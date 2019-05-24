Футбол
Венгер назвал финал Лиги Европы в Баку маленьким кошмаром фанатовГазета.Ru 05:23
Экс-наставник лондонского "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал решение провести финал Лиги Европы в Баку, передает "Советский спорт". Он не одобряет такой выбор из-за неудобства для болельщиков. В за трофей турнира в финальной встрече будут бороться "Арсенал" и "Челси".
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