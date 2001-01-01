Футбол
Венгер рассказал о сложностях работы КлоппаSoccer.ru 05:33
Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер после победы "Ливерпуля" над "Тоттенхэмом" в финале Лиги чемпионов рассказал о сложностях, с которыми придется столкнуться Юргену Клоппу.
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Происшествия
Экс-глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Обновлено вчера в 19:17
Происшествия
На украинском фестивале ураган убил человека
Обновлено в 06:22
Футбол
«Ливерпуль» выиграл финал Лиги чемпионов
Футболисты «Ливерпуля» стали победителями нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, переиграв в финале лондонский «Тоттенхэм» со счетом 2:0.
Обновлено вчера в 17:17
Политика
В Вашингтоне подтвердили приглашение Зеленского в США
Ранее президент Украины поблагодарил Дональда Трампа за приглашение посетить Вашингтон.
Обновлено в 02:16
Единоборства
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Джошуа потерял четыре чемпионских пояса и потерпел первое поражение в карьере.
Обновлено в 06:06
Политика
Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник
На 78-м году жизни 2 июня скончался государственный советник юстиции 1-го класса, заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия
Объявлена дата похорон погибшего в автокатастрофе Рейеса
Бывший нападающий футбольного клуба «Севилья» и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, ранее трагически погибший в автокатастрофе, будет похоронен 3 июня, сообщает 2 июня Mirror.
Обновлено в 06:59
Игры
Создан онлайн-тест для определения игровой зависимости
Результаты теста оцениваются в баллах. Если испытуемый набрал от 5 баллов, то у него существует предрасположенность к игровому расстройству.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Под Краснодаром в пассажирский поезд врезался грузовик
Сообщается, что на перегоне Шеджий – Энем-2 однопутного электрифицированного участка Энем – Горячий Ключ водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 346 Адлер - Нижневартовск.
Обновлено вчера в 10:46
Происшествия
Полицейские обезвредили бомбу под автомобилем в Северной Ирландии
В Северной Ирландии неизвестные прикрепили самодельное взрывное устройство к днищу патрульной машины.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия
В Ивановской области в колонии произошел пожар
Пожар произошел в колонии строгого режима в Ивановской области, пострадавших нет, сообщило УФСИН по региону в воскресенье.
Обновлено в 06:40
Армия и оружие
Ту-22М3М получил возможность дозаправки в воздухе
Модернизация позволит продлить срок службы бомбардировщиков до 50 лет.
Обновлено в 05:32
Политика
Индонезия рассчитывает на начало поставок Су-35 до конца 2019 года
Индонезия рассчитывает на начало поставок российских истребителей Су-35 до конца 2019 года, заявил глава индонезийского Минобороны Риамизард Риачуду.
Обновлено в 02:09
Футбол
Черчесов описал финал Лиги чемпионов тремя словами
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал финал Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».
Обновлено в 05:50
Здоровье
Названо необходимое для долгой жизни время отдыха
Исследователи из Университета Хельсинки указали на то, что нерегулярный отдых, длящийся меньше трех недель в году, может стать причиной преждевременной смерти от инфаркта и инсульта.
Обновлено в 04:09
Шоу-бизнес
Наследство Юлии Началовой оценено в сто миллионов рублей
Егор Иващенко подчеркнул, что квартира Юлии Началовой стоит сто миллионов рублей, а также рассказал о судебных тяжбах между ее родителями и Александром Фроловым.
Обновлено в 01:09
Гаджеты
Foxconn перестала собирать смартфоны Huawei из-за санкций США
Занимающаяся сборкой техники компания Foxconn приостановила производство смартфонов бренда Huawei на фоне внесения китайской компании в "черный список" в США.
Обновлено в 02:42
Происшествия
На Кутузовском проспекте в Москве произошло крупное ДТП
На Кутузовском проспекте в Москве произошло крупное ДТП.
Обновлено в 04:15
Происшествия
Четыре ребенка погибли в пожаре в Свердловской области
Четыре несовершеннолетних стали жертвами пожара в квартире жилого дома города Богданович Свердловской области.
Обновлено в 07:00
Политика
В Раде оценили перспективы мирного завершения конфликта в Донбассе
Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич оценил перспективы мирного завершения конфликта в Донбассе.
Обновлено вчера в 16:19
Политика
Познер попал в базу «Миротворца»
Российский журналист и телеведущий Владимир Познер попал в базу данных украинского сайта "Миротворец", передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:41
Политика
Впервые опубликован советский оригинал пакта Молотова — Риббентропа
Фонд «Историческая память» впервые опубликовал советский оригинал Договора о ненападении между СССР и Германией от 1939 года, известного как пакт Молотова — Риббентропа.
Обновлено в 01:54
Политика
Савченко заявила о новом проигранном бое за Донбасс
Депутат Рады Надежда Савченко заявила, что выдача паспортов гражданина России жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР стала очередным "проигранным боем" Украины.
Обновлено в 02:25
Армия и оружие
Китай оценил «страшнейшую» ракету РФ, на которую у США нет ответа
Журналисты китайского издания Sohu оценили "страшнейшую" ракету России, ответ на которую в США еще не придумали, пишет "ПолитРоссия".
Обновлено 31 мая в 15:19
Политика
В Госдуме предложили уволить Сердюкова
Депутаты обратили внимание на критику деятельности Анатолия Сердюкова на посту министра обороны России с 2007 по 2017 году и предложили отстранить его от должности руководителя «Объединенной авиастроительной корпорации», которую он занял с 8 мая 2019 года.
Обновлено 31 мая в 00:18
Политика
Вступили в силу ограничения на поставки топлива на Украину
С 1 июня 2019 года продукцию ТЭК, включая уголь, нефть и нефтепродукты, можно вывозить из России на Украину только на основании отдельных разрешений, которые выдает Министерство экономического развития РФ.
Обновлено вчера в 04:31
Музыка
Семён Слепаков высмеял на шоу ТНТ лишний вес Фадеева
Напомним, что вес Максима Фадеева переваливал за 150 килограмм и всегда бы проблемой для артиста.
Обновлено вчера в 23:00