Финансы

Венесуэла выпустит в оборот новые денежные купюрыРоссийская газета вчера в 19:53

С 13 июня сразу три новых купюры в 10 тысяч, 20 тысяч и 50 тысяч боливаров выпускаются в оборот в Венесуэле. Такую информацию распространил центральный банк страны, подчеркнув, что новые деньги будут вводиться в обращение постепенно и дополнят действующий сейчас набор денежных знаков.
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Венесуэла выпустит в оборот три новых денежных купюры

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