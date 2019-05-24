Футбол
Венгер: скоро вернусь в футбол, но пока не знаю, в какой ролиРИА Новости 01:29
Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер пообещал, что в скором времени вернется в футбол. Венгер покинул "Арсенал" по окончании сезона-2017/18 после 22 лет, проведенных во главе команды. С тех пор француз находится без работы.
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В российской армии появилось звание главного сержанта
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Авто
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На закрытом мероприятии в Братиславе Skoda представила обновленные лифтбек и универсал Superb.
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Общество
Директор школы уволилась после скандала с выпускниками в БДСМ-костюмах
Во Владивостоке уволилась директриса школы, в которой школьники пришли на выпускной в одежде для БДСМ.
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Финансы
Сбербанк с 25 мая снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 25 мая снижает ставки по ипотечным кредитам на 0,3-0,6 процентного пункта (п.п.). Об этом на годовом собрании акционеров сообщил глава банка Герман Греф.
Обновлено в 04:31
Политика
Появилась петиция об отмене петиции за отставку Зеленского
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Обновлено в 01:59
Общество
Кафе с бесплатными обедами для пенсионеров закрыли в Петербурге
В Гатчине 28 января 2019 года состоялось открытие второго кафе проекта, которое закрылось в эту пятницу, 17 мая.
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Хоккей
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Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) утвердил, что чемпионат мира 2023 года будет проведён в Санкт-Петербурге.
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Экономика
Сбербанк заявил о решении проблемы с мошенничеством через терминалы
Сбербанк устранил возможность мошенничества через незавершенные операции в платежных терминалах.
Обновлено в 04:50
Армия и оружие
Заявлено, что ВВС Индии «должны» остановить выбор на Rafale
В майском номере журнала Combat Aircraft индийский журналист Ангад Сингх пишет о том, на каких истребителей должны остановиться ВВС Индии при выборе варианта для обновления парка военной авиации.
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Общество
Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС
Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
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Общество
Курск отмечает День славянской письменности и культуры
Концерт продолжит региональный хоровой фестиваль. И сегодня на маршрут выйдет «Трамвай-книгочей».
Обновлено в 02:23
Происшествия
WSJ: Вайнштейн предложил $44 млн потерпевшим женщинам и кредиторам
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн достиг предварительного соглашения о выплате $44 млн для урегулирования претензий женщин, обвиняющих его в сексуальных домогательствах.
Обновлено вчера в 22:59
Здоровье
Диетолог рассказала о простом способе ускорить обмен веществ
Главврач клиники здорового питания, диетолог Марина Копытько рассказала, как ускорить обмен веществ.
Обновлено вчера в 23:33
Хоккей
«Лос-Анджелес» объявил, что Войнов не будет играть за клуб
"Лос-Анджелес" выступил с заявлением по поводу российского защитника Вячеслава Войнова.
Обновлено вчера в 18:54
Футбол
«Локомотив» претендует на защитника-бомбардира из «Рубина»
Согласно информации источника, "Локомотив" планирует начать переговоры по переходу защитника «Рубина» Егора Сорокина.
Обновлено в 04:46
Музыка
Наставница дочки Алсу Светлана Лобода не пойдёт на спецвыпуск «Голоса»
Ранее сообщалось, что Лободу спросили об отмене победы дочки Алсу на "Голосе". Финал проекта транслировался 26 апреля в прямом эфире.
Обновлено вчера в 14:47
Космос
На Марсе зафиксировали уникальный феномен
Ученые Аризонского университета (США) обнаружили на Марсе процессы, аналогов которым нет на Земле.
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Шоу-бизнес
Татьяна Навка в Каннах очаровала Антонио Бандераса
В Каннах прошла самая гламурная и ожидаемая вечеринка кинофестиваля - ежегодный благотворительный бал amfAR, который занимается сбором средств на исследования способов борьбы со СПИДом.
Обновлено вчера в 18:35
Происшествия
Пьяная девушка устроила дебош в баре на Петроградке
Днем 23 мая в полицию Петербурга обратилась 30-летняя девушка-бармен из бара "Толстый фраер".
Обновлено в 04:44
Наука
Вороны оказались способны заражать друг друга плохим настроением
Результаты демонстрируют, что обыкновенные вороны действительно могут заражать друг друга негативными эмоциями, при том что позитивные эмоции, вероятно, не передаются.
Обновлено 21 мая в 05:05
Кино
Джордж Мартин сообщил о выходе книги «Ветра зимы» к лету 2020 года
Обновлено вчера в 15:24
Экономика
Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг
Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено вчера в 18:29
Происшествия
Рейс из Кургана в Москву не смог вылететь из-за технических неполадок
Рейс из Кургана в Москву в пятницу задерживается более чем на 9 часов из-за технических неполадок с самолетом, вылета ожидают 140 пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе курганского аэропорта.
Обновлено в 02:45
Технологии
MasterCard запустит в России сервис снятия наличных по QR-коду
Mastercard планирует внедрить в российские банкоматы сервис снятия наличных без карты.
Обновлено в 04:48
Авто
Обновленный аналог Toyota Land Cruiser Prado показали в Китае
Снимки обновленного аналога внедорожника Toyota Land Cruiser Prado появились на сайте Министерства промышленности Китая.
Обновлено в 02:49
Политика
Глава МИД Мексики представил в США план развития Центральной Америки
Глава МИД Мексики Марсело Эбрард обсудил с представителем Госдепа США Джоном Салливаном в Вашингтоне план развития Центральной Америки.
Обновлено в 01:27
Армия и оружие
Систему запуска ракет пытались ввезти в Литву из Белоруссии
Обновлено вчера в 11:40