Футбол
Венгер рассказал о возвращении в футболНева Спорт 01:26
Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о своих планах на будущее.
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Хоккей
Соперником сборной России в полуфинале ЧМ по хоккею станет Финляндия
Обновлено вчера в 16:36
Футбол
Артем Дзюба назвал финал «Игры престолов» безобразием
Напомним, что по окончании телевизионного шоу была создана петиция с тебованием переснять последнюю серию.
Обновлено в 06:07
Политика
Минпромторг РФ отреагировал на ограничения США для компании Huawei
Глава Минпромторга России Денис Мантуров прокомментировал ситуацию с расторжением партнерства между китайской компанией Huawei и рядом американских фирм.
Обновлено в 07:10
Общество
Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке
УМВД проводит проверку после появления в сети сообщения о "прощальной вечеринки" в школе Владивостока, где одна из учениц была в форме полицейского, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городского УМВД России.
Обновлено в 03:26
Кино
Алексей Панин заявил о похищении снятого в Саратове фильма
Обновлено в 01:22
Политика
Тереза Мэй объявила об отставке
Тереза Мэй объявила о том, что приняла решение уйти в отставку с поста лидера правящей в Великобритании Консервативной партии 7 июня, но будет исполнять обязанности премьер-министра, пока не завершится процесс выбора нового лидера тори.
Обновлено в 05:43
Хоккей
Обозреватель из США сравнила сборную России по хоккею с командой СССР
Американская журналистка издания The New York Times Джули Робенхаймер сравнила сборную России по хоккею с командой Советского Союза.
Обновлено в 07:46
Политика
Мэр Екатеринбурга рассказал о слушаниях по вопросу строительства храма
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский считает важным то, что в пятницу противники и сторонники строительства храма в сквере встретились и обсудили сложившуюся ситуацию.
Обновлено в 04:45
Политика
В Кремле определили дату Прямой линии
Дата Прямой линии с президентом определена, но в Кремле сообщат ее в свое время.
Обновлено в 06:54
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования
Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Обновлено 22 мая в 21:25
Происшествия
Водителя перевернувшегося в Италии автобуса освободили из-под стражи
Водитель туристического автобуса, который перевернулся в среду на автодороге между Сиеной и Флоренцией, освобожден из-под стражи; суд запретил ему управлять подобным автотранспортным средством в течение года, сообщили в пятницу итальянские СМИ.
Обновлено в 06:49
Общество
Мединский отказался комментировать пентхаус жены за 200 млн рублей
Министр культуры РФ Владимир Мединский, находящийся с визитом в Новосибирске, отказался комментировать информацию Фонда борьбы с коррупцией о дорогой квартире его жены.
Обновлено в 06:44
Наука
Учёные разработали новый объективный метод диагностики аутизма
Учёные смогли создать новый уникальный объективный метод диагностики аутизма, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес
Квартиру Фриске стоимостью 30 млн рублей продадут за долги
В "Русфонде" высказывают надежду, что за год квартиру продадут. По оценкам специалистов, такие квартиры стоят около 30 млн руб.
Обновлено в 07:56
Политика
Зеленский отменил указ Порошенко
Отмечается, что Зеленский отменил это указ Порошенко. Кроме того, Зеленский уволил Артеменко и с должности члена Нацкомиссии.
Обновлено в 05:41
Футбол
Футболисты «Динамо» провели первую тренировку на новом стадионе
Футболисты московского "Динамо" 24 мая впервые опробовали поле "ВТБ-Арены" в Петровском парке, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:38
Политика
Медведчук выйдет из переговоров с Россией по Донбассу из-за Зеленского
Участник международных переговоров по Донбассу, глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук объявил, что его политическая сила не поддерживает курс нового президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:00
Футбол
«Енисей»: Везём подарок гению Заболотному
«Везём подарок чемпионам, подарим гению А. Заболотному», — говорится в сообщении клуба. Завтра вылет в город на Неве, где уже бывали раньше.
Обновлено в 05:02
Шоу-бизнес
Анна Седокова рассказала, какие бы советы дала себе в молодости
Анна Седокова рассказала в личном микроблоге о накопленном жизненном опыте.
Обновлено в 04:36
Общество
Умерла историк Наталия Басовская
Обновлено в 06:00
Авто
Опубликован рендер длиннобазного Toyota Land Cruiser 200
Флагманский внедорожник Toyota Land Cruiser 200, несмотря на свою дороговизну, остается очень популярным на российском авторынке.
Обновлено в 00:38
Происшествия
Неизвестный расстрелял полицейского в Туле
Как отмечается, инцидент произошел утром 24 мая. В результате нападения полицейский был срочно госпитализирован в местную больницу.
Обновлено в 07:12
Происшествия
Дебош пассажира перед смертью в московском аэропорту попал на видео
В сети появилось видео дебоша пассажира рейса Москва — Симферополь, который скончался после того, как самолет вернулся в аэропорт вылета.
Обновлено в 03:43
Происшествия
В Ростовской области задержали и.о. главы УФНС, сообщил источник
Правоохранители задержали и.о руководителя УФНС России по Ростовской области Ирину Александрову по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Обновлено в 07:36
Политика
В Кремле назвали реальными опасности из-за рубежа для Рунета
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что недружественные шаги из-за рубежа и торговые войны свидетельствуют о реальных угрозах в отношении Рунета.
Обновлено в 06:38
Происшествия
В Омске на последнем звонке в школе на выпускников упала штукатурка
"Следственными органами СК РФ по Омской области проводится доследственная проверка по сообщению о том, что 23.05.2019 во время концерта в честь последнего звонка в школе № 147 на выпускников рухнула штукатурка с потолка, причинив девочке ушибы", - говорится в сообщении.
Обновлено в 01:16