Экономика
Венесуэла задержала выплату по долгу перед РоссиейРеальное время вчера в 13:13
Власти Венесуэлы пока не выплатили транш по долгу перед Россией, он должен был поступить в марте.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Минфин: у Венесуэлы есть месяц на выплату транша по долгу России «без последствий»
Коммерсантъвчера в 11:48
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 08:42, Ашберн
Кино
Скончался режиссер Георгий Данелия
Обновлено в 07:53
Футбол
Скончался бывший главный врач футбольного «Динамо» Дмитрий Бабиченко
Бывший главный врач московского футбольного клуба "Динамо" Дмитрий Бабиченко умер в среду в возрасте 65 лет, сообщается на официальном сайте команды.
Обновлено в 06:07
Игры
Remedy точно не вернётся к работе над Alan Wake 2 в ближайшие годы
Подробностями PR-директор делиться не стал, но он также уточнил, что в ближайшее время возобновить работу над сиквелом студии точно не удастся - график Remedy на следующую пару лет уже расписан.
Обновлено в 07:08
Происшествия
В Петербурге коллектора задержали за избиение должника
В Петербурге сотрудники полиции задержали 26-летнего коллектора, работавшего сразу на две микрофинансовые организации.
Обновлено в 05:14
Политика
Алексей Текслер пообещал снести все незаконные ларьки в Челябинске
Врио губернатора Челябинского региона в ходе пресс-конференции 4 апреля пообещал снести все незаконные ларьки в Челябинске.
Обновлено в 03:47
Общество
Росстат объяснил данные об уровне жизни россиян
Росстат объяснил результаты исследования об уровне жизни россиян, согласно которым не всем гражданам хватает денег на обувь.
Обновлено вчера в 14:35
Политика
Эстонский политик выступил за взаимную отмену санкций с Россией
Бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с российским лидером Владимиром Путиным отмену антироссийских санкций и ответных мер Москвы.
Обновлено в 05:59
Армия и оружие
В МИД России оценили слова генсека НАТО о Гитлере, Сталине и ИГ
Замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который поставил в один ряд руководителя Советского Союза генералиссимуса Иосифа Сталина, лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера и «Исламское государство» (ИГ — террористическая организация, запрещенная в России).
Обновлено в 06:40
Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения
Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Политика
«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»
Обновлено в 07:45
Транспорт
В Петербурге построят ещё три перехватывающие парковки
В городе объявили три конкурса на проекты перехватывающих автостоянок, на которых петербургские автомобилисты смогут разместить около 500 машин.
Обновлено в 07:55
Космос
Корабль «Прогресс МС-11» стартовал к МКС с Байконура
В ноябре ракета-носитель «Союз-ФГ» с грузовым кораблём «Прогресс МС-10» была запущена к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур.
Обновлено в 07:02
Политика
Европарламент утвердил поправки к Газовой директиве ЕС
Европарламент утвердил поправки в Газовую директиву Евросоюза, согласно которой на газопроводы третьих стран, проходящие через территорию государств — членов ЕС, будут распространяться действующие в союзе правила, сообщается на сайте законодательного органа.
Обновлено в 06:53
Кино
Названа причина смерти актера Алексея Булдакова
Обновлено вчера в 08:00
Политика
ЕС не признает решение о лишении Гуаидо парламентского иммунитета
ЕС не признает решение о снятии парламентского иммунитета с Хуана Гуаидо, это нарушает конституцию, говорится в распространенном в четверг заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини.
Обновлено в 04:54
Экономика
Росстат назвал наиболее подорожавший в марте продукт
В марте 2019 года в России больше всего подорожала белокочанная капуста. Ее стоимость увеличилась на 41,5%, свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено в 07:27
Общество
Заслуженный врач РФ не добился извинений от Елены Малышевой
Елена Малышева не стала приносить извинения врачам-остеопатам, как того требовал заслуженный врач России Дмитрий Мохов.
Обновлено в 07:35
Футбол
Сёмин выразил надежду на возвращение Кокорина и Мамаева в футбол
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев смогут вернуться в футбол после заключения в СИЗО.
Обновлено в 08:03
Политика
Россия вернула Израилю тело погибшего 37 лет назад солдата
Президент России Владимир Путин подтвердил участие России в спецоперации в Сирии по поиску и возвращению на родину останков израильского сержанта Захарии Баумеля, пропавшего без вести на юге Ливана 37 лет назад.
Обновлено в 05:42
Гаджеты
Apple представила новые беспроводные наушники Powerbeats Pro
Американская компания Apple представила новую модель беспроводных наушников Beats Powerbeats Pro, работающих на чипе H1.
Обновлено в 07:07
Политика
Генсек Совета Европы выразил надежду на решение «российского вопроса»
Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд выразил надежду на решение «российского вопроса», чтобы РФ осталась в организации после июня 2019 года.
Обновлено в 06:57
Общество
В документы несовершеннолетних в Италии вернут «отца» и «мать»
В августе 2018 года Сальвини дал указание заменить в официальных анкетах ведомства название граф «родитель 1» и «родитель 2» на традиционные «мать» и «отец».
Обновлено в 07:32
Армия и оружие
Грузия получила все закупленные в США ПТРК Javelin
Обновлено в 06:52
Футбол
«Вулверхэмптон» выкупил Рауля Хименеса у «Бенфики» за рекордную сумму
По информации Squawka, английский клуб выкупил 27-летнего игрока у "Бенфики" за 30 миллионов фунтов.
Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес
Дана Борисова оказалась в компании пьяных мужиков
Обновлено в 07:08
Кино
Владимир Путин поздравил с днем рождения Элину Быстрицкую
Обновлено в 05:10
Происшествия
Полиция возбудила дело после ДТП с шестью погибшими в Подмосковье
Полиция Московской области возбудила уголовное дело по факту ДТП на трассе М-4 «Дон», в котором шесть человек погибли и двое пострадали.
Обновлено в 04:47