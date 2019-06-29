Футбол
Венгер может возглавить «Ниццу»Soccer.ru вчера в 15:23
Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер может возглавить «Ниццу». Владелец клуба уже провел переговоры с французским специалистом. Венгер руководил «Арсеналом» с 1996 года.
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Nice Matin: Самый богатый человек Великобритании купил «Ниццу» за 100 миллионов евро
Спорт-Экспрессвчера в 18:45
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 03:32, Ашберн
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Трамп назвал Путина прекрасным парнем
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Лолита рассказала о своем диагнозе
Российская певица Лолита Милявская рассказала о страшном для себя диагнозе, пишет «Собеседник».
Обновлено вчера в 21:21
Общество
В Воронеже проходит общегородской выпускной. Прямая трансляция
Обновлено вчера в 15:22
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МЧС решило эвакуировать город в Иркутской области из-за наводнения
Всего в Иркутской области паводок подтопил более 2,7 тыс. жилых домов с населением 7266 человек, в том числе 1759 детей.
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Глушаков подписал контракт с «Ахматом»
Обновлено в 03:27
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 09:39
Общество
Из крупнейшего сервиса с авиабилетами пропали рейсы в Крым
Из сервиса по поиску авиабилетов Skyscanner пропали рейсы в Крым.
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Абэ заявил о неизбежности реформы ВТО
Абэ подчеркнул, что реформа ВТО неизбежна.
Обновлено в 03:02
Происшествия
В жилом доме во Владимирской области взорвался газ
В пятиэтажном жилом доме в городе Ковров Владимирской области произошел взрыв бытового газа.
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Происшествия
Российским полицейским грозит дело из-за «лимонадного отравителя»
Официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова заявила, что прокуратура потребовала возбудить дело против должностных лиц ОМВД по Басманному району, которые занимались московским отравителем.
Обновлено вчера в 14:34
Происшествия
Минюст США заинтересовался сборкой Boeing 787 Dreamliner
Источники в авиационной отрасли проинформировали о том, что американский Минюст обратился с повестками по поводу выемки документов, связанных со сборкой Boeing 787 Dreamliner.
Обновлено вчера в 22:17
Шоу-бизнес
Божена Рынска написала два заявления в полицию
Накануне Рынска обратилась в полицию сразу с двумя заявлениями на родственниц Малашенко.
Обновлено вчера в 12:29
Политика
Во Флориде уголовников заставят платить за право голосовать
Губернатор Флориды Рон Десантис подписал закон, согласно которому осужденные за тяжкие преступления в штате будут обязаны оплатить взнос, чтобы получить право голосовать на выборах, сообщает CBS News.
Обновлено в 00:11
Происшествия
В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка
В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.
Обновлено вчера в 12:56
Экономика
В Абхазии начали принимать карты «Мир»
На территории Абхазии появилась возможность расплачиваться российскими картами «Мир», сообщил Национальный банк республики.
Обновлено вчера в 21:13
Общество
На молодежном форуме в Крыму показали шоу с целующимися девушками
В рамках молодежного форума «Таврида», который проходит в окрестностях города Судак на юго-востоке Крыма, состоялся показ спектакля от московской театральной лаборатории Gogol School.
Обновлено вчера в 16:10
Авто
Раскрыто будущее огромных «ноздрей» BMW
Эдриан ван Хоойдонк, главный дизайнер марки, ответил на критику в адрес спорного стилистического решения и поведал о будущем бээмвэшной радиаторной решетки.
Обновлено вчера в 03:54
Авто
Как менялась цена на Hyundai Solaris в России за последние 2 года
В июле 2017 года седан Hyundai Solaris предлагался в 11 комплектациях, цена на которые начиналась от 624 тыс. 900 руб. за базовую Active и доходила до 909 тыс. 900 рублей за топовую Elegance.
Обновлено в 00:50
Интернет
«Раздевающее» девушек приложение взломали и слили в Сеть
Обновлено в 02:29
Политика
Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 13:34
Происшествия
В Индии 15 человек погибли при обрушении стены жилого комплекса
По меньшей мере 15 человек погибли из-за падения 23-метровой стены на строительные бараки в городе Пуна штата Махараштра на западе Индии, сообщает телеканал NDTV.
Обновлено в 01:33
Футбол
Месси впервые спел гимн перед матчем сборной Аргентины
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси перед четвертьфинальным матчем Кубка Америки впервые спел гимн за всё время выступлений за национальную сборную.
Обновлено в 01:56
Общество
Синоптики предупредили об ухудшении обстановки в тонущем Приангарье
По данным регионального ГУ МЧС и Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 июня в регионе ожидаются грозы, а в горах Восточного Саяна пройдут ливневые дожди.
Обновлено в 03:21
Здоровье
Минтруд: В России увеличивается количество детей-инвалидов
В министерстве отметили, что общая численность детей с инвалидностью в России неуклонно увеличивается.
Обновлено вчера в 09:21
Здоровье
Глеб Никитин посетил Шахунью с рабочим визитом
Обновлено вчера в 17:18
Гаджеты
Производимые во Вьетнаме 5G-смартфоны будут продавать в США и Европе
REUTERS / Mai Nguyen В пресс-релизе компании сообщается, что телефоны Vsmart будут производиться на её заводе в столице Вьетнама Ханое и будут продаваться в США и странах Европы с апреля следующего года.
Обновлено в 02:03
Политика
Ангела Меркель заявила об отсутствии серьезных проблем со здоровьем
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она не имеет никаких серьезных проблем со здоровьем. Её слова приводит 29 июня агентство DPA.
Обновлено в 02:36
Наука
Кофе оказался универсальным жиросжигательным напитком
Обновлено вчера в 20:34
Политика
Россия и Саудовская Аравия договорились о продлении сделки ОПЕК+
Президент России Владимир Путин сообщил, что на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии договорился о продлении сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.
Обновлено в 03:24