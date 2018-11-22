Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер поделился ожиданиями в преддверии чемпионата мира 2022 года, передает "Советский спорт". Французский специалист выразил надежду, что мировое первенство, которое пройдет в Катаре, будет отличаться от чемпионата мира 2018 года.

Венгер не считает чемпионат мира в России «настоящим»

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