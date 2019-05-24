Венгер рассказал о возвращении в футболНева Спорт 01:26

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о своих планах на будущее.

Венгер рассказал о возвращении в футбол

Политика Саакашвили может вернуться на Украину до конца мая 22 мая стало известно, что Саакашвили написал письмо новому президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросил о возвращении ему украинского гражданства, которого он был лишён при прежнем президенте Петре Порошенко.

Культура Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск «Голос. Дети» За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову, наставником которой была Светлана Лобода, проголосовали 56,5% телезрителей.

Шоу-бизнес Анна Хилькевич стала героиней нового шоу Дмитрия Шепелева Девушка, по всей видимости, станет героиней одного из первых выпусков его программы.

Футбол «Ньюкасл» предложит 29,5 млн евро за Марио Фернандеса Руководство «Ньюкасла» предложит 29,5 млн евро за 28-летнего правого защитника ЦСКА Марио Фернандеса, утверждают в The Mirror.

Происшествия В центре французского Лиона прогремел взрыв Взрыв прогремел в 17.40 по местному времени (18.40 мск) напротив булочной популярной французской сети «La brioche doree».

Музыка Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Политика ВЦИОМ сообщил о снижении доверия Путину до минимума за 13 лет Второе и третье места в рейтинге достойных доверия политиков с большим отставанием от президента удерживают министр обороны Сергей Шойгу (14,8%) и глава МИДа Сергей Лавров (13%).

Футбол «Чайка» завоевала право выступать в ФНЛ 24 мая, 2019 Чайка на своём поле со счётом 5:1 победила Биолог-Новокубанск. Дубль в составе хозяев оформил форвард Александр Подбельцев.

Политика Климкин рассказал о предложении Лаврова выпить водки Министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах в Минске в 2015 году предлагал участникам встречи выпить водки.

Финансы В Москве проходит годовое собрание акционеров Сбербанка В Москве проходит годовое общее собрание акционеров Сбербанка. "Газета.Ru" ведет прямую трансляцию мероприятия.

Армия и оружие ЦПВС: боевики минируют автомобили для прорыва обороны сирийских войск «Получены сведения о подготовке главарями террористических формирований от двух до четырёх заминированных автомобилей, управляемых смертниками, с целью прорыва обороны сирийских войск», — говорится в его заявлении, поступившем в RT.

Происшествия Серийного убийцу и насильника «Бобби» Джо Лонга казнили в США Серийный убийца Роберт Джозеф Лонг, известный по прозвищу «Бобби», был казнен в американском штате Флорида.

Происшествия Школьник напал на депутата на последнем звонке в Марий Эл Выпускник школы в поселке Юрино в Марий Эл напал на депутата Государственного собрания республики.

Происшествия В Туле неизвестный расстрелял полицейского Неизвестный расстрелял сотрудника полиции в посёлке Косая гора Тулы утром 24 мая. Полицейский получил ранения и госпитализирован.

Армия и оружие Глава Генштаба Украины не видит военного разрешения конфликта в Донбассе Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в интервью агентству УНИАН заявил, что "чисто военный" вариант урегулирования конфликта в Донбассе им не рассматривается.

Авто Седан Chevrolet Malibu вернется в Россию вместе с Ravon Что касается хэтчбека Ravon R2, то, согласно недавно полученному Одобрению типа транспортного средства (ОТТС), его локализуют у нас в единственной версии с 1,2-литровым 84-сильным двигателем и четырехступенчатым «автоматом».

Шоу-бизнес Экс-жена Потапа целовалась на его свадьбе со своим новым возлюбленным Как известно, мужчина всегда поддерживал теплые отношения с экс-супругой. Бывшая жена Потапа близко знакома с Настей Каменских.

Авто Kia подняла российские цены на две модели 2019 года выпуска Как сообщает портал «Цена Авто», южнокорейский бренд поднял цены на две своих модели – Picanto и К900.

Общество Власти Петербурга опровергли информацию о закрытии социального кафе В СМИ в пятницу распространилась информация о том, что социальное кафе "Добродомик" якобы закрыто из-за проверки сотрудниками местной администрации.

Хоккей Тренер сборной Финляндии рассказал о давлении на команду перед полуфиналом ЧМ Главный тренер сборной Финляндии по хоккею Юкка Ялонен высказал мнение о давлении на команду перед полуфиналом чемпионата мира с Россией.

Политика Зеленский встретился с представителями контактной группы по Донбассу На встрече обсуждались вопросы пропавших без вести и заложников Владимир Зеленский провел встречу с представителями Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, а также с руководством СБУ и представителями объединенного центра, в ходе которой обсуждались вопросы пропавших без вести и заложников.

Футбол Комличенко помог «Младе» выйти в плей-офф за место в Лиге Европы В ответном матче полуфинала плей-офф чемпионата Чехии за место в Лиге Европы Млада Болеслав обыграла Фастав 3:0.