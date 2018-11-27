Политика

Венгрия отказалась экстрадировать в США двух россиян
РБК
10:38

Венгрия отказала США в экстрадиции двух граждан России, которых Вашингтон подозревает в торговле оружием. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента. Речь идет о Владимире Любишине-старшем и Владимире Любишине-младшем.
РБК10:38

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Венгрия отказалась экстрадировать в США двух россиян

РБК10:38

США разочарованы решением Венгрии экстрадировать двух российских граждан на родину

ТАСС09:09

Венгрия отказалась выдать США двух россиян, подозреваемых в торговле оружием

Интерфакс09:03

В Госдепе прокомментировали отказ Венгрии экстрадировать двух россиян

RT на русском09:00

Госдеп возмутился отказом Венгрии экстрадировать россиян в США вместо России

Газета.Ru08:59

Венгрия отказала США в экстрадиции россиян Любишиных

РИА Новости08:45

Венгрия отказала США в выдаче двоих россиян

Росбалт11:42
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Политика

Суд арестовал на два месяца семерых украинских моряков

Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца семерых задержанных украинских моряков, нарушивших границу России.
Обновлено в 11:41
Политика

Путин раскритиковал систему заказов на научные исследования

Президент России Владимир Путин заявил о неэффективности системы заказов на научные исследования в России.
Обновлено в 10:45
Политика

Глава МИД Франции предостерёг от милитаризации Азовского моря

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что милитаризация Азовского моря может привести к крупным инцидентам.
Обновлено в 10:19
Политика

Свердловский союз журналистов отреагировал на заявление депутата о СМИ

Свердловский союз журналистов ждет извинений от депутата городской думы Екатеринбурга Александра Колесникова, который заявил, что СМИ должны работать для депутатов, говорится на сайте организации.
Обновлено в 11:35
Политика

Путин вручил госнаграды выдающимся россиянам

Президент России Владимир Путин провел в Кремле торжественную церемонию вручения государственных наград.
Обновлено в 11:39
Политика

Медведев невысоко оценил шансы Порошенко победить на выборах

Медведев в Белоруссии оценил шансы Порошенко на выборах президента Украины: победить шансов мало, даже во втором туре pic.twitter.com / U7aKYl7Qqn — Кремлевский пул РИА (@ Kremlinpool_RIA) 27 ноября 2018 г.
Обновлено в 10:58
Политика

Указ о военном положении на Украине был опубликован по ошибке

На следующий день Верховная рада Украины одобрила указ Петра Порошенко о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней.
Обновлено в 11:35
Политика

Песков предложил дождаться решения КС по границе с Ингушетией

Обновлено в 11:40
Политика

В Кремле прокомментировали введение военного положения на Украине

Напомним, после провокации в Черном море власти Украины ввели на 30 дней военное положение в восьми областях страны и внутренних водах Азово-Керченской акватории.
Обновлено в 07:19
Армия и оружие

СБУ признала, что ее сотрудники были на борту задержанных кораблей ВМС

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак подтвердил, что на борту задержанных в Черном море судов ВМС находились сотрудники спецслужбы.
Обновлено в 10:53
Политика

НАТО призывает Россию начать диалог по ситуации вокруг ДРСМД

НАТО призывает Россию начать диалог по ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и обсудить связанные с ним разногласия.
Обновлено в 11:27
Политика

Глава МИД Турции: тело Хашукджи расчленяли под музыку

Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что расчленявшие тело убитого журналиста Джамаля Хашукджи делали это под музыку.
Обновлено в 11:23
Армия и оружие

Первый лёгкий транспортный самолет Ил-112В передан на испытания

Опытный образец российского легкого военно-транспортного самолёта Ил-112В передан специалистам летно-испытательной станции в рамках подготовки к первому полету, сообщает 27 ноября пресс-служба «Авиакомплекса им. Ильюшина».
Обновлено в 11:19
Политика

Компартия Китая подтвердила членство главы Alibaba Group Джека Ма

Как стало известно из публикации в «Жэньминь Жибао», центральном органе ЦК КПК, сооснователь и глава одной из крупнейших в Китае и мире компаний Alibaba Group Джек Ма является коммунистом.
Обновлено в 11:25
Политика

Лавров прокомментировал данные о проекте Integrity Initiative

Хакеры из группировки Anonymous заявили ранее об обнаружении документов о деятельности проекта Integrity Initiative, который Великобритания, по их предположению, могла использовать для вмешательства во внутренние дела европейских стран и для информационной войны против России.
Обновлено в 10:20
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