Футбол

Венгер получил предложение возглавить «Лион»Вести.Ru вчера в 20:46

Французский специалист и бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер получил предложение от представителей "Лиона" возглавить клуб. В клубе чемпионата Франции подыскивают замену Бруно Женезио, который летом покинет команду.
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Венгер может стать главным тренером «Лиона»

Советский спорт02:05

Венгер может возобновить тренерскую деятельность во Франции

Газета.Ruвчера в 20:30

«Лион» предложил Венгеру пост главного тренера

Sport24.ruвчера в 19:20

СМИ: «Лион» предложил Венгеру пост главного тренера

Матч ТВвчера в 19:27

СМИ: «Лион» предложил Венгеру возглавить клуб

RT на русскомвчера в 18:59

«Лион» предложил Венгеру пост главного тренера

Чемпионатвчера в 18:13

«Лион» хочет назначить Венгера

Евро-футбол.рувчера в 16:36
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Происшествия

Житель Калифорнии устроил стрельбу в синагоге

Мужчина 27 апреля пришел в синагогу и открыл огонь по прихожанам, ранив четырех человек. Одна из пострадавших скончалась в больнице.
Обновлено вчера в 19:18
Политика

На Украине остались недовольны тем, как Зеленский ответил Путину

Ответ президенту России Владимиру Путину со стороны будущего украинского лидера Владимира Зеленского был неоднозначно встречен на Украине – некоторые обвинили его в глупости, а другие заметили продолжение риторики Петра Порошенко.
Обновлено в 08:12
Политика

Британия нашла способ противодействовать России и Китаю

Например, у властей появится более эффективный и простой способ выдворения иностранных разведчиков, даже если у них есть основания для пребывания на территории Великобритании.
Обновлено в 07:49
Происшествия

В Казани сбили женщину, перебегавшую через магистраль с коляской

В Сети появилось видео, на котором женщину с коляской, перебегавшую дорогу в неположенном месте, сбивает автомобиль.
Обновлено в 08:43
Музыка

Дочь Алсу победила в шестом сезоне проекта «Голос. Дети»

В России первый сезон проекта прошел в 2014 году.
Обновлено 26 апреля в 17:12
Политика

Украина оштрафовала продавцов российских книг на $12,5 тысяч

Госкомитет по телевидению и радиовещанию Украины наложил штрафы на общую сумму в 333,8 тыс. гривен ($12,5 тыс.) за продажу незаконно везенных из России книг.
Обновлено в 08:22
Космос

Юджин Шумейкер: единственный человек, которого похоронили на Луне

Юджин Шумейкер считается отцом-основателем астрогеологии, и NASA вознаградило его за годы работы, отправив его прах на Луну.
Обновлено вчера в 06:59
Происшествия

На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых по делу о терактах

Полиция Шри-Ланки задержала двух главных подозреваемых по делу о терактах, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на правоохранителей.
Обновлено в 05:05
Футбол

Азар согласовал контракт с дортмундской «Боруссией»

Торган Азар согласовал контракт с дортмундской «Боруссией». Об этом сам хавбек менхенгладбахской «Боруссии» сообщил в интервью VTM Nieuws.
Обновлено в 08:35
Авто

Сколько денег в месяц тратят на бензин российские автовладельцы

На фоне относительной стабилизации цен на топливо, установившейся в России к концу весны, самое время вспомнить, сколько денег россияне ежемесячно тратят на бензин.
Обновлено вчера в 10:28
Музыка

Первый канал собрал экстренное совещание из-за финала «Голос. Дети»

Неизвестно, какие выводы были сделаны по результатам совещания. Ранее сообщалось, что Первый канал перепроверит итоги «Голоса».
Обновлено вчера в 11:17
Происшествия

Один человек пострадал в ДТП с участием четырех машин в Подмосковье

Обновлено в 08:41
Наука

Ученые из России напечатают в космосе мясо и рыбу на биопринтере

Космонавты на МКС напечатают образцы мяса и рыбы на 3D-биопринтере, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управляющего партнера лаборатории биотехнологических исследований 3D Bioprinting Solutions Юсефа Хесуани.
Обновлено вчера в 14:28
Авто

Ситуация с электромобилями на российском рынке

Обновлено в 02:55
Политика

Байден назван вероятным кандидатом в президенты США от демократов

Бывший вице-президент США Джо Байден, занимавший пост при Бараке Обаме, с наибольшей долей вероятности станет кандидатом на президентских выборах 2020 года от Демократической партии.
Обновлено в 07:53
Политика

В ФРГ предупредили о растущей угрозе со стороны правых экстремистов

Готовые пойти на насилие правые радикалы в Германии представляют всё большую опасность для общества и государства.
Обновлено в 07:14
Шоу-бизнес

Полина Гагарина без макияжа короновала себя

Известная певица Полина Гагарина своим подписчикам в Инстаграм рассказала о том, как она себя короновала.
Обновлено вчера в 10:48
Экономика

В России увеличилась стоимость съемного жилья

В России подорожали съемные квартиры. В некоторых регионах стоимость жилья увеличилась на 5–6%.
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес

Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина

Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.
Обновлено вчера в 09:36
Политика

В Германии предложили новую стратегию по Донбассу

Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 02:41
Политика

Китай предупредил Великобританию о недопустимости дискриминации Huawei

Недопустимость дискриминации в отношении китайской Huawei Technologies отметил посол Китая в Великобритании 27 апреля в своей статье в The Telegraph.
Обновлено в 06:56
Футбол

«Локомотив» – «Енисей»: хозяева вышли вперед после автогола Кичина

Защитник "Енисея" Валерий Кичин забил гол в собственные ворота на 67-й минуте матча 26-го тура чемпионата России с "Локомотивом".
Обновлено в 08:28
Шоу-бизнес

Наталья Андрейченко осудила бывшего мужа за выход в свет с любовницей

Знаменитая актриса Наталья Андрейченко поддала критике поведение своего бывшего мужа Максима Дунаевского, который, не оформив развод со своей последней женой, уже появился на светском мероприятии со своей любовницей.
Обновлено в 08:00
Футбол

«СКА-Хабаровск» и «Ротор» сыграли вничью

"Ротор" сыграл вничью со "СКА-Хабаровск" (2:2) в матче 34-го тура Олимп-ФНЛ.
Обновлено в 08:06
Общество

Синоптики предупредили о заморозках в Москве

По словам синоптиков, днем 29 апреля ожидается до 12 градусов тепла, а в ночные часы температура составит около нуля градусов в городе, а по области — до –3 градусов.
Обновлено в 04:10
Общество

AFP: французский путешественник пересек Атлантику в бочке

Обновлено в 04:40
Наука

Найдена смертельная опасность стресса на работе и недосыпа

Немецкие ученые объявили, что недосып и стресс на работе в среднем в три раза повышают риск смерти от сердечно-сосудистых причин у работников с гипертонией.
Обновлено в 06:38
Энергетика

Миллер заявил об интересе Китая к большим поставкам газа из России

В октябре 2018 года об обсуждении с китайскими партнерами возможностей поставок газа сверх контрактного объема Миллер говорил во время Петербургского международного газового форума.
Обновлено в 08:24
Происшествия

На затонувшем под Петербургом катере не хватало спасательных жилетов

На затонувшем в Финском заливе вблизи от Санкт-Петербурга катере спасательных жилетов было меньше, чем пассажиров.
Обновлено в 07:43
Футбол

Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции

Обновлено вчера в 22:25
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Арсен Венгер
Французский тренер
Французский футбольный тренер, с 1996 по 2018 год работавший с лондонским «Арсеналом».
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