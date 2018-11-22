Футбол

Венгер не считает чемпионат мира в России «настоящим»
Газета.Ru
18:31

Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер поделился ожиданиями в преддверии чемпионата мира 2022 года, передает "Советский спорт". Французский специалист выразил надежду, что мировое первенство, которое пройдет в Катаре, будет отличаться от чемпионата мира 2018 года.
Газета.Ru18:31

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Венгер не считает чемпионат мира в России «настоящим»

Газета.Ru18:31

Венгер: «Надеюсь, в 2022-м пройдет настоящий чемпионат мира»

Sport24.ru17:08

Арсен Венгер: Надеюсь, в 2022 году состоится настоящий чемпионат мира

Советский спорт16:15

Арсен Венгер: «Надеюсь, в 2022 году пройдет настоящий чемпионат мира»

Спорт-Экспресс15:14

Арсен Венгер: «В 2022 году должен быть настоящий чемпионат мира»

Матч ТВ15:06

Арсен Венгер: «В 2022 году должен быть настоящий чемпионат мира»

Sportbox.RU15:06

Венгер: надеюсь, в 2022 году состоится настоящий чемпионат мира

Чемпионат13:43
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Арсен Венгер
Французский тренер
Французский футбольный тренер, с 1996 по 2018 год работавший с лондонским «Арсеналом».
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Команда, представляющая Бразилию на международных соревнованиях по футболу. Управляющая организация - Бразильская конфедерация футбола. Бразильская конфедерация футбола является членом ФИФА с 1923 года, а также членом КОНМЕБОЛ с 1916 года.
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