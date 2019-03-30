Политика

Венгрия хочет получать азербайджанский газBFM.ru 10:54

Сийярто заявил, что Венгрия заинтересована в том, чтобы с 2021 года «приобщиться» к увеличенной добыче природного газа в Азербайджане и поставкам, предназначенным для Европы.
Читать в источнике
с чего всё началось
Власти Венгрии рассчитывают с 2021 года начать получать природный газ из Азербайджана с целью диверсификации поставок углеводородов, пишет
 "Европейская правда".
Ruposters.ru08:56

Подробнее о событии

Венгрия хочет получать азербайджанский газ

BFM.ru10:54

СМИ: Венгрия хочет получать газ в обход Украины

Российская газета11:39

Венгрия хочет присоединиться к «Южному газовому коридору»

Национальная служба новостей10:48

Венгрия подготовилась получать газ в обход Украины

Московский Комсомолец08:46

Венгрия заинтересовалась получением газа в обход Украины

Известия11:47

Венгрия захотела получать газ в обход Украины

Lenta.ru07:42

Венгрия заинтересована в подключении к ЮГК

News.ruвчера в 11:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 16:23, Ашберн
Авто

Назван топ-5 самых продаваемых в России бюджетных моделей 2019 года

На протяжении двух первых месяцев нынешнего года на территории России было продано более 230 тыс. новых транспортных средств бюджетных моделей.
Обновлено в 08:54
Политика

Конференция «Открытой России» приняла решение о ликвидации движения

Как сообщила "ИФ" пресс-секретарь организации Наталья Грязневич, решение принято, чтобы защитить активистов от незаконного преследования.
Обновлено в 16:07
Происшествия

В Татарстане вертолет Ми-2 совершил вынужденную посадку

Вертолёт Ми-2 совершил вынужденную посадку вблизи населённого пункта в Татарстане, никто не пострадал, сообщили в МЧС региона.
Обновлено в 13:57
Шоу-бизнес

Началовой не дадут звание заслуженной артистки России посмертно

Обновлено в 04:29
Политика

40 тысяч палестинцев вышли на протесты на границе Газы и Израиля

Обновлено в 11:25
Шоу-бизнес

Буланова прокомментировала слухи о судебном иске против Радимова

Обновлено в 02:29
Политика

Рогозин по-украински ответил на критику дизайна самолёта Ту-204-300

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на украинском языке ответил пользователю Twitter, который подверг критике дизайн салона самолёта Ту-204-300.
Обновлено в 08:34
Политика

Список «неприкасаемых» украинцев от посла США нашелся в интернете

Украинские СМИ распространили опубликованный депутатом Верховной Рады Сергеем Мельничуком скриншот, на котором запечатлен якобы список не подлежащих уголовному преследованию лиц, переданный генпрокурору Украины Юрию Луценко послом США в Киеве Мари Йованович.
Обновлено в 14:09
Происшествия

В Петербурге угнали автомобиль у полковника МВД

Утром 29 марта полковник МВД Светлана Короткова обнаружила пропажу своего автомобиля серого цвета, сообщает Фонтанка.
Обновлено в 16:14
Кино

«Война Анны» получила «Нику» как лучший фильм

"Войну Анны" Алексея Федорченко отметили как лучший фильм на 32-й Национальной премии кинематографических искусств и наук "Ника", передаёт корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 15:49
Армия и оружие

Киев обвинил Россию в попытке сорвать выборы на Украине

Накануне президентских выборов на Украине боевая обстановка в зоне конфликта в Донбассе обострилась, заявил глава Минобороны страны Степан Полторак.
Обновлено в 13:09
Армия и оружие

Корабли НАТО вошли в Чёрное море

В состав соединения входит нидерландский эсминец «Эвертсен», французский вспомогательный корабль, а также канадский, испанский и турецкий фрегаты, передаёт «Интерфакс» сообщение анонимного источника.
Обновлено 28 марта в 13:26
Политика

Слуцкий сделал тревожное заявление о выборах на Украине

Слуцкий задался вопросом, о какой легитимности выборов может идти речь, если уже на старте подрывается их легитимность.
Обновлено в 16:18
Армия и оружие

