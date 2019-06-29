Футбол

Венгер может возглавить «Ниццу»Спорт-Экспресс 15:15

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер может возглавить "Ниццу", сообщает журналист France Football Набиль Джеллит. Между руководством клуба и специалистом налажен контакт.
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Венгер может сменить экс-игрока «Арсенала» Виейра на посту тренера «Ниццы»

Sport24.ru17:48

Венгер может вернуться к тренерской деятельности

Sport.ru18:59

СМИ: Венгер ведет переговоры с французской командой

Sportbox.RU15:32

Nice Matin: Самый богатый человек Великобритании купил «Ниццу» за 100 миллионов евро

Спорт-Экспресс18:45

СМИ: Венгер ведет переговоры с французской командой

Матч ТВ15:32

Возглавлявший «Арсенал» 22 года тренер уйдет в «Ниццу»

Газета.Ru18:50

Венгер может возглавить «Ниццу»

Soccer.ru15:23
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:49, Вашингтон
Космос

Военный спутник США был выведен с борта МКС в космос

Обновлено в 04:03
Политика

Трамп заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с лидером КНДР Кин Чен Ыном в демилитаризованной зоне на границе Северной и Южной Корей, чтобы пожать руку.
Обновлено в 19:24
Политика

Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии

Британский певец Элтон Джон обратился в своем Instagram к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 18:13
Политика

Власти ДНР и ЛНР передали Киеву четырех пленных

Договориться об освобождении четырех украинских военных Медведчук и лидеры самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник смогли в минувший четверг на встрече в Минске.
Обновлено в 08:35
Финансы

Россия и Китай отказались от расчетов в долларах

Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах.
Обновлено вчера в 23:27
Политика

Минюст признал работу фонда «Свободная Россия» нежелательной

Фонд «Свободная Россия» включили в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признали нежелательной на территории Российской Федерации.
Обновлено в 13:03
Экономика

«Аэрофлот» рассмотрит возможность хеджирования топлива в «дочках»

Группа "Аэрофлот" изучает возможность хеджирования топливных рисков для дочерних компаний.
Обновлено в 13:00
Общество

Россияне рассказали о своих доходах на пенсии

Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 08:40
Футбол

Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки, где сыграет с Бразилией

В рамках четвертьфинала Кубка Америки сборная Аргентины на поле стадиона "Маракана" в бразильском городе Рио-де-Жанейро обыграла национальную команду Венесуэлы со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Лаутаро Мартинес и Джовани Ло Чельсо, забившие на 10-й и 74-й минутах соответственно.
Обновлено в 17:00
Происшествия

Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей

Сергеев прибыл в Лондон утром 2 марта и улетел ближе к вечеру 4 марта. В этот же день Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом.
Обновлено в 17:41
Политика

Кадыров разделил мнение Путина про предателей

Предательство является худшим из всех низких поступков - так глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал слова президента России Владимира Путина, прокомментировавшего ранее дело с отравлением экс-полковника ГРУ Минобороны РФ Сергея Скрипаля.
Обновлено в 13:20
Экономика

ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Олега Бойко

Банк России отменил два предписания о выявлении фактов неудовлетворительной деловой репутации российского бизнесмена Олега Бойко, которые были вынесены ему в мае 2019 года.
Обновлено в 15:46
Происшествия

Топ-менеджера «Рольфа» отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест директора департамента развития бизнеса группы компаний "Рольф" Анатолия Кайро по делу о валютных махинациях на 4 млрд руб. Срок домашнего ареста установлен до 25 августа.
Обновлено в 12:01
Происшествия

Город Тулун Иркутской области эвакуируют из-за сильного паводка

В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за сильного паводка, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.
Обновлено в 09:57
Финансы

Cтало известно, на сколько проиндексируют пенсии в 2020 году

Страховые пенсии в 2020 году планируется повысить на 6,6 процента, а размер пенсионного балла увеличится до 93 рублей (сейчас он стоит 87 рублей 24 копейки).
Обновлено вчера в 20:03
Армия и оружие

Невидимый для самолетов и дронов радар создали в России

Обновлено в 06:45
Экономика

Определено влияние пенсионной реформы на экономику

Увеличение пенсионного возраста граждан РФ окажет положительный эффект на ВВП страны, однако его будет недостаточно для компенсации сокращения трудоспособного населения.
Обновлено в 13:41
Политика

Американец из «кремлевского доклада» и Минфин США достигли соглашения

Гапонцев подал иск к Минфину США в декабре минувшего года. В нем бизнесмен указывал, что начал терять контрагентов.
Обновлено в 19:09
Политика

Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение

Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.
Обновлено в 12:46
Политика

Путин пришел со своим термосом на ужин лидеров G20

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин был с термосом на ужине в честь лидеров стран G20.
Обновлено в 08:52
Транспорт

Шереметьево подтопило из-за сильных дождей

Московский аэропорт Шереметьево подтопило из-за проливных дождей.
Обновлено в 09:32
Политика

Глава МИД Испании объяснил свои слова о России

Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свои слова о России, из-за которых в мае в Министерство иностранных дел России был вызван испанский посол в Москве.
Обновлено в 18:45
Политика

Силуанов оценил влияние торговой войны США и Китая на Россию

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов в интервью RT оценил влияние торговых споров США и Китая на мировую и российскую экономику.
Обновлено в 08:22
Политика

Порошенко насторожило, что Киеву не сообщили о встрече Путина и Трампа

Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал «очень тревожным звонком» тот факт, что Вашингтон не предупредил Киев о встрече президентов России и США на саммите в Осаке.
Обновлено в 18:32
Политика

Миллер пошутил о судьбе транзита российского газа через Украину

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер пошутил о транзите российского газа через Украину с 1 января по истечению действующего контракта.
Обновлено в 10:13
Общество

МЧС предупредило о сильном дожде и ветре в Москве

Обновлено в 03:07
Армия и оружие

На форуме «Армия-2019» показали двухствольный автомат АО-32

На форуме «Армия-2019» продемонстрировали уникальный двухствольный автомат.
Обновлено в 04:22
Футбол

Айртон тренировался в общей группе «Спартака», Шитов получил травму

Вместе с командой участие в тренировке принимал защитник Айртон Лукас, который ранее получил ушиб голеностопа в матче 1-го тура Кубка Париматч Премьер с «Ростовом» (0:2). Накануне Айртон занимался в тренажёрном зале под присмотром тренера по реабилитации.
Обновлено в 17:40
Авто

Из старого Volkswagen Transporter сделали уникальный дом на колёсах

Под капотом фургона ничего нет, кроме гриля, поэтому владелец всегда сможет приготовить себе трапезу.
Обновлено в 12:56
Гаджеты

Apple перенесла производство Mac Pro в Китай

Apple начала собирать в Китае новые компьютеры Mac Pro - единственные крупные устройства, которые американская компания до недавнего времени производила в США, пишет The Wall Street Journal.
Обновлено в 13:18
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Арсен Венгер
Французский тренер
Французский футбольный тренер, с 1996 по 2018 год работавший с лондонским «Арсеналом».
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Средиземноморский город, порт и коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс - Альпы - Лазурный берег. Административный центр департамента Приморские Альпы, округа Ницца и 9 кантонов. Более 352 тысяч жителей. Крупный транспортный узел. Одно из главных курортных мест Лазурного Берега.
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