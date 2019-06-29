Футбол

Венгер может возглавить «Ниццу»Спорт-Экспресс 15:15

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Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер может возглавить "Ниццу", сообщает журналист France Football Набиль Джеллит. Между руководством клуба и специалистом налажен контакт.
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