Разработчики раскрыли ноу-хау автомата Калашникова АК-12

Концерн «Калашников» раскрыл особенность новейшего автомата АК-12. Оружие получило особую резьбу в виде короны на дульном срезе.
Обновлено в 10:53
Наука

Найдена первая известная окаменелость денисовского черепа

Фрагмент денисовского черепа удивительно плотный и больше напоминает кости черепа Homo erectus каменного века.
Обновлено в 10:58
Наука

Площадь ущерба от китайского искусственного острова в 200 раз превысила его собственные размеры

Изучение спутниковых снимков позволило прийти к выводу, что суммарная площадь загрязненного стройкой водоема достигла 1,2 тысячи кв.км. В то же время прямой шлейф от поднятых донных осадков от намыва превысил 262 кв.км. В заметной степени ухудшилось и состояние фитопланктона, на котором находится искусственный остров.
Обновлено вчера в 11:51
Общество

Александр Друзь о скандале в «Что? Где? Когда?»: «Давайте я вам анекдот расскажу…»

Отправился на пенсию и теперь пытаюсь учить молодых, как правильно делать то, чем я уже не занимаюсь.
Обновлено в 03:46
Футбол

«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «АДО Ден Хааг» в 27-м туре Эредивизии

Футбольный клуб «Витесс», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, сыграл вничью с «АДО Ден Хааг» в матче 27-го тура голландской Эредивизии.
Обновлено в 15:39
Происшествия

В Москве возбудили дело против отрезавшей своему сыну часть уха матери

Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело против женщины, которая в ходе домашнего конфликта избила 12-летнего сына скакалкой и отрезала ему часть правого уха строительным ножом.
Обновлено в 13:50
Спорт

Биатлонист Логинов победил в пасьюте на чемпионате России в Тюмени

Обновлено в 06:25
Автоспорт

Гонщик «Феррари» Леклер выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна

Пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Шарль Леклер показал лучшее время в квалификации второго этапа чемпионата - Гран-при Бахрейна.
Обновлено в 12:20
Происшествия

Сигнализация отогнала посетителя Третьяковки от картины Репина

В мае минувшего года посетитель галереи нанес несколько ударов железным столбиком ограждения картине Репина «Иван Грозный и сын его Иван».
Обновлено в 13:09
Общество

Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги

Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено вчера в 16:17
Здоровье

Ученые рассказали о причинах частых ночных походов в туалет

Обновлено в 14:16
Политика

Анджелина Джоли призвала женщин к участию в миротворчестве ООН

Обновлено вчера в 16:34
Происшествия

Разрушение кладки дома в Саратове привело к обрушению кровли

Частичное обрушение кровли произошло в многоквартирном доме в Саратове, где осыпалась кирпичная кладка, пострадавших нет, вопрос о временном расселении жильцов будет решаться после проведения экспертизы, сообщила пресс-служба мэрии.
Обновлено в 06:04
Общество

Нашествие диких лис зафиксировано в Москве

Обновлено в 08:26
Спорт

Роднина назвала фигуристок скоропортящимся товаром

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась на тему участия юниорок в чемпионате России среди взрослых.
Обновлено вчера в 04:39
Футбол

«РБ Лейпциг» забил пять мячей «Герте»

Хет-трик Юссуфа Поульсена и голы Эмиля Форсберга и Амаду Хайдара принесли победу со счетом 5:0 и позволили закрепиться на третьем месте с запасом в пять очков от ближайшего конкурента.
Обновлено в 15:26
Армия и оружие

США отслеживают 250 обломков уничтоженного Индией спутника

Соединенные Штаты ведут наблюдение в космосе за почти 250 объектами, которые образовались от спутника после распада в ходе испытаний Индией противоспутниковой ракеты.
Обновлено в 10:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Петер Сийярто
Венгерский политик
Венгерский политик, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии с 23 сентября 2014 года. Магистр в области международных отношений, был членом Национального собрания с 2002 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Венгрия
Государство
Государство в Восточной Европе, но есть мнение, что Венгрия находится в Центральной Европе. Иные ставят под сомнение обе версии, но в вопросе о точном местонахождении Венгрии между собой расходятся. Население - 9 830 485 чел., площадь территории - 93 036 км². Занимает 89-е место в мире по численности населения и 108-е по территории.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное