Финансы

Венесуэла вводит в оборот новые денежные купюрыПлас 08:03

Ввод новых крупных купюр в южноамериканской стране происходит в условиях высокой инфляции.
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Венесуэла вводит в оборот новые деньги — спасут ли они страну от огромной инфляции

Комсомольская правда09:50

Венесуэла вводит в оборот денежные купюры номиналом до 50 тысяч боливаров

РИА Новостивчера в 18:57

Венесуэла выпускает в оборот новые купюры номиналом до 50 тыс. боливаров

Известиявчера в 19:41

Центробанк Венесуэлы вводит в обращение новые купюры достоинством до 50 тыс. боливаров

ТАССвчера в 19:32

Купюра 50 тысяч боливаров появилась в Венесуэле

Московский Комсомолецвчера в 19:15

Венесуэла выпускает новые купюры номиналом до 50 тысяч боливаров

ПРАЙМвчера в 18:59

Венесуэла выпустит в оборот новые денежные купюры

Российская газетавчера в 19:53
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 16:16, Ашберн
Космос

Ученые открыли невидимую галактику, сжавшую Млечный Путь в «гармошку»

Обновлено в 07:26
Происшествия

Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека

Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Происшествия

Жену экс-хоккеиста Максима Соколова убили в Ленинградской области

Обновлено в 14:28
Происшествия

В Петербурге посетители парка застряли на аттракционах из-за сбоя

Обновлено в 14:18
Экономика

Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
Обновлено в 14:07
Шоу-бизнес

Сергей Зверев в прямом эфире назвал причину ухода в монастырь

Российский стилист Сергей Зверев рассказал о том, что его сын Сергей Зверев-младший ушел в монастырь.
Обновлено в 12:22
Происшествия

В Москве загорелся Измайловский кремль

Обновлено в 15:47
Общество

Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедности

Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные.
Обновлено в 08:53
Политика

Путин уволил двух генералов МВД за дело Голунова

Обновлено в 06:43
Общество

У семьи офицера ФСБ Медоева нашли виллы и бизнес в Словакии

Рядом с Медоевым находится вилла, которая принадлежит их дочери Майе и ее мужу Петру Овсянникову.
Обновлено в 15:55
Экономика

Кудрин заговорил о жестких мерах для индексации пенсий

России придется тратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для индексации пенсий выше уровня инфляции после 2020 года.
Обновлено в 11:45
Технологии

Huawei потребовала от американской Verizon более $1 млрд за патенты

Китайская Huawei потребовала от компании Verizon из США заплатить ей более $1 млрд. Об этом 12 июня сообщила газета The Wall Street Journal.
Обновлено в 08:21
Происшествия

Защита обжалует квалификацию обвинения сестрам Хачатурян

Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции сёстрам Хачатурян в убийстве отца по предварительному сговору, несмотря на установленный факт о спровоцировавших их действиях умершего, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин, пообещав направить в прокуратуру жалобу, поскольку не согласен с квалификацией.
Обновлено в 14:48
Политика

Володин рассказал об условиях России для возвращения в ПАСЕ

Совет Госдумы на заседании 19 июня рассмотрит вопрос о подаче российской делегацией заявки на участие в очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 10:58
Футбол

Азар поцеловал эмблему «Реала» и вызвал восторг болельщиков

Азар вышел на поле в футболке мадридского клуба и поцеловал эмблему, чем вызвал восторг фанатов "Реала".
Обновлено в 16:00
Общество

«ВКонтакте» разрешила продажу сообществ

Социальная сеть «ВКонтакте» сняла запрет на продажу сообществ, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 13:15
Футбол

Аллегри решил взять годичную паузу в карьере

Бывший наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри сообщил, что он решил взять годичный перерыв, чтобы отдохнуть.
Обновлено в 15:59
Финансы

Золотовалютные резервы России превысили $500 млрд

Золотовалютные резервы РФ за прошедшую неделю выросли на 1,5%. По данным на 7 июня, они составили $502,7 млрд, сообщили в ЦБ РФ.
Обновлено в 10:19
Происшествия

В Оманском заливе взорваны два танкера

Обновлено в 13:56
Кино

Вышел первый трейлер сиквела «Сияния»

В Сети был опубликован первый трейлер сиквела под названием «Доктор Сон».
Обновлено в 14:41
Культура

В Санкт-Петербурге умер скульптор Александр Пальмин

Заслуженный художник РФ скульптор Александр Пальмин скончался в Санкт-Петербурге после продолжительной болезни.
Обновлено в 15:10
Политика

Путин принял в гражданство России американского поэта

Американский юрист и поэт Джулиан Генри Лоуэнфельд получил гражданство России.
Обновлено в 10:47
Технологии

«Билайн» и Mail.ru Group не поделили каналы связи

«Билайн» зафиксировал ограничения доступа клиентов в России к сервисам Mail.ru Group.
Обновлено в 15:30
Происшествия

Девушку убило ударом молнии под Новосибирском

17-летняя девушка погибла от удара молнии в Колыванском районе Новосибирской области.
Обновлено в 06:08
Политика

США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе

США считают, что Иран ответственен за нападения на танкеры в Оманском заливе, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 14:30
Происшествия

Более 50 детей умерли, отравившись плодами личи в Индии

За последние десять дней в индийском штате Бихар округа Музаффарпур скончались 53 ребенка.
Обновлено в 04:57
Авто

Появились первые фото BMW 8-Series Gran Coupe

Официальный старт продаж BMW 8-Series Gran Coupe, главного конкурента Audi A7 Sportback, Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe и Porsche Panamera, запланирован на осень, однако в Сеть просочились первые фотоснимки, сделанные покупателем из Сингапура.
Обновлено в 04:50
Кино

Крис Хемсворт спел «Hurt» Джонни Кэша в образе толстого Тора

Обновлено в 15:55
Спорт

Ласицкене победила на этапе «Бриллиантовой лиги» в Осло

Россиянка Мария Ласицкене стала первой в прыжках в высоту на этапе "Бриллиантовой лиги" в Осло.
Обновлено в 14:55
Здоровье

Беглов поручил построить новый корпус больницы святой Марии Магдалины

Обновлено в 10:54
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