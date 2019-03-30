Политика
Венгрия хочет получать азербайджанский газBFM.ru 10:54
Сийярто заявил, что Венгрия заинтересована в том, чтобы с 2021 года «приобщиться» к увеличенной добыче природного газа в Азербайджане и поставкам, предназначенным для Европы.
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с чего всё началось
Власти Венгрии рассчитывают с 2021 года начать получать природный газ из Азербайджана с целью диверсификации поставок углеводородов, пишет "Европейская правда".Ruposters.ru08:56
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