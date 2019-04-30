Венгрия и Словакия восстановят транзит нефти из РоссииАргументы и Факты вчера в 15:52

Венгрия и Словакия в ближайшее время восстановят транзит нефти из России. Об этом на переговорах с российской стороной заявили представители нефтетранспортных компаний двух стран, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Минэнерго РФ. В ведомстве прошедшие переговоры назвали конструктивными.

Венгрия и Словакия восстановят транзит нефти из России

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