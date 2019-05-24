Венгер: скоро вернусь в футбол, но пока не знаю, в какой ролиРИА Новости 01:29

Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер пообещал, что в скором времени вернется в футбол. Венгер покинул "Арсенал" по окончании сезона-2017/18 после 22 лет, проведенных во главе команды. С тех пор француз находится без работы.

Венгер: скоро вернусь в футбол, но пока не знаю, в какой роли

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