Политика

Венесуэльская оппозиция пересмотрит отношения с РоссиейLenta.ru 01:46

Венесуэла собирается пересмотреть стоимость заключенных с Россией контрактов на поставку вооружений, а также отношения с Москвой в целом.
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Оппозиция Венесуэлы намерена пересмотреть оружейные контракты с Россией

Венесуэльская оппозиция, которая контролирует Национальную ассамблею (однопалатный парламент), собирается пересмотреть стоимость заключенных ранее с Россией контрактов на поставки вооружений, а также отношения с Москвой в целом.
ТАССвчера в 16:18

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Оппозиция Венесуэлы хочет пересмотреть отношения с Россией

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ФАНвчера в 18:43

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News.ruвчера в 17:10

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Оппозиция Венесуэлы намерена пересмотреть контракты на поставки российского оружия

Эхо Москвывчера в 16:58

Оппозиция Венесуэлы пересмотрит оружейные контракты с РФ

Московский Комсомолецвчера в 16:40

Оппозиция Венесуэлы намерена пересмотреть оружейные контракты с Россией

ТАССвчера в 16:18
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В московских аэропортах начали тестировать автоматизированную систему паспортного контроля, рассказали «Известиям» в ФСБ.
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В Подмосковье разбираются в ситуации с избиением школьника на уроке

Уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова сообщила, что разбирается в инциденте, который произошел на уроке физкультуры у первоклассников в одной из школ подмосковных Химок.
Обновлено вчера в 09:36
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Около 400 «Яндекс.Телефонов» продано за декабрь

Всего около 400 «Яндекс.Телефонов» было реализовано за неполный декабрь 2018 года, а к 20 января число проданных смартфонов выросло до 450, сообщают «Ведомости» со ссылкой на сотрудников трех ритейлеров.
Обновлено в 03:07
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Врио мэра Белгорода Юрий Галдун извинился перед горожанином за совет воспользоваться слуховым аппаратом.
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Музыка

Скончался двукратный лауреат «Грэмми» Джеймс Ингрэм

Известный американский певец умер в возрасте 66 лет. На 67-м году жизни скончался двукратный лауреат премии «Грэмми» Джеймс Ингрэм.
Обновлено вчера в 21:40
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Facebook платит пользователям 20 долларов за установку следящего VPN

Согласно информации издания, социальная сеть платит своим пользователям за установку следящего VPN.
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В РСА предупредили о возможном росте цен на ОСАГО

Предложенное Минфином РФ и одобренное Банком России увеличение размера страховой выплаты по ОСАГО за вред жизни и здоровью с 500 тыс. рублей до 2 млн рублей повлечет за собой рост средней цены полиса.
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Эксперт предсказал последствия в случае войны России с Японией

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В регионах СЗФО началась эвакуация из-за сообщений о минировании

Из-за массовых звонков о минировании идет эвакуация Прионежской администрации и районного суда, здания которых расположены в Петрозаводске.
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ТПУ «Саларьево» примет первых пассажиров в Москве к лету 2019 года

Обновлено в 03:46
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В Ленобласти подростки в масках подожгли шапку на голове девочки

Неизвестные подростки в масках подожгли шапку на несовершеннолетней девочки и избили ребенка на улице в городе Волхов Ленинградской области, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
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Происшествия

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В Морском государственном университете имени адмирала Невельского (Владивосток) начались обыски, сообщает 30 января «РИА Новости» со ссылкой на источники в силовых структурах региона.
Обновлено вчера в 22:51
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Хот-хэтч Hyundai i30 N сертифицирован в России

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Пилотируемый полет на МКС отложили на 14 марта

Обновлено вчера в 19:36
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Школы и учреждения дополнительного образования в Екатеринбурге закрылись на карантин.
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Минприроды признало острой проблему транспортного шума в Москве

Министерство природных ресурсов и экологии РФ в докладе назвало города, где проблема транспортного шума стоит особенно остро, передаёт 30 января RT.
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Электрички задерживаются на Ярославском направлении

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Перевозки по "единому" билету в Крым, которые с 2014 года осуществляются в курортный сезон, возобновятся через аэропорт Симферополь с 20 апреля, а через железнодорожные вокзалы Анапы и Краснодара - с 30 апреля.
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