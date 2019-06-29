Футбол
Венгер может возглавить «Ниццу»Soccer.ru вчера в 15:23
Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер может возглавить «Ниццу». Владелец клуба уже провел переговоры с французским специалистом. Венгер руководил «Арсеналом» с 1996 года.
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Nice Matin: Самый богатый человек Великобритании купил «Ниццу» за 100 миллионов евро
Спорт-Экспрессвчера в 18:45
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 00:23, Вашингтон
Политика
Макрон выразил надежду на встречу с Путиным в Нормандском формате
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Паводок в Иркутской области затопил федеральную трассу «Сибирь»
Движение на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» с 18.00 (13.00 мск) 28 июня закрыто до особого распоряжения.
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Происшествия
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В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка
В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.
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Путин пришёл на ужин G20 со своим термосом
Президент России Владимир Путин был замечен на ужине в честь лидеров стран G20 со своим термостаканом.
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Политика
Кадыров разделил мнение Путина про предателей
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Си Цзиньпин рассказал, какие вопросы собирается обсудить с Трампом
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что собирается обсудить коренные вопросы двусторонних отношений.
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Происшествия
Суд отправил топ-менеджера «Рольфа» под домашний арест
Басманный суд Москвы санкционировал домашний арест директора департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолия Кайро по делу о выводе средств за рубеж, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 13:34
Политика
В Совфеде оценили слова Порошенко о Крыме
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что восстановление России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) — первый шаг к европейскому признанию Крыма российской территорией.
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Кино
Шоу удалось: как Алибасов заработал 26 миллионов на своей болезни
Ничего подлого, уверяют родные Алибасова, они не делали, ведь он шоумен, а значит, даже на собственном горе может делать деньги.
Обновлено вчера в 16:02
Интернет
Взломанная версия программы для раздевания девушек разлетелась по Сети
Обновлено вчера в 10:58
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ЧП в Иркутской области: людей спасают из зоны затопления
Всего в области подтоплено около четырех тысяч домов, в которых проживает девять тысяч человек.
Обновлено вчера в 22:22
Армия и оружие
Чайная фабрика открылась в Дамаске
Предприятие по производству чая и кофе открылось в столице Сирии Дамаске, сообщил журналистам его директор Мухаммед Дауд.
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Политика
Штабу Навального ответили на обвинения в подделке подписей
28 июня глава штаба Навального Леонид Волков в Twitter рассказал о якобы существующем в Москве офисе, в котором «рисуют» подписи за кандидатов в депутаты Митрохина, Соколова и других.
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Семья зама Мантурова заработала сотни миллионов на командировках Минпромторга
Стало известно, кто заработал крупную сумму денег на командировках Минпромторга, на которые ведомство потратило почти 20 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 03:44
Общество
Мосгорсуд уменьшил штраф Звереву за пикет в защиту Байкала
Мосгорсуд уменьшил до 10 тыс. рублей штраф, наложенный на стилиста Сергея Зверева за одиночный пикет возле Кремля против строительства завода на Байкале.
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Сборная Чили обыграла Колумбию по пенальти
Обновлено вчера в 21:36
Футбол
Семья Эриксена ищет дом в Мадриде
По информации Fyens, семья полузащитника "сливочных" уже собирается переезжать в столицу Испании и даже подыскивает там дом.
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Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 09:39
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Россияне рассказали о своих доходах на пенсии
Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено вчера в 08:40
Шоу-бизнес
Алиса Фрейндлих впервые стала прабабушкой
В Сети появилось первое фото ее наследника Сегодня внучка 84-летней Алисы Фрейндлих, продюсер Анна Тарасова, впервые стала мамой.
Обновлено вчера в 11:11
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Витамин Е ускоряет развитие рака легких
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Политика
Климкина в Раде назвали «позором украинской дипломатии»
Скорик назвал Климкина позором украинской дипломатии, начиная с внешнего вида и заканчивая результатами его работы.
Обновлено вчера в 23:58
Баскетбол
Сборная России потерпела второе поражение на женском Евробаскете-2019
Сборная России потерпела поражение от национальной команды Сербии в матче группового этапа чемпионата Европы по баскетболу среди женских команд 2019 года.
Обновлено вчера в 16:35
Армия и оружие
Кучма прибыл к Станице Луганская для контроля за разведением войск
После окончательного разведения сил будет отремонтирован мост через Северский Донец Представитель Украины в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке страны Леонид Кучма прибыл в Станицу Луганская для продолжения работы по разведению сил согласно минским соглашениям, сообщает издание Новости Донбасса.
Обновлено вчера в 10:13
Происшествия
В Новокузнецке неизвестные украли киоск по продаже мороженого
В Новокузнецке представитель торговой организации обратился к полицейским.
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Происшествия
В Узбекистане аттракцион развалился во время движения
Аттракцион "Летающая тарелка" в парке Джизака (областной центр Узбекистана) развалился во время работы, погибла девушка, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.
Обновлено вчера в 14:04
Общество
МЧС предупредило о сильном дожде и ветре в Москве
Обновлено вчера в 03:07