Венгрия – Хорватия. Александр Шмурнов ставит на голы в обоих таймахБукмекеры.рф вчера в 20:02

Букмекеры.РФ представляют вашему вниманию прогноз эксперта БК «Олимп» и спортивного телекомментатора Александра Шмурнова на отборочные матчи Чемпионата Европы 2020 Венгрия – Хорватия. Начало встречи подопечных Марко Росси и Златко Далича назначено на 24 марта в 20:00 МСК.

Венгрия – Хорватия. Александр Шмурнов ставит на голы в обоих таймах

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