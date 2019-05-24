Футбол
Венгер назвал финал Лиги Европы в Баку кошмаром для болельщиковPravda.Ru 04:08
Известный французский тренер Арсен Венгер прокомментировал ситуацию с финалом Лиги Европы в Баку. В решающем матче 29 мая сыграют "Арсенал" и "Челси". По его словам, этот матч станет "кошмаром" для болельщиков лондонских команд.
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Хоккей
Чемпионат мира по хоккею пройдет в Санкт-Петербурге в 2023 году
Предполагается, что игры чемпионата мира примет также Ледовый дворец, где проходили состязания в 2000 г. В России чемпионат мира проходил также в 2007 г. в Москве и Мытищах и в 2016 г. в Москве и Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:47
Экономика
Замглавы МВД заработал 38 миллионов рублей за 2018 год
Заместитель министра внутренних дел России Аркадий Гостев задекларировал в 2018 году доход в 38 миллионов рублей - самый большой среди заместителей главы МВД, следует из сведений о доходах, размещенных на сайте ведомства.
Обновлено в 07:08
Финансы
Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке
Ключевой игрок российского рынка ипотечного кредитования — Сбербанк — с 25 мая 2019 года уменьшит ставки по кредитам на приобретение жилья.
Обновлено в 05:05
Происшествия
В Марий Эл девятиклассник ударил депутата на последнем звонке
Ученик девятого класса набросился на депутата Госсобрания Марий Эл Екатерину Вахитову на последнем звонке в школе, региональное управление МВД начало проверку инцидента.
Обновлено в 04:08
Политика
В Кремле определили дату Прямой линии
Дата Прямой линии с президентом определена, но в Кремле сообщат ее в свое время.
Обновлено в 06:54
Общество
БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке
Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.
Обновлено в 04:21
Футбол
Глушаков опубликовал мем про «Спартак»
Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков опубликовал мем про свою команду.
Обновлено в 05:52
Происшествия
В Ростовской области задержали и.о. главы УФНС, сообщил источник
Правоохранители задержали и.о руководителя УФНС России по Ростовской области Ирину Александрову по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Женщина упала с трапа самолета в аэропорту Пулково
Прилетевшая из Туниса пожилая женщина упала с трапа самолета в петербургском аэропорту Пулково в пятницу утром.
Обновлено в 02:48
Хоккей
Яри Курри стал новым владельцем «Йокерита»
Обновлено в 07:19
Экономика
Коломойский выразил готовность стать совладельцем «Приватбанка»
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители «Приватбанка» подали иск против Коломойского в США, где олигарха обвиняют в отмывании денег.
Обновлено в 07:30
Политика
Тереза Мэй объявила об отставке
Тереза Мэй объявила о том, что приняла решение уйти в отставку с поста лидера правящей в Великобритании Консервативной партии 7 июня, но будет исполнять обязанности премьер-министра, пока не завершится процесс выбора нового лидера тори.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Неизвестный расстрелял полицейского в Туле
Как отмечается, инцидент произошел утром 24 мая. В результате нападения полицейский был срочно госпитализирован в местную больницу.
Обновлено в 07:12
Авто
«АвтоВАЗ» объяснил, почему не ставит на Lada 4x4 более мощный мотор
Компания «АвтоВАЗ» пояснила, почему не ставит на Lada 4x4 современный, более мощный двигатель.
Обновлено в 05:28
Кино
Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено вчера в 09:58
Авто
Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana
Обновлено вчера в 10:12
Общество
Племянница Скрипаля рассказала о звонке дяди
Племянница Сергея Скрипаля Виктория рассказала о телефонном разговоре со своим дядей.
Обновлено в 07:54
Политика
Зеленский отменил указ Порошенко
Отмечается, что Зеленский отменил это указ Порошенко. Кроме того, Зеленский уволил Артеменко и с должности члена Нацкомиссии.
Обновлено в 05:41
Экономика
РБК: Строительство автомагистрали «Меридиан» может подешеветь на 20%
Расходы на проект платной автомагистрали "Меридиан", которая должна соединить Западную Европу с Китаем, планируется сократить на 122 млрд руб. Об этом в пятницу изданию "РБК" рассказал инициатор проекта, бывший зампред правления "Газпрома" Александр Рязанов.
Обновлено в 06:59
Политика
Владимир Путин вручил госнаграды Инфантино и Цискаридзе
Ректору Академии имени Вагановой Николаю Цискаридзе президент вручил орден Дружбы, такой же награды удостоен президент ФИФА Джованни Инфантино.
Обновлено вчера в 07:13
Происшествия
В мечети в Кабуле прогремел взрыв
По меньшей мере один человек погиб, еще 16 получили ранения в результате взрыва в мечети в Кабуле.
Обновлено в 06:05
Политика
Партия Порошенко уберет его имя из названия и сменит лидера
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко Блок Петра Порошенко «Солидарность» (БПП) готовится к смене названия, рассказал РБК собеседник в парламентской фракции БПП и подтвердил сотрудник ее аппарата.
Обновлено в 04:21
Армия и оружие
Ракетный эсминец ВМС США вошел в Персидский залив
Обновлено в 07:10
Происшествия
Дебош пассажира перед смертью в московском аэропорту попал на видео
В сети появилось видео дебоша пассажира рейса Москва — Симферополь, который скончался после того, как самолет вернулся в аэропорт вылета.
Обновлено в 03:43
Политика
Минпромторг РФ отреагировал на ограничения США для компании Huawei
Глава Минпромторга России Денис Мантуров прокомментировал ситуацию с расторжением партнерства между китайской компанией Huawei и рядом американских фирм.
Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес
Появились первые кадры со свадьбы Потапа и Насти Каменских
В интернете появились первые фотографии и видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских.
Обновлено вчера в 13:54
Политика
Мэр Екатеринбурга рассказал о слушаниях по вопросу строительства храма
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский считает важным то, что в пятницу противники и сторонники строительства храма в сквере встретились и обсудили сложившуюся ситуацию.
Обновлено в 04:45
Политика
Появилась петиция об отмене петиции за отставку Зеленского
На сайте украинского лидера появилась петиция, автор которой призывает отменить петицию «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 01:59