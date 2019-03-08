Футбол
Венгеру предложили должность в ФИФАSports.ru 07:11
Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер может получить должность в ФИФА. 69-летний специалист, покинувший лондонский клуб по завершении прошлого сезона, склоняется к варианту именно с работой в ФИФА, а не в «ПСЖ». О назначении Венгера может быть объявлено в ближайшие недели.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 09:52, Ашберн
Происшествия
В Индии после столкновения с птицей разбился истребитель МиГ-21
Истребитель ВВС Индии МиГ-21 потерпел крушение на северо-западе страны в районе города Биканер.
Обновлено в 09:13
Политика
В конгрессе США одобрили запрет на признание Крыма российским
Документ запрещает государственным органам США предпринимать действия, предполагающие признание Крыма российским.
Обновлено в 05:18
Политика
Трамп забыл про жену во время встречи чешского премьера
Президент США Дональд Трамп попал в неловкую ситуацию во время встречи премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и его супруги Моники.
Обновлено в 00:55
Армия и оружие
Издание National Interest назвало автомат АК-203 «смертоносным»
Авторы статьи в National Interest пришли к выводу, что «смертоносный» АК-203 лучше индийского автомата INSAS и имеет перед ним целый ряд преимуществ.
Обновлено в 08:42
Космос
Космический корабль Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане
Космический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС, вошел в плотные слои атмосферы, раскрыл парашюты и приводнился в расчетном районе Атлантического океана в 360 километрах от побережья Флориды.
Обновлено в 09:20
Происшествия
В Киеве на марше подрались феминистки, радикалы и полицейские
На женском марше равенства в Киеве произошли столкновения между феминистками, радикалами и полицейскими.
Обновлено в 07:21
Политика
В Австрии заявили о неготовности Украины к членству в Евросоюзе
Запрет въезжать на Украину руководителю бюро телерадиокомпании ORF в Киеве Криастину Вершюцу говорит о неготовности страны к членству в Евросоюзе.
Обновлено в 08:49
Политика
Климкина пригласили в Крым проведать родственников на полуострове
Глава украинской общины Республики Крым Анастасия Гридчина пригласила министра иностранных дел Украины Павла Климкина проведать родственников на полуострове, а заодно лично убедиться в своей неправоте по поводу «невыносимых» условий в российском регионе.
Обновлено в 04:41
Армия и оружие
Военные США «загримировали» БТР под Т-72Б3
Обновлено в 09:03
Происшествия
В Тринидаде и Тобаго самолет врезался в стену аэропорта
Обновлено в 08:13
Происшествия
В Армении россиянина ранили ножом
Гражданин Российской Федерации получил в пятницу ножевое ранение в Армении, сообщила РИА Новости глава отдела информации и по связям с общественностью Следственного комитета страны Наира Арутюнян.
Обновлено в 07:06
Армия и оружие
Турция анонсировала развертывание С-400
Обновлено в 05:24
Армия и оружие
НАТО ответит на размещение Россией ракет у границ альянса
НАТО готовит скоординированный ответ на размещение Россией ракет близ границ альянса, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:30
Авто
В «Соллерс» назвали кандидатов в совет директоров
На заседании совета директоров ведущей российской автомобильной компании «Соллерс» был принят список кандидатов в правление.
Обновлено в 08:42
Спорт
Россиянки уступили шведкам в финале турнира по бенди на Универсиаде
Женская сборная России уступила команде Швеции со счетом 3:5 в финале турнира по хоккею с мячом на Универсиаде в Красноярске.
Обновлено в 09:01
Общество
Uber выплатит Нидерландам €2,3 млн из-за нарушения закона о такси
Сервис такси Uber выплатит €2,3 млн штрафа по итогам разбирательства с прокуратурой Нидерландов по делу об использовании опции UberPop на территории страны в 2014–2015 годах.
Обновлено в 06:26
Общество
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве
Обновлено в 08:14
Спорт
Константинова идет второй после короткой программы на Универсиаде
Российская фигуристка Станислава Константинова занимает второе место после короткой программы в соревнованиях одиночниц на Универсиаде в Красноярске.
Обновлено в 07:21
Энергетика
Импорт сжиженного газа в ЕС из США вырос за год на 181%
Импорт сжиженного газа в страны Евросоюза из США вырос до 7,9 млрд куб. м за период с 25 июля 2018 года по начало марта 2019 года, что составляет рост на 181% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Обновлено в 07:18
Общество
Каракас остается без света около 13 часов
Каракас остается без света, информация об отсутствии электроэнергии поступает из других частей страны. Об этом сообщает корреспонедент ТАСС.
Обновлено в 06:31
Экономика
Рогозин заявил о финансовом отставании «Роскосмоса» от NASA
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter, отвечая на вопрос одного из пользователей, заявил, что не видит критического отставания в технологическом плане возглавляемой им госкорпорации от NASA.
Обновлено в 06:16
Музыка
Сергей Лазарев анонсировал премьеру песни для Евровидения
Певец Сергей Лазарев в субботу представит песню, с которой выступит на международном песенном конкурсе Евровидение в Израиле.
Обновлено в 03:32
Общество
Группа детей из Китая впервые приедет в «Артек»
Международный детский центр "Артек" впервые планирует принять группу детей из Китая, которые приедут для изучения русского языка, сообщает пресс-служба детского лагеря.
Обновлено в 09:42
Общество
Глава АИР РТ рассказала Якубовичу о сложностях с подаренным Porsche
Глава Агенства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина рассказала телеведущему Леониду Якубовичу о подаренном Porsche, который она пока не знает, как оформить, так как чиновникам запрещено принимать такие подарки.
Обновлено в 06:20
Футбол
Аллегри высказался о вечеринке игроков «Ювентуса» с 60 моделями
Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри высказался относительно информации о том, что игроки команды посетили вечеринку с 60-ю моделями после поражения от мадридского "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:50
Происшествия
У пенсионерки в Москве украли килограмм золотых монет и $40 тыс
В новой Москве у пенсионерки украли 1 кг коллекционных золотых монет и $40 тыс. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, передает 8 марта "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
Обновлено в 06:03
Политика
Правительство Финляндии подало в отставку
Правительство Финляндии ушло в отставку после отказа от планов по реформированию системы здравоохранения.
Обновлено в 03:52
Шоу-бизнес
Виторган и Собчак заявили о расставании
Телеведущая Ксения Собчак и актер Максим Виторган решили официально сообщить о своем расставании.
Обновлено вчера в 23:46