Политика
Венгрия и Азербайджан договариваются о поставке газа в обход УкраиныКрасная весна 12:05
Транспортировка азербайджанского газа в обход Украины начнется с 2021 года, — соглашение о создании энергетической рабочей группы подписали Венгрия и Азербайджан, 30 марта сообщается на официальном сайте правительства Венгрии.
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с чего всё началось
Власти Венгрии рассчитывают с 2021 года начать получать природный газ из Азербайджана с целью диверсификации поставок углеводородов, пишет "Европейская правда".Ruposters.ru08:56
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