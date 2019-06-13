Финансы
Венесуэла выпустит в оборот новые денежные купюрыРоссийская газета вчера в 19:53
С 13 июня сразу три новых купюры в 10 тысяч, 20 тысяч и 50 тысяч боливаров выпускаются в оборот в Венесуэле. Такую информацию распространил центральный банк страны, подчеркнув, что новые деньги будут вводиться в обращение постепенно и дополнят действующий сейчас набор денежных знаков.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Венесуэла вводит в оборот новые деньги — спасут ли они страну от огромной инфляции
Комсомольская правда09:50
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 10:11, Ашберн
Шоу-бизнес
Пелагея разрыдалась на прощании со звездой «Голоса»
Обновлено в 07:54
Происшествия
Известный ведущий MTV впал в кому
Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Полиция отпустила почти всех задержанных на акции в поддержку Голунова
Почти все задержанные на несанкционированной акции в поддержку журналиста Ивана Голунова 12 июня уже отпущены из полиции.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
Обновлено в 04:58
Происшествия
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
Мосгорсуд отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.
Обновлено в 10:01
Политика
Академик РАН попросил Путина пересмотреть все «наркотические дела»
Академик Российской академии наук (РАН), первый министр здравоохранения России Андрей Воробьев написал обращение к президенту Владимиру Путину и главе правительства Дмитрию Медведеву.
Обновлено в 08:44
Экономика
Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетов
За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента.
Обновлено вчера в 17:01
Экономика
В России могут ввести четырехдневную рабочую неделю
Во время своего выступления на Международной конференции труда премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что введение в стране четырехдневной рабочей недели вполне возможно.
Обновлено 11 июня в 07:26
Хоккей
Кубок Стэнли впервые достался «Сент-Луис Блюз»
Обновлено в 01:11
Авто
Компания Kia презентовала седан Cadenza
Компания KIA представила седан KIA Cadenza (K7) третьего поколения для южнокорейского рынка.
Обновлено вчера в 04:19
Технологии
Huawei требует от Verizon более $1 млрд за 230 патентов
Китайская компания Huawei потребовала у американского оператора Verizon оплатить лицензионные сборы для более чем 230 патентов.
Обновлено в 06:24
Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено вчера в 11:30
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев решил наказывать своего сына
Дмитрий Шепелев после шалостей 6-летнего сына решил его наказывать.
Обновлено в 09:55
Экономика
Чубайс предложил ввести углеродный налог
В России нужно ввести углеродный налог, чтобы стимулировать промышленников снижать выбросы, заявил в интервью РИА Новости председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс в кулуарах ПМЭФ.
Обновлено в 02:14
Происшествия
В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор
В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
Обновлено в 09:21
Финансы
ЦБ предписал банку «Восточный» досоздать резервы еще на 5 млрд рублей
По словам представителя фонда, финансовое положение банка "приближается к критическому", поскольку ЦБ дополнительно предписал доначислить резервы в размере 5 млрд рублей на покрытие плохих кредитов, в основном, связанных с корпоративным портфелем Юниаструм банка.
Обновлено в 06:05
Гаджеты
Astra Linux появится на российских смартфонах и планшетах
Сообщается, что смартфон MIG C55AL получит диагональ экрана 5,5 дюйма, а планшеты MIG T8AL и MIG T10AL — 8 и 10 дюймов соответственно.
Обновлено в 06:56
Происшествия
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Футбол
Мамаев назвал происходящее в суде позором
Дело футболистов В октябре минувшего года нападающий "Зенита" Кокорин, полузащитник "Краснодара" Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.
Обновлено в 06:37
Авто
Названы топ-10 марок авто, которые доставляют удовольствие владельцам
Проведя онлайн-опрос, эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 марок, доставляющих своим владельцам больше всего удовольствия.
Обновлено в 05:33
Финансы
Сбербанк повысил максимальную ставку рублевых вкладов
Отмечается, что вклад можно открыть во всех отделениях Сбербанка (а также с помощью банкомата, интернет-банка или мобильного приложения) до 30 июня 2019 года включительно.
Обновлено в 06:24
Экономика
Кудрин: Индексация пенсий выше инфляции может потребовать средства ФНБ
По мнению Кудрина, в этом году экономический рост составит примерно один процент, а в следующем году - один-два процента.
Обновлено в 07:40
Политика
В Думе предложили ввести выплаты за незаконное уголовное преследование
В Госдуму внесен законопроект, который предлагает ввести компенсацию морального вреда за незаконное уголовное преследование.
Обновлено в 08:28
Экономика
Больше половины россиян покупают товары только по акции
Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon.
Обновлено в 03:39
Спорт
Абрамович пожертвовал миллионы на борьбу с антисемитизмом
Российский бизнесмен Роман Абрамович стал самым крупным жертвователем израильскому агентству «Сохнут», перечислив ему 5 млн долларов США.
Обновлено в 09:21
Политика
Климкин предсказал год вступления Украины в ЕС
Само вступление в Евросоюз может произойти ближе к 2035 году, считает министр. Украинскую заявку должны будут одобрить все страны ЕС.
Обновлено в 08:01
Происшествия
На Аляске обнаружены десятки мёртвых тюленей
Обновлено в 03:41
Кино
Брайан Сингер заплатит отступные своей «жертве»
Брайан Сингер согласился заплатить 150.000 долларов Сезару Санчесу-Гусману, обвинившему режиссера в изнасиловании.
Обновлено в 08:06