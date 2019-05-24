Футбол

Венгер рассказал о возвращении в футболНева Спорт 01:26

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о своих планах на будущее.
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Венгер: «Скоро вернусь, но я не могу точно сказать, в каком качестве»

Sport24.ru03:19

Арсен Венгер: «Скоро вернусь в футбол, но пока не знаю в роли кого»

Матч ТВ03:04

Венгер высказался о возвращении в футбол

Газета.Ru01:31

Венгер рассказал, что хочет вернуться к работе

Спорт-Экспресс01:53

Венгер: скоро вернусь в футбол, но пока не знаю, в какой роли

РИА Новости01:29

Венгер: я обязательно вернусь в футбол

Чемпионат00:14

Венгер: «Я вернусь в футбол, но необязательно в качестве тренера»

Soccer.ruвчера в 19:38
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Общество

Forbes назвал «богатейших» наследников российских миллиардеров

Обновлено вчера в 06:01
Хоккей

Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею

Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия

На последнем звонке школьник напал на депутата

Обновлено в 01:27
Происшествия

СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в Домодедово

Обновлено вчера в 11:58
Кино

Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено вчера в 09:58
Политика

Глава администрации Зеленского выступил за переговоры с Россией

Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан в эфире телеканала "1+1" высказался в пользу переговоров с Россией.
Обновлено в 03:13
Политика

Филарет отказался выполнять условия томоса

Как указал Филарет, он отказывается выполнять условия томоса по переходу заграничных приходов бывшей УПЦ КП в состав Вселенского патриархата, отказывается от запрета варить миро, а также отказывается решать конфликтные ситуации внутреннего характера исключительно по согласованию с Фанаром.
Обновлено вчера в 10:37
Космос

Участники «Космической одиссеи» пройдут школу выживания в Усть — Мане

Обновлено вчера в 05:31
Политика

Трамп подключил разведку к расследованию слежки на выборах в 2016 году

Американский лидер Дональд Трамп поручил разведывательному сообществу оказывать содействие генпрокурору США Уильяму Барру в расследовании слежки, которую вело ФБР во время предвыборной кампании 2016 года.
Обновлено вчера в 21:21
Экономика

В Японии запустили тестовые поставки товаров в Европу по Транссибу

Обновлено вчера в 06:30
Шоу-бизнес

Появились новые видео свадьбы Потапа и Насти Каменских

Только в день свадьбы Потап представил клип, в котором признался в любви Насте Каменских.
Обновлено вчера в 17:51
Шоу-бизнес

У Кристины Асмус появилась еще одна дочка

Актрисе подобрали в партнеры юную актрису по имени Клементина Шипенко. Девочка, ставшая на время дочкой Асмус, очень на неё похожа.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Пермском крае загорелся магистральный газопровод

Обновлено в 00:41
Происшествия

В Омске на последнем звонке в школе на выпускников упала штукатурка

"Следственными органами СК РФ по Омской области проводится доследственная проверка по сообщению о том, что 23.05.2019 во время концерта в честь последнего звонка в школе № 147 на выпускников рухнула штукатурка с потолка, причинив девочке ушибы", - говорится в сообщении.
Обновлено в 01:16
Общество

Госдума утвердила законопроект о фотофиксакции техосмотра

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, вводящий фотофиксацию техосмотра транспортных средств.
Обновлено вчера в 09:13
Происшествия

Три боевика уничтожены в Дагестане

Обновлено в 03:24
Армия и оружие

В российской армии появилась новая должность

Аналогичная должность существует в армии США, где главный сержант координирует и контролирует сержантский корпус, а также является советником министра обороны и председателя Объединенного комитета начальников штабов.
Обновлено в 03:04
Общество

Столицу Ямала за неделю до лета накрыл снегопад

Город Салехард (ЯНАО) вечером в четверг и в ночь на пятницу накрыл сильный снегопад, последствия которого устраняют 14 единиц техники, сообщает местная администрация.
Обновлено в 01:26
Общество

В Петербурге закрыли кафе, в котором бесплатно кормили пенсионеров

Обновлено вчера в 13:05
Финансы

Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду вырос на 3 копейки – до 64,44 рубля, курс евро опустился на 6 копеек – до 71,85 рубля в отсутствие сильных внешних сигналов.
Обновлено 22 мая в 03:13
Авто

Обновленный Skoda Superb представлен официально

Компания Skoda представила обновленное семейство Superb. Флагманские лифтбек и универсал дебютировали на закрытом мероприятии в Словакии.
Обновлено вчера в 09:39
Экономика

Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг

Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено вчера в 18:29
Авто

Renault объявил цены на кроссовер Arkana

Объявлены цены на новый кроссовер Renault Arkana для российского рынка. Самая «заряженная» версия обойдется покупателям в 1,5 млн рублей.
Обновлено вчера в 09:11
Происшествия

WSJ: Вайнштейн предложил $44 млн потерпевшим женщинам и кредиторам

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн достиг предварительного соглашения о выплате $44 млн для урегулирования претензий женщин, обвиняющих его в сексуальных домогательствах.
Обновлено вчера в 22:59
Экономика

Говоривший о падении уровня жизни полицейский заработал 38 миллионов

21 мая Гостев заявил об упавшем уровне жизни полицейских из-за инфляции и отсутствия индексации зарплат с 2012 по 2017 годы.
Обновлено в 03:23
Здоровье

Диетолог рассказал, как правильно выбрать шаурму

Эксперты рассказали РИА Новости, какая шаурма считается здоровым питанием.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия

Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ

Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол

РФС рассмотрит вопрос о расширении РПЛ до 18 клубов

Члены исполкома приняли решение проработать вопрос о возможном расширении количества клубов РПЛ до 18.
Обновлено вчера в 14:08
Политика

Россия может отправить наблюдателей на выборы в Раду

По словам источника, пока неизвестно состоятся ли выборы в Раду. Но, если они будут, то Россия может направить наблюдателей на них.
Обновлено в 02:14
Общество

Скончалась историк Наталья Басовская

В возрасте 78 лет скончалась известный российский историк Наталья Басовская.
Обновлено в 03:27
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Французский футбольный тренер, с 1996 по 2018 год работавший с лондонским «Арсеналом».
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