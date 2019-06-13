Финансы
Венесуэла выпустит в оборот новые денежные купюрыРоссийская газета вчера в 19:53
С 13 июня сразу три новых купюры в 10 тысяч, 20 тысяч и 50 тысяч боливаров выпускаются в оборот в Венесуэле. Такую информацию распространил центральный банк страны, подчеркнув, что новые деньги будут вводиться в обращение постепенно и дополнят действующий сейчас набор денежных знаков.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В Венесуэле в обращение вошли банкноты номиналом 50 тысяч боливаров
Комсомольская правдавчера в 20:47
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 08:38, Ашберн
Кино
Фильм «Люди в чёрном: Интернэшнл» не понравился кинокритикам
Четвёртая часть популярной франшизы «Люди в чёрном» получила низкую оценку кинокритиков.
Обновлено в 07:32
Происшествия
На борту атакованного в Оманском заливе танкера были россияне
Среди моряков, находившихся на борту одного из нефтяных танкеров, атакованных в Оманском заливе, по непроверенным данным, были россияне.
Обновлено в 07:23
Политика
Путин уволил двух генералов МВД за дело Голунова
Обновлено в 06:43
Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Авто
Стартовало производство внедорожника Aston Martin DBX
Эксперты пророчат новому внедорожнику Aston Martin DBX большое будущее.
Обновлено вчера в 04:16
Армия и оружие
США разместят в Польше эскадрилью разведывательных беспилотников
Вашингтон и Варшава договорились о размещении на территории Польши эскадрильи ударных разведывательных беспилотников MQ-9.
Обновлено вчера в 21:02
Экономика
Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетов
За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
В Думе предложили ввести выплаты за незаконное уголовное преследование
В Госдуму внесен законопроект, который предлагает ввести компенсацию морального вреда за незаконное уголовное преследование.
Обновлено в 08:28
Политика
В Госкино Украины хотят запретить сериал «Сваты»
Обновлено вчера в 13:52
Здоровье
Диетологи назвали полезные свойства свежих огурцов
Огурцы обладают рядом свойств, которые позволят не только наладить работу пищеварительной системы, но и оздоровить мозг.
Обновлено вчера в 22:17
Технологии
Huawei потребовала от американской Verizon более $1 млрд за патенты
Китайская Huawei потребовала от компании Verizon из США заплатить ей более $1 млрд. Об этом 12 июня сообщила газета The Wall Street Journal.
Обновлено в 08:21
Общество
Кейт Миддлтон поразила шикарным платьем и бриллиантами
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон появилась в изысканном бежевом платье с бриллиантами на гала-концерте в рамках акции по борьбе с употреблением запрещенных средств.
Обновлено в 06:33
Хоккей
Тарасенко прокомментировал победу «Сент-Луиса» в Кубке Стэнли
Обновлено вчера в 23:30
Здоровье
Названы опасные последствия привычки пить кофе
Еще одним опасным последствием потребления кофе является риск инсульта.
Обновлено в 00:58
Шоу-бизнес
Меган Маркл подверглась критике за вечеринку в королевской резиденции
Меган Маркл подверглась критике за вечеринку, которую она собирается организовать в своей резиденции по случаю рождения ребенка.
Обновлено в 07:53
Происшествия
53 ребенка умерли, поев плоды личи
53 ребенка умерли, поев плоды личи, на севере Индии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:07
Происшествия
В Новосибирской области девушку убило молнией
Обновлено в 06:28
Происшествия
Бывший ведущий «12 злобных зрителей» на MTV впал в кому
Бывший ведущий телеканала MTV Михаил Рольник впал в кому в Москве. Об этом "Комсомольской правде" сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 08:00
Происшествия
В Белоруссии казнили убийцу трех человек
В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек.
Обновлено в 06:49
Происшествия
Кокорин попросил суд о справедливости
Футболист Александр Кокорин в ходе заседания суда, на котором рассматривается поданная стороной защиты апелляция, попросил справедливости.
Обновлено в 07:12
Армия и оружие
Пакистан заинтересовался российским оружием
Пакистан заинтересован в покупке вооружения у России, военные этой страны уже находятся в контакте с российскими коллегами по данному вопросу, заявил премьер-министр Пакистана Имран Хан.
Обновлено в 02:49
Космос
Саранские студенты зададут вопрос российским космонавтам
15 июня у учащихся Саранского политехнического техникума появится уникальная возможность поговорить в прямом эфире по радиосвязи с российскими космонавтами на Международной космической станции.
Обновлено вчера в 03:17
Транспорт
В Москве из-за концерта Kiss перекроют улицы у стадиона «Динамо»
Вечером 13 июня в Москве ограничат движение на нескольких улицах из-за проведения концерта группы Kiss на стадионе «Динамо» («ВТБ Арена»).
Обновлено в 06:44
Общество
В Петербурге умер экс-руководитель «Водоканала» Феликс Кармазинов
В Северной столице на 76-м году жизни после продолжительной болезни умер экс-руководитель "Водоканала Санкт-Петербурга" Феликс Кармазинов.
Обновлено в 08:01
Общество
Голикова рассказала о структуре бедности в России
За 2018 год число бедных снизилось на 400 тысяч человек. При этом уровень бедности в Москве - семь процентов.
Обновлено в 08:03