Футбол

Венгер может возглавить «Ниццу»Soccer.ru вчера в 15:23

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер может возглавить «Ниццу». Владелец клуба уже провел переговоры с французским специалистом. Венгер руководил «Арсеналом» с 1996 года.
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Венгер может сменить экс-игрока «Арсенала» Виейра на посту тренера «Ниццы»

Sport24.ruвчера в 17:48

СМИ: Венгер ведет переговоры с французской командой

Матч ТВвчера в 15:32

Возглавлявший «Арсенал» 22 года тренер уйдет в «Ниццу»

Газета.Ruвчера в 18:50

Nice Matin: Самый богатый человек Великобритании купил «Ниццу» за 100 миллионов евро

Спорт-Экспрессвчера в 18:45

Венгер может вернуться к тренерской деятельности

Sport.ruвчера в 18:59

СМИ: Венгер ведет переговоры с французской командой

Sportbox.RUвчера в 15:32

Венгер может возглавить «Ниццу»

Soccer.ruвчера в 15:23
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Экология

Ливень и град. На Улан-Удэ обрушилась непогода

Обновлено вчера в 08:09
Экономика

Российские больницы останутся без импортных бинтов и подгузников

В перечень изделий добавили 14 позиций: «марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная», «бинты стерильные и нестерильные марлевые», медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты, тампоны, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки).
Обновлено вчера в 09:09
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве прохожего на Курском вокзале

В районе Курского вокзала произошло убийство. Полиция уже задержала подозреваемого, передает Агентство "Москва".
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Политика

Путин ответил на возражения Элтона Джона

В России нормально относятся к представителям ЛГБТ-сообщества, но в стране также действует закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних - так президент России Владимир Путин ответил на заявление британского певца Элтона Джона, раскритиковавшего российского лидера за слова о том, что гомосексуалисты порой ведут себя излишне настойчиво в плане навязывания своих ценностей.
Обновлено в 06:05
Политика

Песков назвал факт встречи Путина и Мэй положительным

Сам факт встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй положителен, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 13:45
Происшествия

В Москве полиция задержала собравшихся поиграть в волейбол мигрантов

В Москве полицейские задержали около 40 уроженцев Киргизии, которые собрались поиграть в волейбол, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 06:14
Театры

Курентзис завершит работу в Пермском театре на посту худрука оперой Моцарта

С нового сезона Курентзис прекращает работу в качестве худрука Пермского театра оперы и балета, но остается художественным руководителем Международного Дягилевского фестиваля в Перми, сохраняет за собой право на постановки на пермской сцене одной или нескольких опер в сезон, а также ангажемент на выступления оркестра MusicAeterna.
Обновлено в 05:27
Политика

Путин назвал произволом ситуацию с делом Голунова

Президент России Владимир Путин назвал произволом ситуацию с делом журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 03:53
Политика

Трамп рассказал о пяти стратегиях по Венесуэле

Президент США Дональд Трамп допускает, что может изменить подход к Венесуэле.
Обновлено в 04:34
Музыка

В Екатеринбурге отменили концерт рэпера Хаски

Выступление рэпера Хаски на фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге было отменено из-за возникшей здесь давки, об этом 29 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 04:28
Футбол

Каррера может возглавить греческий ПАОК

Как стало известно Sport24, бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера может продолжить карьеру в Греции.
Обновлено в 05:01
Политика

Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
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Общество

Определена самая сексуальная нация в мире

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Политика

Путин заявил о ежедневном вмешательстве западных партнеров в дела РФ

Российский лидер добавил, что Москва не шумит и не истерит по поводу того, что западные партнеры постоянно вмешиваются в дела России.
Обновлено в 04:43
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно госпитализировали в Новороссийске

Обновлено вчера в 13:08
Интернет

Google показала темную тему в своих мобильных приложениях

Представители американской корпорации Google опубликовали новую демонстрацию темного режима в собственных приложениях Google Фото, Google Календарь и Google Новости.
Обновлено в 05:10
Политика

Гостей саммита G20 накормили цветами

В качестве основного блюда участники саммита могли попробовать куриный балантин, ризотто с листьями шисо, фаршированные тофу с цветками цуккини и настурции.
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Политика

Владимир Путин о наказании для предателей, Трампе и российских олигархах – большое интервью The Financial Times

В четверг, 27 июня, всего за несколько часов до начала саммита G20 в Осаке, Владимир Путин дал большое интервью авторитетному международному изданию The Financial Times.
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Общество

От правителя Дубая сбежала жена, забрав $40 млн

Обновлено в 03:11
Интернет

«Раздевающее» девушек приложение взломали и слили в открытый доступ

Одному из пользователей Reddit удалось взломать программу DeepNude, позволяющую «раздевать» девушек на снимках, заплатив до $100.
Обновлено в 05:01
Происшествия

Один человек погиб в результате хлопка газа в жилом доме в Коврове

Обновлено вчера в 22:53
Политика

Вопрос с поставками С-400 решен окончательно, заявил Эрдоган

Вопрос с поставками С-400 решен окончательно, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено в 04:45
Общество

День города Петрозаводска отметили военным парадом

В Петрозаводске День города совпал с 75-летием со дня освобождения его от фашистских захватчиков.
Обновлено в 05:58
Происшествия

В Иркутской области прорвало дамбу на реке

В Иркутской области прорвало дамбу на реке Ока.
Обновлено вчера в 23:51
Политика

Волкер возмутился предложением России освободить украинских моряков

Позже президент Украины Зеленский призвал главу России Владимира Путина освободить украинских моряков-провокаторов.
Обновлено в 03:42
Здоровье

Названы самые частые проблемы со здоровьем у домашних кошек

В московском комитете ветеринарии рассказали, с какими проблемами со здоровьем чаще всего сталкиваются домашние кошки и из-за чего они возникают.
Обновлено вчера в 21:05
Футбол

Глушаков стал футболистом «Ахмата»

Обновлено в 03:28
Шоу-бизнес

Ксения Собчак попросила Виторгана пригласить ее на спектакль

Максим Виторган и Ксения Собчак официально развелись в марте 2019 года.
Обновлено в 01:55
Политика

Во Флориде уголовники не смогут голосовать на выборах бесплатно

Во Флориде осужденных за тяжкие преступления обяжут оплатить взнос, чтобы получить право голосовать на выборах.
Обновлено в 05:33
Политика

Меркель ответила на вопрос о своем здоровье

Ангеле Меркель за последний месяц дважды становилось плохо во время официальных мероприятий — на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и на приеме президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
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Арсен Венгер
Французский тренер
Французский футбольный тренер, с 1996 по 2018 год работавший с лондонским «Арсеналом».
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Средиземноморский город, порт и коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс - Альпы - Лазурный берег. Административный центр департамента Приморские Альпы, округа Ницца и 9 кантонов. Более 352 тысяч жителей. Крупный транспортный узел. Одно из главных курортных мест Лазурного Берега.
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