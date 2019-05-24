Футбол
Венгер назвал финал Лиги Европы небольшим кошмаром для болельщиковСпорт-Экспресс 03:37
Ситуация повлияет только на болельщиков, для них это будет небольшой кошмар. Ранее сообщалось, что финалисты Лиги Европы не смогли реализовать все билеты на финальный матч турнира.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 11:07, Ашберн
Армия и оружие
Минобороны назвало сообщения о химатаке в Идлибе циничной ложью
Российское Минобороны опровергло сообщения о химической атаке в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 10:14
Общество
Федеральный ядерный центр в Сарове закупает партию икон
Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» в Сарове объявило тендер на приобретение сборного лота, в составе которого почти 80 икон Серафима Саровского, украшенных стразами и в багете «под золото».
Обновлено вчера в 21:12
Общество
Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке
УМВД проводит проверку после появления в сети сообщения о "прощальной вечеринки" в школе Владивостока, где одна из учениц была в форме полицейского, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городского УМВД России.
Обновлено в 03:26
Армия и оружие
Террористы взяли в заложники группу военных на юге Сирии
Обновлено вчера в 20:36
Происшествия
Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста
Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.
Обновлено в 03:46
Футбол
На матч сборной России в Нижнем Новгороде продано уже 30 тысяч билетов
На матчи сборной России в Саранске и Нижнем Новгороде реализовано уже по 30 тыс. билетов.
Обновлено в 10:45
Общество
В Смоленске прошёл Крестный ход
Крестный ход, прошедший по центральным улицам города, собрал в колонне представителей духовенства, школьников, студентов, кадетов и жителей города.
Обновлено в 07:31
Общество
Первый российский круизный лайнер «Петр Великий» спустили на воду
На судостроительном заводе «Лотос» под Астраханью спустили на воду первый российский круизный пассажирский речной лайнер проекта PV300VD, сообщается на сайте Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).
Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес
Светлана Лобода впервые показала дочь Тильду
Украинская певица Светлана Лобода впервые показала свою младшую дочь.
Обновлено в 10:56
Энергетика
ФАС заметила невыполнение нефтяниками условий заморозки цен на бензин
Нефтяные компании на прошлой неделе не выполнили поручение вице-премьера Дмитрия Козака о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке, говорится в протоколе по итогам совещания биржевого комитета ФАС от 22 мая (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил участник совещания).
Обновлено в 10:11
Экономика
За год работы в «Роскосмосе» Рогозин получил почти 30 млн рублей
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин за год заработал 29,5 млн рублей, что на 5 млн больше, чем за последний год работы вице-премьером, следует из опубликованных доходов сотрудников госкорпорации.
Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес
Дочери Алсу предрекли победу в новом финале шоу «Голос. Дети»
У дочери Алсу в финале подобрались очень серьезные соперники, однако победила она достойно, заключила Шаманина.
Обновлено в 10:28
Общество
Почему племянница Скрипаля скрывала его звонок
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Викторияобъяснила, почему скрывала его звонок, передает ТАСС.
Обновлено в 09:03
Происшествия
В Туле неизвестный расстрелял полицейского
Неизвестный расстрелял сотрудника полиции в посёлке Косая гора Тулы утром 24 мая. Полицейский получил ранения и госпитализирован.
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес
Двухкомнатную квартиру Жанны Фриске выставили на торги
Двухкомнатную квартиру певицы Жанны Фриске в новостройке в районе Красной Пресни выставили на продажу.
Обновлено в 09:50
Общество
Одни из самых дешевых выпускных платьев в стране продаются в Ярославле
Оказалось, что в среднем купить платье на выпускной в Ярославле можно за 2190 рублей. Это на 40% ниже средней цены по стране.
Обновлено в 07:00
Авто
Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа
Первые 100 купе-кроссоверов Renault Arkana для российского рынка были куплены в онлайн-шоуруме за первые 3 часа со старта продаж.
Обновлено в 08:31
Шоу-бизнес
Ради фотосессии Виктории Бони перекрыли набережную в Каннах
Для нашей съемки перекрыли весь #Круазет и меня сопровождали 30 отборных профессионалов.
Обновлено в 05:58
Гаджеты
Смартфоны Huawei лишат поддержку карт памяти microSD
Исключение Huawei из ассоциации SD Card Association делает невозможным выпуск устройств с поддержкой SD-карточек памяти, а в частности – microSD.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие
У границ Калининградской области заметили самолет ВМС Германии
В пятницу, 24 мая, у границ Калининградской области был замечен патрульный самолет Lockheed P-3C CUP Orion, который принадлежит ВМС Германии.
Обновлено в 07:43
Музыка
Организаторами «Евровидения» пересмотрены итоги конкурса
Организаторами конкурса "Евровидение-2019", который проходил на днях в израильском городе Тель-Авив, пересмотрены результаты подсчетов балов, выставленных в финале участникам.
Обновлено 22 мая в 15:24
Политика
Заявление Гройсмана об отставке зарегистрировали
Заявление премьера Украины Владимира Гройсмана об отставке зарегистрировано в Верховной раде, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:53
Происшествия
Бывший генерал СКР Никандров вышел из тюрьмы по УДО
Как сообщало ИА REGNUM, теперь уже бывший экс-генерал московского СКР Денис Никандров, а также глава управления собственной безопасности ГСУ Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов были арестованы в июле 2016 года.
Обновлено в 08:58
Интернет
Facebook запустит собственную криптовалюту в начале 2020 года
Социальная сеть начнет тестировать собственную криптовалюту в конце этого года, а начале следующего планируется полноценный запуск GlobalCoin.
Обновлено в 10:39
Хоккей
Денис Куляш продолжит карьеру в Румынии
Российский хоккеист Денис Куляш в следующем сезоне будет выступать за "Чиксереду", сообщается на странице румынского хоккейного клуба в Facebook.
Обновлено в 09:28
Политика
Зеленский отменил несколько последних указов Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский отменил несколько указов, подписанных его предшественником Петром Порошенко.
Обновлено в 10:47
Здоровье
Родители тяжелобольных детей рассказали о ситуации с сильнодействующими препаратами
Мать неизлечимо больного ребёнка оказалась фигурантом уголовного дела о сбыте наркотиков, когда попыталась продать излишки незарегистрированного в РФ психотропного препарата.
Обновлено в 10:26
Происшествия
Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Политика
В администрации Зеленского выступили за переговоры с Россией
На следующий день глава администрации президента Андрей Богдан заявил, что Зеленский намерен инициировать проведение референдума по вопросу переговоров между Украиной и Россией.
Обновлено в 03:21
Общество
Оскорбление екатеринбуржцев грозит Соловьёву судебным разбирательством
С исками против телеведущего Владимира Соловьёва, назвавшего жителей Екатеринбурга бесами, собираются выступить местная правозащитница Евгения Чудновец и екатеринбургский адвокат Андрей Бельянский.
Обновлено 21 мая в 12:09