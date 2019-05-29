Энергетика

Венгрия получила «чистую» нефть по «Дружбе»Взгляд.ру 11:53

«Сегодня, в 16.45 мск, несколько раньше предполагаемого времени, кондиционная нефть дошла до приемно-сдаточного пункта (ПСП) «Фенешлитке» (Венгрия)», – передает его слова ТАСС. К прокачке кондиционной нефти Венгрия приступила в среду утром. Накануне возобновились поставки нефти по «Дружбе» в Чехию.
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Венгрия получила чистую нефть по «Дружбе»

РБК13:42

Чистая нефть дошла до приемного пункта «Фенешлитке» в Венгрии

Известия12:04

«Транснефть» объявила о начале прокачки чистой нефти в Венгрию

Интерфакс03:39

Венгрия возобновила прокачку нефти по «Дружбе»

Газета.Ru03:52

Венгрия начала прокачку нефти по «Дружбе»

РИА Новости03:52

Венгрия получила чистую нефть по трубопроводу «Дружба»

ТАСС12:03

Венгрия начала прокачку нефти по трубопроводу «Дружба»

Говорит Москва03:49
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 14:22, Ашберн
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