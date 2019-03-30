Венгрия и Азербайджан договариваются о поставке газа в обход УкраиныКрасная весна 12:05

с чего всё началось

Транспортировка азербайджанского газа в обход Украины начнется с 2021 года, — соглашение о создании энергетической рабочей группы подписали Венгрия и Азербайджан, 30 марта сообщается на официальном сайте правительства Венгрии.

Венгрия и Азербайджан договариваются о поставке газа в обход Украины

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