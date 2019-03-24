Футбол
Венгрия – Хорватия. Александр Шмурнов ставит на голы в обоих таймахБукмекеры.рф вчера в 20:02
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Альберт Флориан»
|13′
Анте Ребич
|30′
Борна Баришич
Марин Леовац
Адам Салаи
|34′
Доминик Надь
Роланд Варга
|40′
Балаж Джуджак
|63′
Доминик Собослаи
Жолт Кальмар
|65′
|67′
Анте Ребич
Йосип Брекало
Мате Паткаи
|76′
|77′
Тин Едвай
Бруно Петкович
|82′
Деян Ловрен
Балаж Джуджак
Барнабаш Беше
|85′
Венгрия
Расстановка 4‑5‑1
1
Гулачи
14
Ловренчич
2
Барат
6
Орбан
4
Кадар
21
Беше
8
Надь
13
Кальмар
16
Паткаи
17
Варга
9
Салаи
12
Калинич
20
Петкович
6
Ловрен
21
Вида
22
Леовац
2
Брекало
10
Модрич
7
Ракитич
11
Брозович
4
Перишич
9
Крамарич
Хорватия
Расстановка 4‑5‑1
Букмекеры.РФ представляют вашему вниманию прогноз эксперта БК «Олимп» и спортивного телекомментатора Александра Шмурнова на отборочные матчи Чемпионата Европы 2020 Венгрия – Хорватия. Начало встречи подопечных Марко Росси и Златко Далича назначено на 24 марта в 20:00 МСК.
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Венгрия - Хорватия прогноз на матч чемпионата Европы: все хотят победить финалиста Мундиаля
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Венгрия — Хорватия. Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч квалификации Евро-2020 24 марта 2019 года
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