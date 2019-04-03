Венесуэла задержала выплату по долгу перед РоссиейРеальное время вчера в 13:13

Власти Венесуэлы пока не выплатили транш по долгу перед Россией, он должен был поступить в марте.

Венесуэла задержала выплату по долгу перед Россией

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