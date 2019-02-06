Экономика
Венесуэльская компания PDVSA переводит свои счета в ГазпромбанкСтрана Советов on-line вчера в 00:05
Власти Венесуэлы приняли решение перевести банковские счета государственной нефтяной компании PDVSA и ее совместных предприятий в российский Газпромбанк. Компания уже проинформировала своих клиентов о предстоящих изменениях.
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с чего всё началось
Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA переводит банковские счета своих совместных нефтяных предприятий на недавно открытый счет в Газпромбанке, сообщает Рейтер со ссылкой на источник и внутренний документ компании.Взгляд.рувчера в 07:00
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PDVSA переводит банковские счета нефтяных совместных предприятий в Газпромбанк
ПРАЙМ09 февраля в 17:43
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