Футбол
Венгер назвал финал Лиги Европы в Баку кошмаром для болельщиковPravda.Ru 04:08
Известный французский тренер Арсен Венгер прокомментировал ситуацию с финалом Лиги Европы в Баку. В решающем матче 29 мая сыграют "Арсенал" и "Челси". По его словам, этот матч станет "кошмаром" для болельщиков лондонских команд.
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Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.
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В Пермском крае загорелся магистральный газопровод
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