вашингтоном Москве вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году, объявил в среду, что закрывает свой офис и покидает Министерство юстиции США.
Обновлено в 11:48
Политика
Глава ВЦИОМ назвал причину падения рейтинга Путина
Россияне не верят в то, что завтра будет лучше, чем сегодня, а на общественные настроения сильное воздействие оказывает "эффект черных очков" - именно этим можно объяснить падение личного рейтинга Владимира Путина, считает глава ВЦИОМ Валерий Федоров.
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Происшествия
Мать бросила двух детей в подмосковном хостеле
Женщина бросила двух своих маленьких детей в подмосковном хостеле и сбежала, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД.
Обновлено в 12:19
Кино
Умер актер из «Крестного отца» Кармине Кариди
Американский актер Кармине Кариди, сыгравший несколько ролей в киносаге «Крестный отец», скончался в возрасте 85 лет.
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Происшествия
В Росгвардии назвали адекватными ситуации действия своих сотрудников на музыкальном фестивале HipHop Mayday
В стычках с силовиками во время фестиваля, который проходил 1 мая, пострадали 30 человек.
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Армия и оружие
Опубликовано видео сборки первого серийного Су-57
В Сети появилось видео сборки первого серийного многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 на заводе в Комсомольске-на-Амуре.
Обновлено в 12:02
Общество
В Петербурге закрыли суши-бар с аморально звучащим названием
Обновлено в 10:35
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Тимати представил новую линию одежды совместно с «Армией России»
Владелец бренда Black Star и рэпер Тимати представил новую линию одежды, созданную совместно с сетью магазинов "Армия России", сообщает RT.
Обновлено 27 мая в 18:51
Авто
В большинстве регионов России наблюдается рост рынка новых автомобилей
Согласно аналитической информации «Автостат», положительная динамика рынка новых автомобилей отмечается в 52 регионах РФ.
Обновлено в 04:21
Авто
Улучшенный кроссовер Honda CR-V сменит имя и дизайн
По представленным шпионским снимкам не составит труда рассмотреть множество похожих черт, напоминающих актуальную модификацию кроссовера Honda CR-V, который пользуется высоким спросом на мировом рынке.
Обновлено в 01:09
Энергетика
ФАС выдала предостережение президенту Независимого топливного союза
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в среду выдала предостережение президенту Независимого топливного союза из-за публичных заявлений о риске резкого скачка цен на бензин, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 11:49
Космос
NASA: Земле угрожает приближающаяся мощная геомагнитная буря
В NASA предупредили жителей Земли о том, что Планете угрожает приближающаяся мощная геомагнитная буря.
Обновлено в 10:32
Политика
Миссия ООН в Косово подтвердила задержание россиянина
Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в Косово полиция задержала 23 человека, включая россиянина.
Обновлено вчера в 06:32
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Космос
В «пустыне Нептуна» обнаружили аномальную экзопланету
Международная группа астрономов обнаружила малую экзопланету с собственной атмосферой в «пустыне Нептуна» – области, где, по законам физики, подобных объектов не может быть.
Обновлено в 04:27
Происшествия
Суд арестовал напавшего на школьницу в Вольске подростка
В Саратовской области суд на два месяца арестовал подростка, напавшего с топором на 12-летнюю девочку в школе города Вольска.
Обновлено в 11:54
Общество
ФАС возбудила дело в отношении «Почты России»
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении «Почты России» из-за отказа проводить оплату пересылки почтовых уведомлений марками.
Обновлено в 12:55
Футбол
«Анжи» не примет участия в чемпионате ФНЛ в следующем сезоне
«Анжи», по итогам сезона-2018/19 вылетевший из Российской премьер-лиги, не смог пройти процедуру лицензирования для участия в ФНЛ с первого раза и отозвал апелляционную жалобу на решение РФС отказать клубу в выдаче лицензии.
Обновлено в 11:13
Шоу-бизнес
Денис Никифоров рассказал, почему расстался с певицей МакSим
Рассказывая о своих романах и влюбленностях, актер корректно умалчивает об актрисах, с которыми был в отношениях.
Обновлено в 08:24
Политика
Советник главы ЛНР объяснил ситуацию вокруг скандала с Платошкиным
Советник главы ЛНР прокомментировал ситуацию вокруг скандала с дипломатом Николаем Платошкиным во время съёмок проекта «60 минут» при общении с Александром Семченко.
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Авто
Brabus построил 800-сильный Mercedes-AMG GT
Mercedes-AMG GT63 S с двигателем на 630 л.с. является самой мощной серийной моделью немецкой премиальной марки, за исключением гиперкара One.
Обновлено в 08:18
Общество
МВД сократило список потенциально опасных пород собак
МВД России резко сократило список потенциально опасных пород собак с 71 позиции до 13.
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Футбол
В Баку полиция останавливает болельщиков «Арсенала» в майках Мхитаряна
Полиция Баку останавливает болельщиков "Арсенала" в майках с фамилией Генриха Мхитаряна, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:36
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» перешёл на новый этап испытаний
Представитель Военно-Морского флота капитан 1 ранга Игорь Дыгало сообщил, что второй новейший stealth-фрегат «Адмирал Касатонов» перешёл на очередной этап заводских ходовых испытаний.
Обновлено в 10:16
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Пожилым россиянам посоветовали жить «чуть-чуть впроголодь»
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил желающим избавиться от жира пожилым россиянам не только заниматься физическими упражнениями, но и жить «чуть-чуть впроголодь», передает Rambler News Service.
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Театры
Новым худруком в Театре на Малой Бронной стал Константин Богомолов
ИА "Ореанда-Новости" Новым художественным руководителем Московского драматического театра на Малой Бронной стал 43-летний российский театральный режиссёр и поэт Константин Богомолов.
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Происшествия
В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок
В районе села Строгановка Симферопольского района припаркованный на горе автомобиль с пятилетним ребенком самопроизвольно покатился со склона и опрокинулся, что привело к трагическом последствиям.
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В PlayStation Store стартовали сразу несколько распродаж
В официальном магазине PlayStation начались сразу три распродажи. Одна из них, самая выгодная, — для подписчиков PS Plus.
Обновлено в 08:23