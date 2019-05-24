Футбол

Венгер назвал финал Лиги Европы в Баку кошмаром для болельщиковPravda.Ru 04:08

Известный французский тренер Арсен Венгер прокомментировал ситуацию с финалом Лиги Европы в Баку. В решающем матче 29 мая сыграют "Арсенал" и "Челси". По его словам, этот матч станет "кошмаром" для болельщиков лондонских команд.
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