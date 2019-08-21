Энергетика
Венесуэльская PDVSA снизила долг перед «Роснефтью» до $1,1 млрдТАСС 09:42
Венесуэльская государственная нефтедобывающая компания PDVSA к 30 июня 2019 года сократила долг перед "Роснефтью" до $1,1 млрд, говорится в материалах российской компании. По итогам первого квартала объем долга составлял $1,8 млрд.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 11:22, Ашберн
Политика
Захарова назвала фейком платные документы после украинской тюрьмы
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила о распространении неверной информации о требовании денег с гражданина России Евгения Мефёдова, которого отпустили под залог из украинской тюрьмы.
Обновлено в 10:53
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
В Петербурге женщина попала в больницу после мощного прорыва трубы
Одна женщина госпитализирована после прорыва трубы горячего водоснабжения на улице Дыбенко в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в администрации Невского района.
Обновлено в 10:19
Авто
Бренд Ravon вернулся в Россию: назван модельный ряд и цены
Модельный ряд сократился до трех «проверенных временем автомобилей»: Ravon R2, Nexia R3 и R4. Цены стартуют с отметки 646 000 рублей.
Обновлено в 09:20
Политика
Порошенко улетел рыбачить в Норвегию
Бывший президент Украины Петр Порошенко улетел на отдых вместе со своей семьей в норвежский город Олесунн.
Обновлено в 11:10
Общество
РФ закупит за рубежом 10 тыс. упаковок психотропных лекарств для детей
Отмечается, что федеральное предприятие "Московский эндокринный завод" уже направило запрос зарубежным производителям о возможности поставки "не менее 10 тыс. упаковок" четырех психотропных препаратов.
Обновлено в 10:09
Политика
Лавров откроет в Москве выставку о начале Второй мировой войны
На сайте дипведомства говорится, что экспозиция состоит из уникальных материалов, в том числе из Архива Министерства, воссоздающие подлинную картину событий того времени, выявляющие истинные причины мирового конфликта и его виновников.
Обновлено 19 августа в 23:33
Армия и оружие
Шойгу рассказал о напряженной обстановке на западных границах России
До конца года в Западном военном округе пройдет более 20 учений, которые затронут войска ПВО, материально-технического обеспечения, а также береговые подразделения.
Обновлено в 04:11
Кино
Человек-паук покидает киновселенную Marvel
Обновлено в 04:25
Происшествия
Посольство сообщило о состоянии похищенных пиратами россиян
Ранее сообщалось, что с атакованного у берегов Камеруна судна «Мармалайта» были похищены восемь моряков, в том числе трое россиян — капитан, старший помощник и главный механик.
Обновлено в 10:02
Армия и оружие
Су-57Э положит конец монополии F-35
Обновлено в 08:13
Футбол
Рибери официально перешел в «Фиорентину»
Французский полузащитник Франк Рибери перешел в "Фиорентину", сообщается на официальном сайте итальянской команды.
Обновлено в 08:18
Шоу-бизнес
Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы
У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.
Обновлено в 01:50
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в поджоге мужчины
Полиция в Москве задержала двух человек, подозреваемых в поджоге мужчины на Касимовской улице.
Обновлено в 10:40
Происшествия
Медики рассказали о состоянии пострадавшей в Турции девочки
Пострадавшая в турецком Бодруме российская девочка находится в глубокой коме, перевезти ее в Россию в ближайшее время невозможно, сообщил в среду главный внештатный специалист городского комитета по здравоохранению, детский анестезиолог-реаниматолог Владимир Копылов.
Обновлено в 11:05
Армия и оружие
На Западе оценили новый российский беспилотник
Западные эксперты оценили новейший российский ударный беспилотник «Альтиус-У», который накануне совершил первый полет.
Обновлено в 09:53
Кино
Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено вчера в 13:09
Футбол
Алания — Ротор 2:1
В матче 1/32 финала Кубка России «Алания» принимала волгоградский «Ротор».
Обновлено в 10:57
Политика
Захарова отреагировала на возможность возвращения России в G8
Обсуждение возможного возвращения России в G8 должно быть переведено из публично-развлекательной в профессиональную сферу, заявила радиостанции «Говорит Москва» официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Летевший в Ухту самолет Utair вернулся во Внуково из-за неисправности
Самолет авиакомпании Utair, летевший в Ухту, вернулся в аэропорт Внуково спустя почти полтора часа после вылета.
Обновлено в 10:47
Общество
По каким запросам ищут фильмы в интернете
Обновлено в 10:48
Политика
Путин встретится в Хельсинки с президентом Финляндии
Владимира Путина ждут в Хельсинки, где он проведет переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 23:20
Политика
WP узнала о рассматриваемых США условиях покупки Гренландии
Администрация президента США обсуждала возможность предложить Дании в рамках сделки по покупке Гренландии ежегодно выплачивать острову субсидию в размере $600 млн, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 08:11
Политика
Суд оставил украинских моряков в СИЗО
Мосгорсуд отклонил апелляционные жалобы защиты на постановления Лефортовского районного суда о продлении срока арестаукраинским морякам, которые были задержаны в Керченском проливе.
Обновлено в 09:12
Происшествия
Создатель Музея русской иконы погиб в Греции
Создатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции, передает РИА "Новости" со ссылкой на друга коллекционера - академика российской академии художеств, заведующего отделом культуры древности в Институте мировой культуры МГУ Алексея Лидова.
Обновлено в 06:34
Шоу-бизнес
Сын Пугачевой и Галкина показал отцу, где спрятаться от папарацци
В самом начале видео Максим Галкин спрашивает маленького сына о том, чем он занимается, показывая, как мальчик копается с лопаткой в песке.
Обновлено в 05:28
Футбол
«Зенит» опубликовал архивное фото Семака и Кругового
«Зенит» на своей страничке в Twitter разместил архивную фотографию, на которой запечатлены главный тренер команды Сергей Семак и защитник Данил Круговой.
Обновлено в 11:00