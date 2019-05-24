Футбол

Венгер рассказал о возвращении в футболНева Спорт 01:26

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о своих планах на будущее.
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Арсен Венгер: Я намерен вернуться в футбол, но пока не знаю в каком качестве

Советский спорт03:36

Венгер: скоро вернусь в футбол, но пока не знаю, в какой роли

РИА Новости01:29

Арсен Венгер: «Скоро вернусь в футбол, но пока не знаю в роли кого»

Матч ТВ03:04

Венгер рассказал, что хочет вернуться к работе

Спорт-Экспресс01:53

Венгер высказался о возвращении в футбол

Газета.Ru01:31

Венгер: «Скоро вернусь, но я не могу точно сказать, в каком качестве»

Sport24.ru03:19

Венгер: я обязательно вернусь в футбол

Чемпионат00:14
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Хоккей

Соперником сборной России в полуфинале ЧМ по хоккею станет Финляндия

Обновлено вчера в 16:36
Футбол

Артем Дзюба назвал финал «Игры престолов» безобразием

Напомним, что по окончании телевизионного шоу была создана петиция с тебованием переснять последнюю серию.
Обновлено в 06:07
Политика

Минпромторг РФ отреагировал на ограничения США для компании Huawei

Глава Минпромторга России Денис Мантуров прокомментировал ситуацию с расторжением партнерства между китайской компанией Huawei и рядом американских фирм.
Обновлено в 07:10
Общество

Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке

УМВД проводит проверку после появления в сети сообщения о "прощальной вечеринки" в школе Владивостока, где одна из учениц была в форме полицейского, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городского УМВД России.
Обновлено в 03:26
Кино

Алексей Панин заявил о похищении снятого в Саратове фильма

Обновлено в 01:22
Политика

Тереза Мэй объявила об отставке

Тереза Мэй объявила о том, что приняла решение уйти в отставку с поста лидера правящей в Великобритании Консервативной партии 7 июня, но будет исполнять обязанности премьер-министра, пока не завершится процесс выбора нового лидера тори.
Обновлено в 05:43
Происшествия

Подозреваемого в пытках полицейского-«медиагероя» отправили в СИЗО

Обновлено в 04:54
Хоккей

Обозреватель из США сравнила сборную России по хоккею с командой СССР

Американская журналистка издания The New York Times Джули Робенхаймер сравнила сборную России по хоккею с командой Советского Союза.
Обновлено в 07:46
Политика

Мэр Екатеринбурга рассказал о слушаниях по вопросу строительства храма

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский считает важным то, что в пятницу противники и сторонники строительства храма в сквере встретились и обсудили сложившуюся ситуацию.
Обновлено в 04:45
Политика

В Кремле определили дату Прямой линии

Дата Прямой линии с президентом определена, но в Кремле сообщат ее в свое время.
Обновлено в 06:54
Происшествия

В Подмосковье женщина из ревности заказала убийство своей подруги

Обновлено в 06:07
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования

Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Обновлено 22 мая в 21:25
Происшествия

Водителя перевернувшегося в Италии автобуса освободили из-под стражи

Водитель туристического автобуса, который перевернулся в среду на автодороге между Сиеной и Флоренцией, освобожден из-под стражи; суд запретил ему управлять подобным автотранспортным средством в течение года, сообщили в пятницу итальянские СМИ.
Обновлено в 06:49
Общество

Мединский отказался комментировать пентхаус жены за 200 млн рублей

Министр культуры РФ Владимир Мединский, находящийся с визитом в Новосибирске, отказался комментировать информацию Фонда борьбы с коррупцией о дорогой квартире его жены.
Обновлено в 06:44
Наука

Учёные разработали новый объективный метод диагностики аутизма

Учёные смогли создать новый уникальный объективный метод диагностики аутизма, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес

Квартиру Фриске стоимостью 30 млн рублей продадут за долги

В "Русфонде" высказывают надежду, что за год квартиру продадут. По оценкам специалистов, такие квартиры стоят около 30 млн руб.
Обновлено в 07:56
Политика

Зеленский отменил указ Порошенко

Отмечается, что Зеленский отменил это указ Порошенко. Кроме того, Зеленский уволил Артеменко и с должности члена Нацкомиссии.
Обновлено в 05:41
Футбол

Футболисты «Динамо» провели первую тренировку на новом стадионе

Футболисты московского "Динамо" 24 мая впервые опробовали поле "ВТБ-Арены" в Петровском парке, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:38
Политика

Медведчук выйдет из переговоров с Россией по Донбассу из-за Зеленского

Участник международных переговоров по Донбассу, глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук объявил, что его политическая сила не поддерживает курс нового президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:00
Футбол

«Енисей»: Везём подарок гению Заболотному

«Везём подарок чемпионам, подарим гению А. Заболотному», — говорится в сообщении клуба. Завтра вылет в город на Неве, где уже бывали раньше.
Обновлено в 05:02
Шоу-бизнес

Анна Седокова рассказала, какие бы советы дала себе в молодости

Анна Седокова рассказала в личном микроблоге о накопленном жизненном опыте.
Обновлено в 04:36
Общество

Умерла историк Наталия Басовская

Обновлено в 06:00
Авто

Опубликован рендер длиннобазного Toyota Land Cruiser 200

Флагманский внедорожник Toyota Land Cruiser 200, несмотря на свою дороговизну, остается очень популярным на российском авторынке.
Обновлено в 00:38
Культура

Наставники «Голоса. Дети» записали обращения для спецвыпуска шоу

Обновлено в 07:04
Происшествия

Неизвестный расстрелял полицейского в Туле

Как отмечается, инцидент произошел утром 24 мая. В результате нападения полицейский был срочно госпитализирован в местную больницу.
Обновлено в 07:12
Происшествия

Дебош пассажира перед смертью в московском аэропорту попал на видео

В сети появилось видео дебоша пассажира рейса Москва — Симферополь, который скончался после того, как самолет вернулся в аэропорт вылета.
Обновлено в 03:43
Происшествия

В Ростовской области задержали и.о. главы УФНС, сообщил источник

Правоохранители задержали и.о руководителя УФНС России по Ростовской области Ирину Александрову по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Обновлено в 07:36
Армия и оружие

В российской армии появилась должность главного сержанта

Обновлено в 03:12
Политика

В Кремле назвали реальными опасности из-за рубежа для Рунета

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что недружественные шаги из-за рубежа и торговые войны свидетельствуют о реальных угрозах в отношении Рунета.
Обновлено в 06:38
Происшествия

В Омске на последнем звонке в школе на выпускников упала штукатурка

"Следственными органами СК РФ по Омской области проводится доследственная проверка по сообщению о том, что 23.05.2019 во время концерта в честь последнего звонка в школе № 147 на выпускников рухнула штукатурка с потолка, причинив девочке ушибы", - говорится в сообщении.
Обновлено в 01:16
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Арсен Венгер
Французский тренер
Французский футбольный тренер, с 1996 по 2018 год работавший с лондонским «Арсеналом».
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