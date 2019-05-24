Футбол
Венгер рассказал о возвращении в футболНева Спорт 01:26
Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о своих планах на будущее.
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Политика
Саакашвили может вернуться на Украину до конца мая
22 мая стало известно, что Саакашвили написал письмо новому президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросил о возвращении ему украинского гражданства, которого он был лишён при прежнем президенте Петре Порошенко.
Обновлено в 14:26
Культура
Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск «Голос. Дети»
За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову, наставником которой была Светлана Лобода, проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено в 14:47
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич стала героиней нового шоу Дмитрия Шепелева
Девушка, по всей видимости, станет героиней одного из первых выпусков его программы.
Обновлено в 13:37
Футбол
«Ньюкасл» предложит 29,5 млн евро за Марио Фернандеса
Руководство «Ньюкасла» предложит 29,5 млн евро за 28-летнего правого защитника ЦСКА Марио Фернандеса, утверждают в The Mirror.
Обновлено в 12:43
Космос
Астрономы выяснили природу плазменных «сосисок» на Солнце
Обновлено в 13:12
Происшествия
В центре французского Лиона прогремел взрыв
Взрыв прогремел в 17.40 по местному времени (18.40 мск) напротив булочной популярной французской сети «La brioche doree».
Обновлено в 12:53
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования
Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Обновлено 22 мая в 21:25
Политика
ВЦИОМ сообщил о снижении доверия Путину до минимума за 13 лет
Второе и третье места в рейтинге достойных доверия политиков с большим отставанием от президента удерживают министр обороны Сергей Шойгу (14,8%) и глава МИДа Сергей Лавров (13%).
Обновлено в 12:52
Политика
Катерина Тихонова защитила кандидатскую диссертацию в МГУ
Обновлено в 11:17
Футбол
«Чайка» завоевала право выступать в ФНЛ
24 мая, 2019 Чайка на своём поле со счётом 5:1 победила Биолог-Новокубанск. Дубль в составе хозяев оформил форвард Александр Подбельцев.
Обновлено в 11:54
Политика
Климкин рассказал о предложении Лаврова выпить водки
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах в Минске в 2015 году предлагал участникам встречи выпить водки.
Обновлено в 13:11
Финансы
В Москве проходит годовое собрание акционеров Сбербанка
В Москве проходит годовое общее собрание акционеров Сбербанка. "Газета.Ru" ведет прямую трансляцию мероприятия.
Обновлено в 02:50
Армия и оружие
ЦПВС: боевики минируют автомобили для прорыва обороны сирийских войск
«Получены сведения о подготовке главарями террористических формирований от двух до четырёх заминированных автомобилей, управляемых смертниками, с целью прорыва обороны сирийских войск», — говорится в его заявлении, поступившем в RT.
Обновлено в 15:20
Происшествия
Серийного убийцу и насильника «Бобби» Джо Лонга казнили в США
Серийный убийца Роберт Джозеф Лонг, известный по прозвищу «Бобби», был казнен в американском штате Флорида.
Обновлено вчера в 22:21
Происшествия
Школьник напал на депутата на последнем звонке в Марий Эл
Выпускник школы в поселке Юрино в Марий Эл напал на депутата Государственного собрания республики.
Обновлено в 02:11
Происшествия
В Туле неизвестный расстрелял полицейского
Неизвестный расстрелял сотрудника полиции в посёлке Косая гора Тулы утром 24 мая. Полицейский получил ранения и госпитализирован.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие
Глава Генштаба Украины не видит военного разрешения конфликта в Донбассе
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в интервью агентству УНИАН заявил, что "чисто военный" вариант урегулирования конфликта в Донбассе им не рассматривается.
Обновлено в 13:20
Баскетбол
«Химки» переиграли УНИКС и сравняли счет в серии
Обновлено в 13:58
Кино
Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено вчера в 09:58
Авто
Седан Chevrolet Malibu вернется в Россию вместе с Ravon
Что касается хэтчбека Ravon R2, то, согласно недавно полученному Одобрению типа транспортного средства (ОТТС), его локализуют у нас в единственной версии с 1,2-литровым 84-сильным двигателем и четырехступенчатым «автоматом».
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес
Экс-жена Потапа целовалась на его свадьбе со своим новым возлюбленным
Как известно, мужчина всегда поддерживал теплые отношения с экс-супругой. Бывшая жена Потапа близко знакома с Настей Каменских.
Обновлено в 15:10
Авто
Kia подняла российские цены на две модели 2019 года выпуска
Как сообщает портал «Цена Авто», южнокорейский бренд поднял цены на две своих модели – Picanto и К900.
Обновлено в 01:47
Общество
Власти Петербурга опровергли информацию о закрытии социального кафе
В СМИ в пятницу распространилась информация о том, что социальное кафе "Добродомик" якобы закрыто из-за проверки сотрудниками местной администрации.
Обновлено в 09:44
Хоккей
Тренер сборной Финляндии рассказал о давлении на команду перед полуфиналом ЧМ
Главный тренер сборной Финляндии по хоккею Юкка Ялонен высказал мнение о давлении на команду перед полуфиналом чемпионата мира с Россией.
Обновлено в 12:34
Политика
Зеленский встретился с представителями контактной группы по Донбассу
На встрече обсуждались вопросы пропавших без вести и заложников Владимир Зеленский провел встречу с представителями Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, а также с руководством СБУ и представителями объединенного центра, в ходе которой обсуждались вопросы пропавших без вести и заложников.
Обновлено в 11:43
Авто
Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana
Обновлено вчера в 10:12
Футбол
Комличенко помог «Младе» выйти в плей-офф за место в Лиге Европы
В ответном матче полуфинала плей-офф чемпионата Чехии за место в Лиге Европы Млада Болеслав обыграла Фастав 3:0.
Обновлено в 14:51
Политика
Лидер голландской оппозиции допустил вину Украины в катастрофе MH17
Член Европарламента, лидер голландской евроскептической партии "Форум за демократию" Тьерри Боде заявил, что Украина может быть виновна в гибели самолета, следовавшего рейсом MH17 и сбитого над Донбассом в 2014 году, сообщает телеканал NL Times.
Обновлено в 14:46