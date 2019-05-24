Футбол
Венгер: скоро вернусь в футбол, но пока не знаю, в какой ролиРИА Новости 01:29
Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер пообещал, что в скором времени вернется в футбол. Венгер покинул "Арсенал" по окончании сезона-2017/18 после 22 лет, проведенных во главе команды. С тех пор француз находится без работы.
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Политика
Тереза Мэй объявила о своей отставке
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе речи в Лондоне объявила об отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства страны.
Обновлено в 05:10
Общество
БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке
Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ
Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В Прикамье произошёл взрыв и пожар на газопроводе
Обновлено в 01:51
Общество
Россиян предупредили о риске потери денег из-за СМС-кодов
Поясняется, что банки используют коды, присылаемые в СМС, которые нельзя называть кому-либо, в том числе и сотруднику банка.
Обновлено в 03:32
Политика
Зеленскому подарили книгу «Политика для начинающих»
Обновлено в 03:25
Экономика
Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг
Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено вчера в 18:29
Экономика
В России запретили табло с курсами валют
В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает банкам размещать данные о курсах наличной иностранной валюты вне помещений.
Обновлено в 05:09
Кино
Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено вчера в 09:58
Финансы
Сбербанк снижает ипотечные ставки
На 0,3 процента снизятся ставки по ипотеке на строящееся жилье и рефинансирование кредитов других банков.
Обновлено в 06:20
Общество
В Петербурге объявлен желтый уровень опасности из-за грозы
Обновлено в 04:53
Космос
Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников компании SpaceX
Американская компания SpaceX вывела на орбиту 60 спутников проекта Starlink по созданию глобальной сети передачи интернет-трафика.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия
Обвиняемый в шпионаже Уилан заявил об угрозах в свой адрес
Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан, имеющий гражданство четырёх государств, в ходе заседания Лефортовского суда Москвы рассказал о поступающих в его адрес угрозах.
Обновлено в 05:01
Интернет
Сотрудники Snapchat шпионили за пользователями
Несколько сотрудников мессенджера Snapchat злоупотребляли своим доступом к серверам компании, просматривая данные пользователей.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Скончался нижегородский депутат Александр Бочкарев
Утром 24 мая 2019 года в больнице имени Семашко в Нижнем Новгороде скончался депутат Законодательного собрания Нижегородской области, лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Александр Бочкарев.
Обновлено в 05:40
Экономика
Сбербанк заявил о решении проблемы с мошенничеством через терминалы
Сбербанк устранил возможность мошенничества через незавершенные операции в платежных терминалах.
Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес
Яна Рудковская прослезилась на последнем звонке своих старших сыновей
Продюсер призналась, на последней линейке своих старших наследников она прослезилась от нахлынувших чувств.
Обновлено в 02:02
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею пройдет в Санкт-Петербурге в 2023 году
Предполагается, что игры чемпионата мира примет также Ледовый дворец, где проходили состязания в 2000 г. В России чемпионат мира проходил также в 2007 г. в Москве и Мытищах и в 2016 г. в Москве и Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:47
Происшествия
В Туле ввели план «Перехват» после нападения на полицейского
План "Перехват" введен в Туле для розыска напавших на полицейского, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев.
Обновлено в 05:36
Культура
Первый канал покажет спецвыпуск шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 01:13
Общество
Умерла историк Наталия Басовская
Обновлено в 04:08
Общество
Кафе с бесплатными обедами для пенсионеров закрыли в Петербурге
В Гатчине 28 января 2019 года состоялось открытие второго кафе проекта, которое закрылось в эту пятницу, 17 мая.
Обновлено вчера в 13:09
Общество
Епархия предложила перенести опрос о возведении храма в Екатеринбурге
Екатеринбургская епархия предлагает перенести проведение опроса о возведении храма в Екатеринбурге, сообщил секретарь епархиального совета, игумен Вениамин Райников в ходе депутатских слушаний о процедуре опроса.
Обновлено в 05:05
Авто
АвтоВАЗ объяснил, почему Lada 4х4 не получит мощный мотор
Представители российской автомобилестроительной компании «АвтоВАЗ» пояснили, почему на современные автомобили Lada 4х4 не устанавливаются более мощные двигатели, сообщает «За рулем».
Обновлено в 05:00
Авто
Новый Opel Corsa получил электромотор
Вскоре после официального старта продаж автомобиля бренд выпустит модель Corsa с приставкой «e» в названии, укомплектованую электрическим агрегатом, выдающим 136 л. с. и 260 Нм крутящего момента.
Обновлено 22 мая в 02:23
Экономика
Замглавы МВД задекларировал доход в 38 млн рублей
Стоит отметить, что годом ранее замглавы МВД декларировал всего 3,7 млн рублей.
Обновлено в 01:10
Футбол
Футболисты «Динамо» провели первую тренировку на стадионе в Петровском парке
Изначально планировалось, что "Динамо" проведет первую встречу на новой домашней арене против столичного "Спартака" 10 марта в рамках 19-го тура чемпионата страны, однако из-за плохого качества газона игру перенесли на "Арену-Химки".
Обновлено в 06:20
Армия и оружие
Небензя выступил против применения ударных беспилотников
По словам постоянного представителя России при ООН, использование ударных беспилотников приводит к жертвам среди мирного населения Российский постпред при ООН Василий Небензя выразил обеспокоенность участившейся практикой применения ударных беспилотников для борьбы с террористами, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 00:15
Общество
Курск отмечает День славянской письменности и культуры
Концерт продолжит региональный хоровой фестиваль. И сегодня на маршрут выйдет «Трамвай-книгочей».
Обновлено в 02:23
Общество
Роскачество выбрало лучшие марки глазированных сырков
Обновлено вчера в 16:26