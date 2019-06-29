Футбол

Венгер может возглавить «Ниццу»Soccer.ru вчера в 15:23

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер может возглавить «Ниццу». Владелец клуба уже провел переговоры с французским специалистом. Венгер руководил «Арсеналом» с 1996 года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Венгер может сменить экс-игрока «Арсенала» Виейра на посту тренера «Ниццы»

Sport24.ruвчера в 17:48

Венгер может возглавить «Ниццу»

Soccer.ruвчера в 15:23

Возглавлявший «Арсенал» 22 года тренер уйдет в «Ниццу»

Газета.Ruвчера в 18:50

Nice Matin: Самый богатый человек Великобритании купил «Ниццу» за 100 миллионов евро

Спорт-Экспрессвчера в 18:45

СМИ: Венгер ведет переговоры с французской командой

Матч ТВвчера в 15:32

СМИ: Венгер ведет переговоры с французской командой

Sportbox.RUвчера в 15:32

Венгер может вернуться к тренерской деятельности

Sport.ruвчера в 18:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 00:23, Вашингтон
Политика

Макрон выразил надежду на встречу с Путиным в Нормандском формате

Обновлено вчера в 11:14
Транспорт

Паводок в Иркутской области затопил федеральную трассу «Сибирь»

Движение на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» с 18.00 (13.00 мск) 28 июня закрыто до особого распоряжения.
Обновлено вчера в 23:37
Политика

Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину

Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия

В жилом доме во Владимирской области взорвался газ

Обновлено вчера в 23:59
Происшествия

В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка

В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.
Обновлено вчера в 12:56
Политика

Путин пришёл на ужин G20 со своим термосом

Президент России Владимир Путин был замечен на ужине в честь лидеров стран G20 со своим термостаканом.
Обновлено вчера в 10:46
Политика

Кадыров разделил мнение Путина про предателей

Обновлено вчера в 13:20
Политика

Си Цзиньпин рассказал, какие вопросы собирается обсудить с Трампом

Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что собирается обсудить коренные вопросы двусторонних отношений.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия

Суд отправил топ-менеджера «Рольфа» под домашний арест

Басманный суд Москвы санкционировал домашний арест директора департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолия Кайро по делу о выводе средств за рубеж, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено вчера в 11:32
Политика

Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 13:34
Политика

В Совфеде оценили слова Порошенко о Крыме

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что восстановление России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) — первый шаг к европейскому признанию Крыма российской территорией.
Обновлено вчера в 03:22
Кино

Шоу удалось: как Алибасов заработал 26 миллионов на своей болезни

Ничего подлого, уверяют родные Алибасова, они не делали, ведь он шоумен, а значит, даже на собственном горе может делать деньги.
Обновлено вчера в 16:02
Интернет

Взломанная версия программы для раздевания девушек разлетелась по Сети

Обновлено вчера в 10:58
Происшествия

ЧП в Иркутской области: людей спасают из зоны затопления

Всего в области подтоплено около четырех тысяч домов, в которых проживает девять тысяч человек.
Обновлено вчера в 22:22
Армия и оружие

Чайная фабрика открылась в Дамаске

Предприятие по производству чая и кофе открылось в столице Сирии Дамаске, сообщил журналистам его директор Мухаммед Дауд.
Обновлено вчера в 22:09
Политика

Штабу Навального ответили на обвинения в подделке подписей

28 июня глава штаба Навального Леонид Волков в Twitter рассказал о якобы существующем в Москве офисе, в котором «рисуют» подписи за кандидатов в депутаты Митрохина, Соколова и других.
Обновлено вчера в 15:50
Общество

Семья зама Мантурова заработала сотни миллионов на командировках Минпромторга

Стало известно, кто заработал крупную сумму денег на командировках Минпромторга, на которые ведомство потратило почти 20 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 03:44
Общество

Мосгорсуд уменьшил штраф Звереву за пикет в защиту Байкала

Мосгорсуд уменьшил до 10 тыс. рублей штраф, наложенный на стилиста Сергея Зверева за одиночный пикет возле Кремля против строительства завода на Байкале.
Обновлено вчера в 08:40
Футбол

Сборная Чили обыграла Колумбию по пенальти

Обновлено вчера в 21:36
Футбол

Семья Эриксена ищет дом в Мадриде

По информации Fyens, семья полузащитника "сливочных" уже собирается переезжать в столицу Испании и даже подыскивает там дом.
Обновлено вчера в 20:11
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой

Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 09:39
Общество

Россияне рассказали о своих доходах на пенсии

Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено вчера в 08:40
Шоу-бизнес

Алиса Фрейндлих впервые стала прабабушкой

В Сети появилось первое фото ее наследника Сегодня внучка 84-летней Алисы Фрейндлих, продюсер Анна Тарасова, впервые стала мамой.
Обновлено вчера в 11:11
Наука

Витамин Е ускоряет развитие рака легких

Обновлено вчера в 03:10
Политика

Климкина в Раде назвали «позором украинской дипломатии»

Скорик назвал Климкина позором украинской дипломатии, начиная с внешнего вида и заканчивая результатами его работы.
Обновлено вчера в 23:58
Баскетбол

Сборная России потерпела второе поражение на женском Евробаскете-2019

Сборная России потерпела поражение от национальной команды Сербии в матче группового этапа чемпионата Европы по баскетболу среди женских команд 2019 года.
Обновлено вчера в 16:35
Армия и оружие

Кучма прибыл к Станице Луганская для контроля за разведением войск

После окончательного разведения сил будет отремонтирован мост через Северский Донец Представитель Украины в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке страны Леонид Кучма прибыл в Станицу Луганская для продолжения работы по разведению сил согласно минским соглашениям, сообщает издание Новости Донбасса.
Обновлено вчера в 10:13
Происшествия

В Новокузнецке неизвестные украли киоск по продаже мороженого

В Новокузнецке представитель торговой организации обратился к полицейским.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия

В Узбекистане аттракцион развалился во время движения

Аттракцион "Летающая тарелка" в парке Джизака (областной центр Узбекистана) развалился во время работы, погибла девушка, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.
Обновлено вчера в 14:04
Общество

МЧС предупредило о сильном дожде и ветре в Москве

Обновлено вчера в 03:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Арсен Венгер
Французский тренер
Французский футбольный тренер, с 1996 по 2018 год работавший с лондонским «Арсеналом».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ницца
Город
Средиземноморский город, порт и коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс - Альпы - Лазурный берег. Административный центр департамента Приморские Альпы, округа Ницца и 9 кантонов. Более 352 тысяч жителей. Крупный транспортный узел. Одно из главных курортных мест Лазурного Берега.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное