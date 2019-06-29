Футбол
Венгер может возглавить «Ниццу»Soccer.ru вчера в 15:23
Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер может возглавить «Ниццу». Владелец клуба уже провел переговоры с французским специалистом. Венгер руководил «Арсеналом» с 1996 года.
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Nice Matin: Самый богатый человек Великобритании купил «Ниццу» за 100 миллионов евро
Спорт-Экспрессвчера в 18:45
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Экология
Ливень и град. На Улан-Удэ обрушилась непогода
Обновлено вчера в 08:09
Экономика
Российские больницы останутся без импортных бинтов и подгузников
В перечень изделий добавили 14 позиций: «марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная», «бинты стерильные и нестерильные марлевые», медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты, тампоны, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки).
Обновлено вчера в 09:09
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве прохожего на Курском вокзале
В районе Курского вокзала произошло убийство. Полиция уже задержала подозреваемого, передает Агентство "Москва".
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Политика
Путин ответил на возражения Элтона Джона
В России нормально относятся к представителям ЛГБТ-сообщества, но в стране также действует закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних - так президент России Владимир Путин ответил на заявление британского певца Элтона Джона, раскритиковавшего российского лидера за слова о том, что гомосексуалисты порой ведут себя излишне настойчиво в плане навязывания своих ценностей.
Обновлено в 06:05
Политика
Песков назвал факт встречи Путина и Мэй положительным
Сам факт встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй положителен, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 13:45
Происшествия
В Москве полиция задержала собравшихся поиграть в волейбол мигрантов
В Москве полицейские задержали около 40 уроженцев Киргизии, которые собрались поиграть в волейбол, сообщает Telegram-канал Baza.
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Театры
Курентзис завершит работу в Пермском театре на посту худрука оперой Моцарта
С нового сезона Курентзис прекращает работу в качестве худрука Пермского театра оперы и балета, но остается художественным руководителем Международного Дягилевского фестиваля в Перми, сохраняет за собой право на постановки на пермской сцене одной или нескольких опер в сезон, а также ангажемент на выступления оркестра MusicAeterna.
Обновлено в 05:27
Политика
Путин назвал произволом ситуацию с делом Голунова
Президент России Владимир Путин назвал произволом ситуацию с делом журналиста Ивана Голунова.
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Политика
Трамп рассказал о пяти стратегиях по Венесуэле
Президент США Дональд Трамп допускает, что может изменить подход к Венесуэле.
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Музыка
В Екатеринбурге отменили концерт рэпера Хаски
Выступление рэпера Хаски на фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге было отменено из-за возникшей здесь давки, об этом 29 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 04:28
Футбол
Каррера может возглавить греческий ПАОК
Как стало известно Sport24, бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера может продолжить карьеру в Греции.
Обновлено в 05:01
Политика
Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 13:34
Общество
Определена самая сексуальная нация в мире
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Политика
Путин заявил о ежедневном вмешательстве западных партнеров в дела РФ
Российский лидер добавил, что Москва не шумит и не истерит по поводу того, что западные партнеры постоянно вмешиваются в дела России.
Обновлено в 04:43
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно госпитализировали в Новороссийске
Обновлено вчера в 13:08
Интернет
Google показала темную тему в своих мобильных приложениях
Представители американской корпорации Google опубликовали новую демонстрацию темного режима в собственных приложениях Google Фото, Google Календарь и Google Новости.
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Гостей саммита G20 накормили цветами
В качестве основного блюда участники саммита могли попробовать куриный балантин, ризотто с листьями шисо, фаршированные тофу с цветками цуккини и настурции.
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Владимир Путин о наказании для предателей, Трампе и российских олигархах – большое интервью The Financial Times
В четверг, 27 июня, всего за несколько часов до начала саммита G20 в Осаке, Владимир Путин дал большое интервью авторитетному международному изданию The Financial Times.
Обновлено вчера в 09:33
Общество
От правителя Дубая сбежала жена, забрав $40 млн
Обновлено в 03:11
Интернет
«Раздевающее» девушек приложение взломали и слили в открытый доступ
Одному из пользователей Reddit удалось взломать программу DeepNude, позволяющую «раздевать» девушек на снимках, заплатив до $100.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Один человек погиб в результате хлопка газа в жилом доме в Коврове
Обновлено вчера в 22:53
Политика
Вопрос с поставками С-400 решен окончательно, заявил Эрдоган
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Общество
День города Петрозаводска отметили военным парадом
В Петрозаводске День города совпал с 75-летием со дня освобождения его от фашистских захватчиков.
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Происшествия
В Иркутской области прорвало дамбу на реке
В Иркутской области прорвало дамбу на реке Ока.
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Волкер возмутился предложением России освободить украинских моряков
Позже президент Украины Зеленский призвал главу России Владимира Путина освободить украинских моряков-провокаторов.
Обновлено в 03:42
Здоровье
Названы самые частые проблемы со здоровьем у домашних кошек
В московском комитете ветеринарии рассказали, с какими проблемами со здоровьем чаще всего сталкиваются домашние кошки и из-за чего они возникают.
Обновлено вчера в 21:05
Футбол
Глушаков стал футболистом «Ахмата»
Обновлено в 03:28
Шоу-бизнес
Ксения Собчак попросила Виторгана пригласить ее на спектакль
Максим Виторган и Ксения Собчак официально развелись в марте 2019 года.
Обновлено в 01:55
Политика
Во Флориде уголовники не смогут голосовать на выборах бесплатно
Во Флориде осужденных за тяжкие преступления обяжут оплатить взнос, чтобы получить право голосовать на выборах.
Обновлено в 05:33
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Меркель ответила на вопрос о своем здоровье
Ангеле Меркель за последний месяц дважды становилось плохо во время официальных мероприятий — на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и на приеме президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
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