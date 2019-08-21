Энергетика

Венесуэльская PDVSA снизила долг перед «Роснефтью» до $1,1 млрдТАСС 09:42

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Венесуэльская государственная нефтедобывающая компания PDVSA к 30 июня 2019 года сократила долг перед "Роснефтью" до $1,1 млрд, говорится в материалах российской компании. По итогам первого квартала объем долга составлял $1,8 млрд.
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