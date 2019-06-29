Футбол
Венгер может возглавить «Ниццу»Спорт-Экспресс 15:15
Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер может возглавить "Ниццу", сообщает журналист France Football Набиль Джеллит. Между руководством клуба и специалистом налажен контакт.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:49, Вашингтон
Космос
Военный спутник США был выведен с борта МКС в космос
Обновлено в 04:03
Политика
Трамп заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с лидером КНДР Кин Чен Ыном в демилитаризованной зоне на границе Северной и Южной Корей, чтобы пожать руку.
Обновлено в 19:24
Политика
Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии
Британский певец Элтон Джон обратился в своем Instagram к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 18:13
Политика
Власти ДНР и ЛНР передали Киеву четырех пленных
Договориться об освобождении четырех украинских военных Медведчук и лидеры самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник смогли в минувший четверг на встрече в Минске.
Обновлено в 08:35
Финансы
Россия и Китай отказались от расчетов в долларах
Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах.
Обновлено вчера в 23:27
Политика
Минюст признал работу фонда «Свободная Россия» нежелательной
Фонд «Свободная Россия» включили в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признали нежелательной на территории Российской Федерации.
Обновлено в 13:03
Экономика
«Аэрофлот» рассмотрит возможность хеджирования топлива в «дочках»
Группа "Аэрофлот" изучает возможность хеджирования топливных рисков для дочерних компаний.
Обновлено в 13:00
Общество
Россияне рассказали о своих доходах на пенсии
Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 08:40
Футбол
Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки, где сыграет с Бразилией
В рамках четвертьфинала Кубка Америки сборная Аргентины на поле стадиона "Маракана" в бразильском городе Рио-де-Жанейро обыграла национальную команду Венесуэлы со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Лаутаро Мартинес и Джовани Ло Чельсо, забившие на 10-й и 74-й минутах соответственно.
Обновлено в 17:00
Происшествия
Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей
Сергеев прибыл в Лондон утром 2 марта и улетел ближе к вечеру 4 марта. В этот же день Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом.
Обновлено в 17:41
Политика
Кадыров разделил мнение Путина про предателей
Предательство является худшим из всех низких поступков - так глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал слова президента России Владимира Путина, прокомментировавшего ранее дело с отравлением экс-полковника ГРУ Минобороны РФ Сергея Скрипаля.
Обновлено в 13:20
Экономика
ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Олега Бойко
Банк России отменил два предписания о выявлении фактов неудовлетворительной деловой репутации российского бизнесмена Олега Бойко, которые были вынесены ему в мае 2019 года.
Обновлено в 15:46
Происшествия
Топ-менеджера «Рольфа» отправили под домашний арест
Басманный суд Москвы отправил под домашний арест директора департамента развития бизнеса группы компаний "Рольф" Анатолия Кайро по делу о валютных махинациях на 4 млрд руб. Срок домашнего ареста установлен до 25 августа.
Обновлено в 12:01
Происшествия
Город Тулун Иркутской области эвакуируют из-за сильного паводка
В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за сильного паводка, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.
Обновлено в 09:57
Финансы
Cтало известно, на сколько проиндексируют пенсии в 2020 году
Страховые пенсии в 2020 году планируется повысить на 6,6 процента, а размер пенсионного балла увеличится до 93 рублей (сейчас он стоит 87 рублей 24 копейки).
Обновлено вчера в 20:03
Экономика
Определено влияние пенсионной реформы на экономику
Увеличение пенсионного возраста граждан РФ окажет положительный эффект на ВВП страны, однако его будет недостаточно для компенсации сокращения трудоспособного населения.
Обновлено в 13:41
Политика
Американец из «кремлевского доклада» и Минфин США достигли соглашения
Гапонцев подал иск к Минфину США в декабре минувшего года. В нем бизнесмен указывал, что начал терять контрагентов.
Обновлено в 19:09
Политика
Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение
Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.
Обновлено в 12:46
Политика
Путин пришел со своим термосом на ужин лидеров G20
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин был с термосом на ужине в честь лидеров стран G20.
Обновлено в 08:52
Транспорт
Шереметьево подтопило из-за сильных дождей
Московский аэропорт Шереметьево подтопило из-за проливных дождей.
Обновлено в 09:32
Политика
Глава МИД Испании объяснил свои слова о России
Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свои слова о России, из-за которых в мае в Министерство иностранных дел России был вызван испанский посол в Москве.
Обновлено в 18:45
Политика
Силуанов оценил влияние торговой войны США и Китая на Россию
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов в интервью RT оценил влияние торговых споров США и Китая на мировую и российскую экономику.
Обновлено в 08:22
Политика
Порошенко насторожило, что Киеву не сообщили о встрече Путина и Трампа
Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал «очень тревожным звонком» тот факт, что Вашингтон не предупредил Киев о встрече президентов России и США на саммите в Осаке.
Обновлено в 18:32
Политика
Миллер пошутил о судьбе транзита российского газа через Украину
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер пошутил о транзите российского газа через Украину с 1 января по истечению действующего контракта.
Обновлено в 10:13
Общество
МЧС предупредило о сильном дожде и ветре в Москве
Обновлено в 03:07
Армия и оружие
На форуме «Армия-2019» показали двухствольный автомат АО-32
На форуме «Армия-2019» продемонстрировали уникальный двухствольный автомат.
Обновлено в 04:22
Футбол
Айртон тренировался в общей группе «Спартака», Шитов получил травму
Вместе с командой участие в тренировке принимал защитник Айртон Лукас, который ранее получил ушиб голеностопа в матче 1-го тура Кубка Париматч Премьер с «Ростовом» (0:2). Накануне Айртон занимался в тренажёрном зале под присмотром тренера по реабилитации.
Обновлено в 17:40
Авто
Из старого Volkswagen Transporter сделали уникальный дом на колёсах
Под капотом фургона ничего нет, кроме гриля, поэтому владелец всегда сможет приготовить себе трапезу.
Обновлено в 12:56
Гаджеты
Apple перенесла производство Mac Pro в Китай
Apple начала собирать в Китае новые компьютеры Mac Pro - единственные крупные устройства, которые американская компания до недавнего времени производила в США, пишет The Wall Street Journal.
Обновлено в 13:18