Футбол
Венгер рассказал о возвращении в футболНева Спорт 01:26
Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о своих планах на будущее.
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Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 14:14, Ашберн
Происшествия
«Шереметьево» выясняет причины нового инцидента с самолетом
Аэропорт «Шереметьево» выясняет причины инцидента с лайнером «Аэрофлота», передает РИА Новости.
Обновлено в 11:48
Происшествия
Взрыв в Лионе расследует антитеррористический отдел прокуратуры
Расследование взрыва в Лионе передано антитеррористическому подразделению парижской прокуратуры, передаёт AFP.
Обновлено в 13:23
Происшествия
В Туле неизвестный расстрелял полицейского
Неизвестный расстрелял сотрудника полиции в посёлке Косая гора Тулы утром 24 мая. Полицейский получил ранения и госпитализирован.
Обновлено в 06:28
Космос
Ученые: Песчаные дюны на Марсе перемещаются медленнее, чем на Земле
Ученые смогли изучить движение песчаных дюн на Марсе и пришли к выводу, что этот процесс происходит медленнее, чем на Земле из-за недостаточно энергичного ветра.
Обновлено в 11:28
Общество
Переход на «цифру» в Сочи отметят масштабным шоу аэростатов
В Сочи сегодня состоится масштабное шоу, посвященное началу третьего этапа перехода на "цифру". Мероприятие пройдет в Олимпийском парке.
Обновлено в 05:37
Автоспорт
Минута молчания в память о Лауде пройдет перед стартом Гран-при Монако
Минута молчания в память о трехкратном чемпионе "Формулы-1" австрийце Ники Лауде состоится перед стартом гонки на Гран-при Монако, сообщается на сайте "Формулы-1".
Обновлено в 14:03
Происшествия
В афинском аэропорту задержали россиянина с 800 тысячами долларов
Гражданин России задержан в транзитной зоне международного аэропорта в Афинах при пересадке на другой рейс с крупной суммой денег, задекларированной в России, сообщил РИА Новости адвокат россиянина Яннис Лаврентиадис, попросивший не называть фамилию клиента.
Обновлено в 10:35
Политика
Украинский премьер Гройсман намерен создать партию
Издание "Украинская правда" сообщало, что Гройсман перед выборами может объединиться с экс-премьером Арсением Яценюком и группой министра внутренних дел Арсена Авакова и создать так называемую "партию двух премьеров".
Обновлено в 12:56
Общество
Первый российский круизный лайнер «Петр Великий» спустили на воду
На судостроительном заводе «Лотос» под Астраханью спустили на воду первый российский круизный пассажирский речной лайнер проекта PV300VD, сообщается на сайте Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).
Обновлено в 11:01
Общество
У финна отобрали шесть яиц на границе с Карелией
13 мая гражданин Финляндии следовал из Финляндии в Россию и пересекал границу в МАПП «Люття».
Обновлено в 06:04
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею пройдет в Санкт-Петербурге в 2023 году
Предполагается, что игры чемпионата мира примет также Ледовый дворец, где проходили состязания в 2000 г. В России чемпионат мира проходил также в 2007 г. в Москве и Мытищах и в 2016 г. в Москве и Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:47
Недвижимость
Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке
Сбербанк с 25 мая снизит ставки по ипотеке.
Обновлено в 04:38
Происшествия
Производитель вагонов метро будет оштрафован за сбой на «серой» ветке
На Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро, где вечером 23 мая произошел технический сбой из-за сломавшегося в туннеле поезда, полностью восстановлено движение.
Обновлено вчера в 17:19
Футбол
Месси нашел виновных в разгромном поражении от «Ливерпуля»
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал разгромное поражение от «Ливерпуля» в Лиге чемпионов. Его слова приводит Diario Sport.
Обновлено в 13:13
Спорт
Роман Дворянкин о решении Solo: «Уважаю его за то, что он сказал об этом вслух»
Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин рассказал о своем отношении к высказыванию капитана Virtus.pro Алексея Solo Березина относительно возможного пропуска EPICENTER Major 2019.
Обновлено в 12:30
Политика
Минторг США решил наказывать страны со слабой валютой
Минторг США предложил ввести пошлины на товары из стран, недооценивающие свою валюту по отношению к доллару.
Обновлено в 04:53
Общество
Ростов попал в топ городов с самыми дорогими выпускными платьями
В Ростове стоимость выпускных платьев оказалась одной из самых дорогих в России, сообщает сервис «Юла».
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес
Дочь Филиппа Киркорова впервые влюбилась
У Аллы-Виктории уже появился первый ухажер: мальчик Федя делает наследнице певца подарки.
Обновлено в 14:00
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Горшков» обнаружил подлодки «врага» у Гавайев
Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" провел учения в центральной части Тихого океана юго-восточней Гавайских островов.
Обновлено в 12:37
Происшествия
Отсидевшего за убийство жены и тещи уфимца судят за расчленение дочери
Житель Уфы, ранее отсидевший 23 года за убийство жены и тещи, подозревается в убийстве дочери и расчленении ее тела.
Обновлено в 13:04
Здоровье
Депутаты Госдумы пообедали в тамбовской школьной столовой
Регулярное сбалансированное питание, с достаточным количеством углеводов, белков, жиров и клетчатки – залог гармоничного развития ребенка, уверен председатель комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрий Морозов.
Обновлено в 11:07
Авто
Названы самые устойчивые и чувствительные к коррозии автомобили
Обновлено в 12:32
Общество
Госдума заставила операторов проводить фотофиксацию техосмотра
В России операторов обязали проводить фотофиксацию техосмотра транспортных средств.
Обновлено в 02:24
Происшествия
В Марий Эл школьник ударил депутата от «Единой России»
В Марий Эл в поселке Юрино выпускник во время последнего звонка ударил депутата от "Единой России" Екатерину Вахитову.
Обновлено в 05:39
Энергетика
РБК: ФАС заявила о невыполнении поручения заморозить цены на бензин
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) отметила, что нефтяные компании не выполнили поручение вице-премьера Дмитрия Козака о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.
Обновлено в 11:27
Происшествия
Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Культура
В Камышине торжественно открыли фестиваль театров малых городов
Сегодня, 24 мая, в городе Камышин Волгоградской области состоялось торжественное открытие фестиваля театров малых городов.
Обновлено в 12:57
Политика
Партия Порошенко сменит название
21 мая ушедший с поста президента Украины Петр Порошенко выехал из здания администрации главы государства на улице Банковой в Киеве в офис своей партии.
Обновлено в 05:59