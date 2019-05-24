Футбол
Венгер рассказал о возвращении в футболНева Спорт 01:26
Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о своих планах на будущее.
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 03:34, Ашберн
Общество
Forbes назвал «богатейших» наследников российских миллиардеров
Обновлено вчера в 06:01
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия
На последнем звонке школьник напал на депутата
Обновлено в 01:27
Происшествия
СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в Домодедово
Обновлено вчера в 11:58
Кино
Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено вчера в 09:58
Политика
Глава администрации Зеленского выступил за переговоры с Россией
Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан в эфире телеканала "1+1" высказался в пользу переговоров с Россией.
Обновлено в 03:13
Политика
Филарет отказался выполнять условия томоса
Как указал Филарет, он отказывается выполнять условия томоса по переходу заграничных приходов бывшей УПЦ КП в состав Вселенского патриархата, отказывается от запрета варить миро, а также отказывается решать конфликтные ситуации внутреннего характера исключительно по согласованию с Фанаром.
Обновлено вчера в 10:37
Космос
Участники «Космической одиссеи» пройдут школу выживания в Усть — Мане
Обновлено вчера в 05:31
Политика
Трамп подключил разведку к расследованию слежки на выборах в 2016 году
Американский лидер Дональд Трамп поручил разведывательному сообществу оказывать содействие генпрокурору США Уильяму Барру в расследовании слежки, которую вело ФБР во время предвыборной кампании 2016 года.
Обновлено вчера в 21:21
Экономика
В Японии запустили тестовые поставки товаров в Европу по Транссибу
Обновлено вчера в 06:30
Шоу-бизнес
Появились новые видео свадьбы Потапа и Насти Каменских
Только в день свадьбы Потап представил клип, в котором признался в любви Насте Каменских.
Обновлено вчера в 17:51
Шоу-бизнес
У Кристины Асмус появилась еще одна дочка
Актрисе подобрали в партнеры юную актрису по имени Клементина Шипенко. Девочка, ставшая на время дочкой Асмус, очень на неё похожа.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Пермском крае загорелся магистральный газопровод
Обновлено в 00:41
Происшествия
В Омске на последнем звонке в школе на выпускников упала штукатурка
"Следственными органами СК РФ по Омской области проводится доследственная проверка по сообщению о том, что 23.05.2019 во время концерта в честь последнего звонка в школе № 147 на выпускников рухнула штукатурка с потолка, причинив девочке ушибы", - говорится в сообщении.
Обновлено в 01:16
Общество
Госдума утвердила законопроект о фотофиксакции техосмотра
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, вводящий фотофиксацию техосмотра транспортных средств.
Обновлено вчера в 09:13
Происшествия
Три боевика уничтожены в Дагестане
Обновлено в 03:24
Армия и оружие
В российской армии появилась новая должность
Аналогичная должность существует в армии США, где главный сержант координирует и контролирует сержантский корпус, а также является советником министра обороны и председателя Объединенного комитета начальников штабов.
Обновлено в 03:04
Общество
Столицу Ямала за неделю до лета накрыл снегопад
Город Салехард (ЯНАО) вечером в четверг и в ночь на пятницу накрыл сильный снегопад, последствия которого устраняют 14 единиц техники, сообщает местная администрация.
Обновлено в 01:26
Общество
В Петербурге закрыли кафе, в котором бесплатно кормили пенсионеров
Обновлено вчера в 13:05
Финансы
Рубль подешевел к доллару и вырос к евро
Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду вырос на 3 копейки – до 64,44 рубля, курс евро опустился на 6 копеек – до 71,85 рубля в отсутствие сильных внешних сигналов.
Обновлено 22 мая в 03:13
Авто
Обновленный Skoda Superb представлен официально
Компания Skoda представила обновленное семейство Superb. Флагманские лифтбек и универсал дебютировали на закрытом мероприятии в Словакии.
Обновлено вчера в 09:39
Экономика
Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг
Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено вчера в 18:29
Авто
Renault объявил цены на кроссовер Arkana
Объявлены цены на новый кроссовер Renault Arkana для российского рынка. Самая «заряженная» версия обойдется покупателям в 1,5 млн рублей.
Обновлено вчера в 09:11
Происшествия
WSJ: Вайнштейн предложил $44 млн потерпевшим женщинам и кредиторам
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн достиг предварительного соглашения о выплате $44 млн для урегулирования претензий женщин, обвиняющих его в сексуальных домогательствах.
Обновлено вчера в 22:59
Экономика
Говоривший о падении уровня жизни полицейский заработал 38 миллионов
21 мая Гостев заявил об упавшем уровне жизни полицейских из-за инфляции и отсутствия индексации зарплат с 2012 по 2017 годы.
Обновлено в 03:23
Здоровье
Диетолог рассказал, как правильно выбрать шаурму
Эксперты рассказали РИА Новости, какая шаурма считается здоровым питанием.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия
Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ
Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
РФС рассмотрит вопрос о расширении РПЛ до 18 клубов
Члены исполкома приняли решение проработать вопрос о возможном расширении количества клубов РПЛ до 18.
Обновлено вчера в 14:08
Политика
Россия может отправить наблюдателей на выборы в Раду
По словам источника, пока неизвестно состоятся ли выборы в Раду. Но, если они будут, то Россия может направить наблюдателей на них.
Обновлено в 02:14
Общество
Скончалась историк Наталья Басовская
В возрасте 78 лет скончалась известный российский историк Наталья Басовская.
Обновлено в 03:27