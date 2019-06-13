Финансы

Венесуэла выпустит в оборот новые денежные купюрыРоссийская газета вчера в 19:53

С 13 июня сразу три новых купюры в 10 тысяч, 20 тысяч и 50 тысяч боливаров выпускаются в оборот в Венесуэле. Такую информацию распространил центральный банк страны, подчеркнув, что новые деньги будут вводиться в обращение постепенно и дополнят действующий сейчас набор денежных знаков.
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Венесуэла вводит в оборот новые деньги — спасут ли они страну от огромной инфляции

Комсомольская правда09:50

Венесуэла выпускает в оборот новые купюры номиналом до 50 тыс. боливаров

Известиявчера в 19:41

Венесуэла выпустит в оборот новые денежные купюры

Российская газетавчера в 19:53

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ТАССвчера в 19:32

Купюра 50 тысяч боливаров появилась в Венесуэле

Московский Комсомолецвчера в 19:15

Венесуэла вводит в оборот денежные купюры номиналом до 50 тысяч боливаров

РИА Новостивчера в 18:57
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