Политика

Венгрия хочет получать азербайджанский газBFM.ru 10:54

Сийярто заявил, что Венгрия заинтересована в том, чтобы с 2021 года «приобщиться» к увеличенной добыче природного газа в Азербайджане и поставкам, предназначенным для Европы.
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с чего всё началось
Власти Венгрии рассчитывают с 2021 года начать получать природный газ из Азербайджана с целью диверсификации поставок углеводородов, пишет
 "Европейская правда".
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Происшествия

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Ученые: Грецкие орехи могут помочь вылечить рак молочной железы

Обновлено 28 марта в 12:13
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Папа Римский Франциск продолжит в Марокко межрелигиозный диалог

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Мать избила сына скакалкой и отрезала часть уха

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Гражданская панихида по Максиму Ковальскому пройдет 1 апреля в ЦДЛ

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Петер Сийярто
Венгерский политик
Венгерский политик, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии с 23 сентября 2014 года. Магистр в области международных отношений, был членом Национального собрания с 2002 года.
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Венгрия
Государство
Государство в Восточной Европе, но есть мнение, что Венгрия находится в Центральной Европе. Иные ставят под сомнение обе версии, но в вопросе о точном местонахождении Венгрии между собой расходятся. Население - 9 830 485 чел., площадь территории - 93 036 км². Занимает 89-е место в мире по численности населения и 108-е по территории.
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