Энергетика

Венгрия и Словакия восстановят транзит нефти из РоссииАргументы и Факты вчера в 15:52

Венгрия и Словакия в ближайшее время восстановят транзит нефти из России. Об этом на переговорах с российской стороной заявили представители нефтетранспортных компаний двух стран, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Минэнерго РФ. В ведомстве прошедшие переговоры назвали конструктивными.
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